 Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
"Дії підрозділів максимально наближено до бойових. На командному пункті стежать за усіма діями військовослужбовців під час батальйонних тактичних навчань без бойових стрільб, попередньо ж у бригаді відпрацювали низку інших навчань. Тримати оборону та здійснювати результативні наступальні дії - саме в цьому вправляються батальйони бригади", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях брав участь і оперативний резерв першої черги, який наразі перебуває на полігоні в складі бригади.
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
1 Зупинено виробництво. БТР-3/4
2 Зупинено закупівлю форми і спорядження (броніки і т.і.)
3 Зупинено перехід на нову систему харчування
4 Відмінено пільгове нарахування стажу офіцерам
5 Відмінено закупівлю тренажерів БУК-М1 і С-300П
6 Скороч. 1000 військових медиків.
ДЖЕРЕЛО З МО СТВЕРДЖУЄ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗСУ ДЕСЯТКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПК ЧЕРЕЗ НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ https://defence-ua.com/index.php/home-page/8100-dzherelo-z-mo-stverdzhuye-pro-prypynennya-***************-zsu-desyatkamy-************-opk-cherez-ne-ukladennya-kontraktiv …