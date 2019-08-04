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 Політика України
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 Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info. ВIДЕО

Судді Окружного адмінсуду Києва, щоб утриматися на місцях і не проходити кваліфікаційну комісію, вирішили зробити її підконтрольною. Для цього застосовували тиск, шантаж і підставні позови.

Про це розповідає журналістка проекту Bihus Info Марина Ансіфорова, передає Цензор.НЕТ.

Сюжет ґрунтується на записах, отриманих унаслідок негласних слідчих дій детективів НАБУ.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141174
 
   
 Топ коментарі
 
Это криминал?!
Тогда жду посадки Вовка на 15-ть лет!
Ждём!
Вот и увидим работу новой прокуратуры...
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Это криминал?!
Тогда жду посадки Вовка на 15-ть лет!
Ждём!
Вот и увидим работу новой прокуратуры...
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Я так понял, что с сентября... 2019 года
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Ну там вначале новый ГП
Потом перестановки
Потом по областям

А так да, блюсти будет
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Так я и не говорил, что в сентябре...
Я сказал - с сентября...
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Любая даже самая лучшая прокуратура разобьётся о суды, пока те не отреформированы.
Ну вы и так это знаете 😊
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То суди, виходить, не пеформовані? А ви ж тут так на кізяки зходили про "петиньі реформированньіе судьі... Невже брехали? ой, людоньки, що ж це робиться-а-а-а-а???
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Реформированные Петей суды не работают

Прежде чем правосудие в Украине заработает нужно провести нормальную реформу судов
Шо неясно?
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Топрореформованічипронереформрванісудивимарите?
Поясніть!
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Нормальну, це яку? Реформу судів, чи суддів?
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а как ты сама видишь реформу, зубожилое? выгнать всех судей и посадить новые ЗЕбильные хари (т.н.лица) с 5 классами образования, клоунов, шутов, парикмахеров? или может ты думаешь, что судьи, поступившие в ВУЗы в 2000-2005 за 25$+учеба15$+за место20$ будут работать за 16 ты грн в месяц? вы, ЗЕбилы, все еще живете в телевизионном мире иллюзий, где еврей Голобородько ездит на велосипедике и трамвае с биомассой в обнимку! он давно на бронированном Мерсе со 140 охранниками. возвращайся в реальность, лопату в зубы, и на огород.
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Лалала Лалалала 6478e8b9 А коли вони будуть бігти з України?
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Їй не треба. Вона, начеб-то, вже втекла...
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Так в УКРАИНЕ нет честных судей или я ОШИБАЮСЬ!!!
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Этот тупоголовый дрищ Бигус так успел себя дискредитировать, что теперь все его расследования только баллов добавляют фигурантам!
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Может быть...
Но!!!
Прослушку разве Денис устанавливал?
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У Дениса несколько раз получилось удачно сманипулировать и перековеркать факты, да так, что в него Коломойский уверовал! Интервью, кстати, с последним и показало всё скудоумие Дениса. Дальше пошло по нисходящей. А дальше, будет тявкать, его тупо подставит каким-нибудь материалом Богдан, этот, смотрю, ради искусства готов на всё! Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 4375
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Це більше просто як інформація, а не розслідування...
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А у него никогда никаких расследований и не было. Ну кроме: Узнаёте? На этой набережной стояла Соня Кошкика... и т.п. Всё остальное - инфа, которую в него вливают. А он сам, как выяснилось, в силу...чего-то мало в чём разбирается.
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Ты украинец?
Я тоже подумал шо со своими свинарчуками Бугус мог бы просто продать расследование "Пете", будь он независимый..... Ну, или, он реально честный украинский журналист..... с вероятностью 1 к 1000000000.


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Бугус никому ничего продать не мог и не может, потому что у него ничего своего нет!!!
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Даже Антиколорадос писал.
тссс, тайна....
Покупается дрон(погугли)
Следится(следят) за "небожителями"......
Продается то "чего нет".
.....
..........
Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 1835
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Ви за п'ять років не вирішили він гундосий чи картавий...
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Та мені якось по барабану... Гундос він чи картавий...
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Хотелось бы хоть с одним тайным АГЕНТОМ НАБУ познакомиться, агенты наверное все в микрофонах и при оружии Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 3714
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С заманчивыми предложениями о расшифровке и огласке агентурной сети НАБУ - к алкозависимому куму-гейпрокурору.
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Австралийский? Он сам прибежит на нужную тему. Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 4009
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Сьогодні наврядчи...
Вони чомусь всі набухалися...
Не знаю з якого приводу правда...
Може порох кинув на зарплату всю австралійську філію
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https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269

