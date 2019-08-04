 ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лентач".

За словами місцевої влади, вболівальники провокували безлади і хуліганили, проте на відео видно, що перед побиттям фани просто стоять в холі стадіону, не подаючи жодних ознак агресії.

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