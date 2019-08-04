 Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info. ВIДЕО

Про це розповідає журналістка проекту Bihus Info Марина Ансіфорова, передає Цензор.НЕТ.
Сюжет ґрунтується на записах, отриманих унаслідок негласних слідчих дій детективів НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.
Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.
Тогда жду посадки Вовка на 15-ть лет!
Ждём!
Вот и увидим работу новой прокуратуры...
Потом перестановки
Потом по областям
А так да, блюсти будет
Я сказал - с сентября...
Ну вы и так это знаете 😊
Прежде чем правосудие в Украине заработает нужно провести нормальную реформу судов
Шо неясно?
Поясніть!
Но!!!
Прослушку разве Денис устанавливал?
Я тоже подумал шо со своими свинарчуками Бугус мог бы просто продать расследование "Пете", будь он независимый..... Ну, или, он реально честный украинский журналист..... с вероятностью 1 к 1000000000.
тссс, тайна....
Покупается дрон(погугли)
Следится(следят) за "небожителями"......
Продается то "чего нет".
.....
..........
Вони чомусь всі набухалися...
Не знаю з якого приводу правда...
Може порох кинув на зарплату всю австралійську філію
Про «жучки» в аквариуме Холодницкого знало лишь трое детективов НАБУ, - Сытник Читайте більше тут: https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269
Тебе Петя, отлетая, номер счёта оставил, куда "членские взносы" перечислять?
бо виносять рішення, які особисто збагачують коломойського.
ви ж не думаєте, що це щасливий для нього збіг ?
...по факту, даже снимать и выкладывать в общий доступ, скриншоты с чужих телефонов -- это преступление. В ВР практикуется... -- это нормально!
Правосудие должно работать тихо, незаметно и строго на конечный результат.
То, что происходит в Украине -- всё незаконно, не этично и преступно! -- от пионеров до пенсионеров...
Щас Вовку подозрение впендюрили... ...общественность тут причём? Вонь одна... -- как всегда -- а Вовк и отмажется, даже если и виноват -- не впервой.
Сделал Дело -- сади смело! (так думаю)
Я про це: "Мне не нравится, что вся эта бадяга, обнародована до Суда! "
Как производство этого спама похоже на почерк гибридных войск Путлера в ситуации со сбитым "Боингом" (выдвинуть побольше абсурдных противоречивых версий и усиленно их обсуждать, чтобы подольше отвлекать внимание мировой общественности от того очевидного факта, что самолет сбила российская ракета, что в конце концов и было установлено следствием).