Про «жучки» в аквариуме Холодницкого знало лишь трое детективов НАБУ, - Сытник Читайте більше тут: https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269
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А когда в Украине начнут функционировать институты ПАВЛИКОВ МОРОЗОВЫХ,под премиальные 13% за сдачу коррупционера от малого до крупного звена? Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 5046
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Сейчас открывать нельзя - очередь выстроится! Петю сдавать!
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вас шариковых много - "все забрать и поделить"
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Не-не! Я не Реведжук (скоро все украинцы в Буковеле за 200 грн отдыхать будут), ты что-то попутал.
Тебе Петя, отлетая, номер счёта оставил, куда "членские взносы" перечислять?
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Скажіть чесно про теперішні суди. Вони підконтрольні владі, чи там нема корупції і такі суди слугують прикладом для усього Світу?
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так, підконтрольні.
бо виносять рішення, які особисто збагачують коломойського.
ви ж не думаєте, що це щасливий для нього збіг ?
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интересная у вас логика ,назначал судей,реформировал 5ЛЕТ Петя,а служат они Бени? Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 1337
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ага,мстят за то что он им дал ЗАО "Неприкасаемая жизнь удалась" сделать
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я же и говорю, ищешь логику там, где она совсем отсутствует то сарказм был
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За 27 лет Независимости Украины в судебной системе прошёл такой отрицательный отбор, что там кроме таких вот коррумпированных мразей честных не осталось. Поэтому только Третий Майдан и суды Линча способны очистить Украину от коррумпированной мрази.
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Видите какую связь вам этот какцап пытается внушить? Независимость Украины = коррумпированные мрази.
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Вопрос посадки Вовка философский. Тут главное определить с какого числа начинать отсчёт 100 дней Зепрезидентства. Сплошная путаница, отсутствие единства мнений и ещё проклятые Пеця и Юга постоянно переносят дату.
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Мне не нравится, что вся эта бадяга, обнародована до Суда!
...по факту, даже снимать и выкладывать в общий доступ, скриншоты с чужих телефонов -- это преступление. В ВР практикуется... -- это нормально!
Правосудие должно работать тихо, незаметно и строго на конечный результат.
То, что происходит в Украине -- всё незаконно, не этично и преступно! -- от пионеров до пенсионеров...
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Выложили факты, потому что Вовк и его шобло начало работать на президента Зедебилоида и ребят из команды Приват
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ага именно поэтому там ещё про Порошеко и Грановского рассказывают
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Выложили какой-то базар -- кого-то с кем-то. Ничем и никем не доказанный...
Щас Вовку подозрение впендюрили... ...общественность тут причём? Вонь одна... -- как всегда -- а Вовк и отмажется, даже если и виноват -- не впервой.
Сделал Дело -- сади смело! (так думаю)
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У Свинарчуков, токо фамилия стрёмная -- ...но они поставляли запчасти для украинских танков. Имели свой навар? -- это нормально. Ты ж тоже за мзду малую пашешь... ...даром, токо коммунисты работают... -- и те, в ГУЛАГе...*)
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Не вмикайте дурня.
Я про це: "Мне не нравится, что вся эта бадяга, обнародована до Суда! "
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-- ну, с дураком, токо по-дурацки... ...пойняв, умник? *)
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-- тебе шо-то в горло не лезет? ...приезжай -- допхну! *)
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Що, "попердоліло" червону ганчирку?
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Сидят на лавочке два быдлана с пивком "Повна Чаша" (сразу видно - зээлекторат) и спорят, какой закон первым примет ЗЭ: поднимет зарплаты в три раза или отберет все наворованное? А вы как думаете?
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Анархия спасет Украину это самоуправление без чиновников и договорные отношнния на уровне добровольных громад и комун.
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Нужно проэксперементировать это в одной из колоний Московии
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Староверы при СССР без колхозов и власти.Чуноярский район.И это при КГБ приняли только одного участкового для галочки.
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А Денисова еще та *****!!! От йули отмежевалась, к шокулудному кондому переметнулась, а танцует по правилам вовка! И еще пистит, пистит и пистит!!! Шлюха!!!
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Забалтывают слуги народа и "сочуствующие им тАвАрищи", уши которых торчат из Мордора и захваченных Мордором территорий Украины, тему о том, как Вовк и подчиненные ему cудьи Окружного суда пытались манипулировать/манпулировали Высшей Квалификационной комиссией в своих интересах, забалтывают чтобы сбить резонанс в стране от этого чудовищного преступления, которое выносит приговор коррумпированной судебной системе Украины, в том числе и импотентным КСУ и ВСУ (а ведь ОАСК осуществлял не только узурпацию власти других судебных органов, но также узурпировал полномочия отнесенные к компетенции органов законодательной и исполнительной власти).
Как производство этого спама похоже на почерк гибридных войск Путлера в ситуации со сбитым "Боингом" (выдвинуть побольше абсурдных противоречивых версий и усиленно их обсуждать, чтобы подольше отвлекать внимание мировой общественности от того очевидного факта, что самолет сбила российская ракета, что в конце концов и было установлено следствием).
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Только выборность судей, ликвидация всех льгот и неприкосновенности, ликвидация пожизненного назначения и введение системы наказаний ! Иначе ничего не получится. Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 9703
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Выборными могут быть мировые судьи.Должны быть суды присяжных .12 присяжных.И то это не гарантирует от судебных ошибок.Поэтому не должно быть смертной казни,чтобы не было больно за невинно погубленную душу.В США и через 40 лет,оправдывают невинных, благодаря генной экспертизе.
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Не нужно ориентироваться на США. Лучше взгляните на ближайшего соседа. В раше есть мировые судьи и суды присяжных. И что же, российский суд самый справедливый суд в мире? Смешно и печально.
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говорят, что любой таксист от Борисполя до Киева успеет рассказать как сделать из Украины Швейцарию, за пол года. Он и сам бы мог сходить на место ***********, но много работы! так ото и ТЫ. "...Каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой..." (М.Булгаков) надеюсь ты хоть кино смотрело.
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Подскажите, плиз, эта гнида вовк, ещё судит.. ??? А президент всё молчит.. !?!?
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Пора Вовків відстрілювати. То нічого що літо і шкірка погана, зато справа хороша.
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" Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей." Іншими словами, з зеленою владою у них любов, махінації судді вона не вважає злочином. Цікаво. Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 3435
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Есть одна деталь в этом театре: меж собой все бакланят по русски и нам втирают мову
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Предлагаю внести закон под названием "СУД КМБИСА"Уверен на 100%, что именно этотзакон исправит судовую систему!!!
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