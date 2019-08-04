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Все про:протест (952) Росія (19215) "русский мир" (196)

 Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Кандидата в муніципальні депутати Москви від ЛДПР Валерія Булдигіна затримали напередодні на акції на захист виборів до Мосміськдуми. У момент затримання він розповідав журналістам, що силовики діють "м'яко".

Відео затримання опублікував російський телеканал "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, дії співробітників поліції досить м'які, не як в минулому. Я бачу, що вони лякають, забирають по одному, щоб багато хто злякався і пішов", - сказав Булдигін.

"Юначе, давайте, з нами ходімо", - сказали силовики і повели його з кадру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники. ФОТО

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141152
 
   
 Топ коментарі
 
Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 2193 эх жалко дубинкой не огрели...

Тогда бы этот стало мемом.....
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Было бы "савсэм харашо" если бы кийком пару раз по горбу навернули.
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Якщо силовики таким чином хочуть запобігти витоку інформації то сантехніки кажуть : "Вода дорогу знайде".
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этот баклан не из партии "Слуга народа" ? Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків - Цензор.НЕТ 9988
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эх жалко дубинкой не огрели...

Тогда бы этот стало мемом.....
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Люблю смотреть как жополизы страдают . Тонус поднимает . Пороховня , вам тоже капут будет за лизание шоколадной жопы Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 4816
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Зеленку вытри с губ, и коричневое что то тоже с фейса своего.
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А може то чоколат? контрабандний! таємний!!!
Та ні, здалося...
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У тебя тоже все отожмут , как и у всей этой пороховнявой мрази Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 5300
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Пыль глотать не ********?))) Адрес дать? Приди и отожми))) Бессмертный наверное)))
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Куприк..., - да ты больной на голову просто...
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Життя без Порошенко для Куприка не існує, цікаво як його батьки змогли його народити без Пороха?
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И куприк гавном с зеленой жопы подотри....
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Куприк. У Х**ла *опа ботоксная. х**лоботам на заметку.
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На это смотреть приятно. Теперь этот козломордый поймёт, что сосать у ***** становится токсично.
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Теперь мягкомозгий кацап получит по бестолковке твёрдой дубинкой
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Шутка с Ютуба.
В свое время В,В, Путлер обещал, что граждане Расеи не будут бояться милиции. Он сдержал слово - теперь раисяне бояться полиции
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Мдааа
Пытался выдвинуться в депутаты Мосгорсовета - получи задержание

Там давно уже потоки все поделены, ***** напрямую в доле, лярды денег каждый год. Там чужие не нужны.
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Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 6849 .

Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 9797 .
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Xunta sto s nix xotet svojix vet grazdan bjut.Vremena stalina vozratilis v rosiju, procim oni nekuda i neodosli jesly realno stalin nevybresen na svalku ,Vyvod ************* strana
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вообще беспредел.
а этого за что?
что то на России пошло не так!
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Хуан занимает высокое положение в маасковском гестапо и за то, что посреди Маасквы пи_дит русню, от этой же русни получает бабки... Сомбреро как раз впрок.
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Ржаки. С утра такой позитив За ОМОН пивасика тяпну
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Бутылочка в отделе тоже страдала..... от отсутствия жёппы паршного терпилы.
И страдания .... как всегда были услышаны. Очередная тряпка присела на нее.

б. какие же они опущенные то Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 9995
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Наверное, читал Пушкина А.С., арию Онегина к Татьяне. А его как бы и не поняли - думали, что скрыто и извращенно межэтническая вражда проповедуется.
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На козллостанских сайтах об этих событиях ни гу-гу
За то бурно идет обсуждение вот этой новости

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Сейчас в автозаке мягенько опустят почки и в СИЗО мягенько посадят на бутылочку
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а теперь, чтоб действия не казались сильно мягкими,надо чтоб так вломили, чтоб ссал через катетер оставшиеся годы.
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