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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Росія (19215) футбол (726) ОМОН (9) фанати (95)

 ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони. ВIДЕО

20 липня після матчу "Ростов" - "Спартак" на стадіоні в Ростові-на-Дону ОМОН жорстоко побив фанатів "Спартака".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лентач".

За словами місцевої влади, вболівальники провокували безлади і хуліганили, проте на відео видно, що перед побиттям фани просто стоять в холі стадіону, не подаючи жодних ознак агресії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141150
 
   
 Топ коментарі
 
Холопы бунтовать вздумали? Майданить?
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Вооружены словами "пАзор" и мобильниками! Настоящие БУНТАРИ! ))
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Поверьте, это не протест. Это шоу для населения: чтобы оно увидело "мерзкие рожи пятой колонны" по телевизору.
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Ну вот я, например, смотрю и вижу вполне даже нормальные, зачастую интеллигентные лица у протестующих и хари в основном у цепных псов режима, например,у того же беглого гандона Кусюка.
Почему рассеяне должны увидеть что-то другое? У них другие глаза, они видят как-то не так?

Хотя,с другой стороны-

Большинство рассеян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Как показал опрос всерассеянскага центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% гражд...холопов согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
По данным, которые опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ, 61% масквичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.
По всей вЯликой же показатели немного иные: 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.
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>Большинство рассеян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга.
ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони - Цензор.НЕТ 4812

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Под видео зачетные коменты от фуфаек:
"Мда, не за это деды воевали. И эти скоты ещё мнят себя служивыми людьми."

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Дешевая новость. Где жестокое избиение? Цензор уподобляется кацапским сми.
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тебе повьілазило? они так нежно прошли через толпу. а под конец поалили одного спиной напол и лупят.
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ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны - Цензор.НЕТ 9048
Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 ч.14 часов назад

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
600 граждан России были задержаны сегодня в Москве по данным полиции за несогласованный выход из дома на улицу.
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Когда Наполеон захватил германские княжества, и его солдаты стали "беспредельничать", немцы стали собираться в группы, и возмущаться... Наполеон издал распоряжение, суть которого сводилась к следующему: "Больше трёх - не собираться!". В России запрещены несанкционированные митинги и групповые протесты. Фанаты собрались вместе, объединённые одной целью. Их сбор никто не санкционировал. Налицо, двойное нарушение действующего законодательства России.... Так что, по российским законам, ОМОН действовал правильно - ведь в законах не оговаривается, КАКИЕ именно цели сбора, являются "противозаконными"...
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шкода що футболістів Спартака не від.....ли, їх же 11 чоловік з воротарем ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони - Цензор.НЕТ 2705 І все б було по закону
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Вот мне непонятно - мы все привычно рисуем в своем сознании русских, как смелых и сильных воинов, готовых отдать свою жизнь за свободу и справедливость. Но по факту мы видим то, что в нашем сознании вызывает когнитивный диссонанс. Ну в самом же деле, разве можно признать адекватным ответ на избиение тебя, твоих друзей и близких фоткой на телефон чьего-то окровавленного лица и подонка, который в оргазмическом экстазе на право и налево наносит удары своей дубиной.
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мы все привычно рисуем в своем сознании русских, как смелых и сильных воинов - что за бред?кто эти все? Кто Вам это сказал?

90 % кацапо-ордынцев - трусливое, подлое быдло с напрочь промытыми многолетней кремлевской пропагандой мозгами.
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Підтримую.
Навіть на прикладі України, це бидло по ночам на наших кладовищах розбмває пам'ятники воїнів АТО, які віддали життя щоб це нечисть залишалашь "за перебриком"
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У кацапів дуже простий і дієвий механізм массового формування «смєлості і бєсстрашія русского воіна».
Просто їх ділять на дві частини, стадо - що атакують і пастухи ті, що гонять їх стріляючи їм у спини.
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отдать свою жизнь за свободу и справедливость

Маленькая поправочка: не за свободу и справедливость, а за свою Родину и её интересы. В шкале ценности русского справедливость находится где то в середине шкалы, а свобода - вообще в её конце
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Особенно касабам нравиться любить свою родину откуда-то из "гейропы" или "пиндосии". патрийоты туевые.
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Не думаю что те "россияне" что любят Родину из за рубежа готовы за что то умирать... ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони - Цензор.НЕТ 2420
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Для большинства рассеянцев Родина и Сцарек с шайкой, которые их держат за быдло - это одно и то же, никакой разницы, вот в чем проблема, они готовы терпеть и сдохнуть за Сцарька.
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Ну если не брать во внимание ваше личное негативное отношение к власти РФ - абсолютно верно. Для русского Родина и её власть - не разделимы. Он может и не любить власть, но понимает что действуя против власти - вредит Родине. Потому зачастую скорее убьёт себя чем поднимет руку на Родину (власть).
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Ви переказуєте мрії Гапона?
А 1917 - й ?
Русского чєловєка соєдіняєт с родіной і властью страх НЕВІДВОРОТНОЇ КАРИ.






