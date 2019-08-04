 ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лентач".
За словами місцевої влади, вболівальники провокували безлади і хуліганили, проте на відео видно, що перед побиттям фани просто стоять в холі стадіону, не подаючи жодних ознак агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лентач".
За словами місцевої влади, вболівальники провокували безлади і хуліганили, проте на відео видно, що перед побиттям фани просто стоять в холі стадіону, не подаючи жодних ознак агресії.
Почему рассеяне должны увидеть что-то другое? У них другие глаза, они видят как-то не так?
Хотя,с другой стороны-
Большинство рассеян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Как показал опрос всерассеянскага центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% гражд...холопов согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
По данным, которые опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ, 61% масквичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.
По всей вЯликой же показатели немного иные: 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.
"Мда, не за это деды воевали. И эти скоты ещё мнят себя служивыми людьми."
Тётя Роза @Anakoyher 14 ч.14 часов назад
НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
600 граждан России были задержаны сегодня в Москве по данным полиции за несогласованный выход из дома на улицу.
90 % кацапо-ордынцев - трусливое, подлое быдло с напрочь промытыми многолетней кремлевской пропагандой мозгами.
Навіть на прикладі України, це бидло по ночам на наших кладовищах розбмває пам'ятники воїнів АТО, які віддали життя щоб це нечисть залишалашь "за перебриком"
Просто їх ділять на дві частини, стадо - що атакують і пастухи ті, що гонять їх стріляючи їм у спини.
Маленькая поправочка: не за свободу и справедливость, а за свою Родину и её интересы. В шкале ценности русского справедливость находится где то в середине шкалы, а свобода - вообще в её конце
А 1917 - й ?
Русского чєловєка соєдіняєт с родіной і властью страх НЕВІДВОРОТНОЇ КАРИ.
смелых и сильных воинов," как подлых трусливых рабов
которые ненавидят свободных людей больше чем своих господ
Просто бунтують, отримують копняки.
Оце і все.
НО МАЙДАН ЕЩЁ ДАЛЕКО, ЕСЛИ ВООБЩЕ ВОЗМОЖЕН НА РАШКЕ. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО МАЙДАНА -ОТВЕЧАЮТ ЕЙ РАБЫ И ХОЛОПЬЕ.
Большинство рассеян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Как показал опрос всерассеянскага центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% гражд...холопов согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
По данным, которые опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ, 61% масквичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.
По всей вЯликой же показатели немного иные: 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.
Поэтому ОМОН и прочие знают, что все их действия так и останутся.... безнаказанными.
там закручивать нечего.
толпа генетически выродилась в рабов.
как можно было радоваться, что украли Крым у Украины?
как можно было поддерживать агрессию России против Украины?
единицы только из россиян кричали и вопили, что этого делать нельзя и что это позор России... а остальная масса россиян ликовала.
нет уже никаких "россиян", есть безликая, аморфная масса трусливых и злобных на самих себя рабов.
Так и будут в вечном рабстве существовать.
будут сидеть на кухне и шепотом поливать грязью своего путэна и свою убогую российскую жизнь.
в нормальных странах, фаны избивают полицаев=)
бунтуют гады.
Петя предал Майдан за что и пролетел на выборах, в руССакии такое в принципе невозможно.