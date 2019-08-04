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Все про:пам'ять (594) Жадан (37) Іловайськ (167)

 Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України. ВIДЕО

Низка волонтерів та громадських активістів закликають владу офіційно оголосити Днем пам'яті полеглих захисників України 29 серпня. Цього дня 5 років тому сталася Іловайська трагедія.

29 серпня 2019 року побратими і рідні загиблих під Іловайськом, громадські діячі зберуться біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. Відповідний захід створено у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки поспіль біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі громадські діячі, активісти, моральні авторитети нації, інтелектуальна і культурна еліта, люди, що формують громадську думку, записували відеозвернення до президента Порошенка і народу України, поширювали їх через інтернет-ресурси і соціальні мережі в надії бути почутими", - сказано на сторінці заходу.

Минулого року 29 серпня біля Стіни пам'яті зібралися понад 5000 членів сімей загиблих героїв, стверджують організатори акції. Одночасно пам'ять полеглих захисників вшановують цього дня у Львові, Бахмуті, Херсоні, Чернігові, Кривому Розі. У двох останніх містах День пам'яті офіційно визнано на місцевому рівні.

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Крім того, наступного року 29 серпня внесено до церковного календаря Православної церкви України як Народний день пам'яті полеглих у російсько-українській війні захисників України.

Ідея офіційно оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України виникла 2 роки тому. Відтоді ініціативна група двічі зустрічалася з тодішнім президентом Порошенком, відбулися зустрічі з двома десятками депутатів від різних політичних фракцій. "Але виявилося, що у чиновників високого рангу інше бачення щодо встановлення дати Дня пам'яті", - стверджують організатори.

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"Сьогодні президент України Володимир Зеленський має величезний кредит довіри сімей загиблих героїв, які сподіваються ще за життя отримати бажаний День пам'яті, коли не лише вони будуть збиратися для вшанування пам'яті полеглих героїв", - сказано на сторінці заходу.

Організатори акції закликають усіх небайдужих прийти 29 серпня до Стіни пам'яті біля Михайлівського собору. А тих, хто не може це зробити, - запалити свічку в пам'ять про українських вояків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141178
 
   
 Топ коментарі
 
А чому вони не вимагають покарати винних в тій трагедії ..?!
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Іловайськ тривав 2 тижні... а 29 була жахлива розв'язка із розстрілом колони автобусів, пожежних авто та легковиків ...
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Может быть и стоит сделать такой День памяти павших героев. Вот только вопрос почему генерал Хомчак и прочие не обратились тогда ни к Армии, ни к народу о предательстве Главнокомандующего ВСУ Президенте Украины Порошенко?????
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Нажаль Зеленського не знайшли робітники війскомату.
Він би всіх ординців поразганяв би своїми червоними трусами,
які звісно купив у Гройсмана.
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Коли твій кнуренко офшори відкривав
Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 2892
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Конешно надо , ради этих ребят и тысячах которые не попали на фото .Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6800
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Главное, чтобы День Памяти не превратился в очередной день скорби и соплей на радость нашим врагам и олигархам.
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Почему у нас нет таких активистов, которые бы призывали украинцев не красты или не мусорить на природе, например? Активистам такие проблемы не интересны?
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Я, наприклад, завжди закликаю своїх знайомих не смітити на природі. Коли сам відпочиваю, то опісля збираю та викидаю своє сміття, та навколишнє. З мене корона не спаде, і в наступний раз чистіше буде. А закликати не красти має прокуратура та поліція. У випадку непослуху- карати. Активісти на це не вплинуть.
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Іловайськ - не єдина трагедія. Все почалося з вбивств Небесної Сотні, і День Пам'яті вже встановлено на 11 лютого.
Потрібен Час Пам'яті Загиблих на 1 вересня.
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...почему-то, все чуток не договаривают? -- а "День Ненависти к России", объявить слабо? -- по всем фактам Истории...
-- я б поддержал!
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"День Ненависти к России" вже оголошений та святкуватиметься цього року 28 раз, це День Незалежності України!
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Зеле надо создовать фонд поощрения депутатов каолиции по выходу в отставку,в случае успеха, от громодян. Если получится выиграют от этого все. Но и наказание по спец законам. И все добровольно.
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