 Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України. ВIДЕО

29 серпня 2019 року побратими і рідні загиблих під Іловайськом, громадські діячі зберуться біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. Відповідний захід створено у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки поспіль біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі громадські діячі, активісти, моральні авторитети нації, інтелектуальна і культурна еліта, люди, що формують громадську думку, записували відеозвернення до президента Порошенка і народу України, поширювали їх через інтернет-ресурси і соціальні мережі в надії бути почутими", - сказано на сторінці заходу.

Минулого року 29 серпня біля Стіни пам'яті зібралися понад 5000 членів сімей загиблих героїв, стверджують організатори акції. Одночасно пам'ять полеглих захисників вшановують цього дня у Львові, Бахмуті, Херсоні, Чернігові, Кривому Розі. У двох останніх містах День пам'яті офіційно визнано на місцевому рівні.

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Крім того, наступного року 29 серпня внесено до церковного календаря Православної церкви України як Народний день пам'яті полеглих у російсько-українській війні захисників України.

Ідея офіційно оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України виникла 2 роки тому. Відтоді ініціативна група двічі зустрічалася з тодішнім президентом Порошенком, відбулися зустрічі з двома десятками депутатів від різних політичних фракцій. "Але виявилося, що у чиновників високого рангу інше бачення щодо встановлення дати Дня пам'яті", - стверджують організатори.

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"Сьогодні президент України Володимир Зеленський має величезний кредит довіри сімей загиблих героїв, які сподіваються ще за життя отримати бажаний День пам'яті, коли не лише вони будуть збиратися для вшанування пам'яті полеглих героїв", - сказано на сторінці заходу.

Організатори акції закликають усіх небайдужих прийти 29 серпня до Стіни пам'яті біля Михайлівського собору. А тих, хто не може це зробити, - запалити свічку в пам'ять про українських вояків.

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