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Смелых и сильных воинов 😁😁😁 завязывай ты бухать уже.
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"мы все привычно рисуем в своем сознании русских, как смелых и сильных воинов,"
как подлых трусливых рабов
которые ненавидят свободных людей больше чем своих господ
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Тас і не думають боротися, бо немає за що. І сенсу немає.
Просто бунтують, отримують копняки.
Оце і все.
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Ніде так не притісняють та не принижують кацапів , як на росії
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В стойло свинособаки! Фсе в стойло! Рассея, ***...
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МАЛО ОЧЕНЬ МАЛО БЬЮТ СЛАБОВАТО,БОЛЬШИНСТВО ФАНАТОВ СПАРТАКА РУССКИЕ НАЦИСТЫ И НЕНАВИДЯЩИЕ ХОХЛОВ СПРОСИТЕ ЗА КРЫМ ИХ,ЧЕЙ ОН?
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да вроде достаточно судя по кацапам мозги отбиты давно и напрочь
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а где мордва в теме? почему она не блеет что это растовская хатынь-низабудим нипрастим? бе-бе-беркут - ихмальчики?
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БАНДА УЗУРПАТОРОВ, МУЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И МЕГА-КЛЕПТОКРАТОВ, ЗАСЕВШАЯ В МСКВАБАДСКОМ КРЕМЛЕ, СРЕТ И ЖДЕТ МАЙДАНА.

НО МАЙДАН ЕЩЁ ДАЛЕКО, ЕСЛИ ВООБЩЕ ВОЗМОЖЕН НА РАШКЕ. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО МАЙДАНА -ОТВЕЧАЮТ ЕЙ РАБЫ И ХОЛОПЬЕ.

Большинство рассеян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Как показал опрос всерассеянскага центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% гражд...холопов согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
По данным, которые опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ, 61% масквичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.
По всей вЯликой же показатели немного иные: 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.
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Россияне читать видать не умеют. Иначе знали бы, что согласно Конституции РФ ст.31 они имеют право на собрания, митинги без оружия.
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ОМОН и прочие, они не понимают, что если в России начнуться бунты, их будут уничтожать вместе с семьями, за все претензии к ним, которые копятся десятилетиями.
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на России бунты априори невозможны.
Поэтому ОМОН и прочие знают, что все их действия так и останутся.... безнаказанными.
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То "Беркут" втік в московію, але жалкує за те що робив.))) Тому з думкою "Слава Україні!" відривається на москалях.)))
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Имхо в Рф гайки будут закручиваться до тех пор, пора клапан окончательно не сорвёт.
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где вы видите закручивание гаек на России?
там закручивать нечего.
толпа генетически выродилась в рабов.
как можно было радоваться, что украли Крым у Украины?
как можно было поддерживать агрессию России против Украины?
единицы только из россиян кричали и вопили, что этого делать нельзя и что это позор России... а остальная масса россиян ликовала.

нет уже никаких "россиян", есть безликая, аморфная масса трусливых и злобных на самих себя рабов.
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настоящие зебилы, а не футбольные фанаты
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Зебилы и в этой новости тебе в кашу насрали?
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да никаких бунтов на России не будет.
Так и будут в вечном рабстве существовать.
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Майдана не будет. а массовые беспорядки и погромы-будут.
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даже и этого не будет.
будут сидеть на кухне и шепотом поливать грязью своего путэна и свою убогую российскую жизнь.
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Конечно не будет. Будет гражданская война, коллапс государства и распад общества.
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И это российские футбольне фаны? ха-ха-ха
в нормальных странах, фаны избивают полицаев=)
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.."у 2014 росіяни зiбрали гроші на допомогу Беркутівцям та їх сім'ям, молилися ща них, та створювали чисельні петиції в яких просили російську владу надати Беркутівцям з Майдану політичний притулок в Росії. Мид РФ" просто почув свій народ, і ось "
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ОМОН избивает российских футбольных фанатов.ВИДЕО. Цензор, это откровенное надувательство. Где обещанное избиение? В принципе, быдло, именующее себя футбольными фанатами бить положено. А спартаковское быдло - избивать всегда и везде.
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А причем здесь шоколадный олигарх и все герои Майдана? Ты чо обкуренный?

Петя предал Майдан за что и пролетел на выборах, в руССакии такое в принципе невозможно.
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руСССкіх смердів і рузьгємірських холопів треба також ******* в Україні для того,щоб руссская наволоч почувалася як вдома.Кацап не ********* рахуй потенційний терорист.
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