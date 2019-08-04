 Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Відео затримання опублікував російський телеканал "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, дії співробітників поліції досить м'які, не як в минулому. Я бачу, що вони лякають, забирають по одному, щоб багато хто злякався і пішов", - сказав Булдигін.

"Юначе, давайте, з нами ходімо", - сказали силовики і повели його з кадру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники. ФОТО

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.