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 Суспільство
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Все про:Миколаївська область (396) вишкіл (1240) 28 окрема механізована бригада (28)

 Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони. ВIДЕО

У міжвидовому центрі підготовки військових частин і підрозділів "Широкий Лан" триває бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр у денний і нічний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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"Дії підрозділів максимально наближено до бойових. На командному пункті стежать за усіма діями військовослужбовців під час батальйонних тактичних навчань без бойових стрільб, попередньо ж у бригаді відпрацювали низку інших навчань. Тримати оборону та здійснювати результативні наступальні дії - саме в цьому вправляються батальйони бригади", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брав участь і оперативний резерв першої черги, який наразі  перебуває на полігоні в складі бригади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141134
 
   
 Топ коментарі
 
зря бюджет тратят - всьо, мир вже! По десять раз на дню! Штик в зємлю і дамой! Нас хуйло защітіт від пєндосів і гейропейців! Та ше від бандер - і заживемо ми в сємйє брацкіх народов вєлікой імперії зла - ЗЄлюкі нас ведуть прямо до перемоги!!!
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DEFENSE EXPRESS‏ @DEFENSEEXPRESS 2 авг.

ДЖЕРЕЛО З МО СТВЕРДЖУЄ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗСУ ДЕСЯТКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПК ЧЕРЕЗ НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ https://defence-ua.com/index.php/home-page/8100-dzherelo-z-mo-stverdzhuye-pro-prypynennya-pereozbroyennya-zsu-desyatkamy-pidpryyemstv-opk-cherez-ne-ukladennya-kontraktiv …
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Новость хорошая, нет слов! Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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БМП-2 старенькі та слабенькі, потрібно терміново переозброювати 28 бригаду на БМПВ-64, на базі танків Т-64Б, які витримують протитанкові міни та постріли РПГ, ПТРК, МТ-12 та танків! Використаня БМПВ-64 дозволить перемагати на поді бою будь яку оборону ворога!
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По армії досягнення Зелі за 75 днів:

1 Зупинено виробництво. БТР-3/4

2 Зупинено закупівлю форми і спорядження (броніки і т.і.)

3 Зупинено перехід на нову систему харчування

4 Відмінено пільгове нарахування стажу офіцерам

5 Відмінено закупівлю тренажерів БУК-М1 і С-300П

6 Скороч. 1000 військових медиків.
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таки, нова власть дєйствуйєт! А ми думали, шо вони профани і клоуни. Вони висококваліфіковані зрадники!!!
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зря бюджет тратят - всьо, мир вже! По десять раз на дню! Штик в зємлю і дамой! Нас ***** защітіт від пєндосів і гейропейців! Та ше від бандер - і заживемо ми в сємйє брацкіх народов вєлікой імперії зла - ЗЄлюкі нас ведуть прямо до перемоги!!!
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зараз у бійців починаються водні проце дури, небесний дюш
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В Штатах, в Техасе сегодня два дебила расстреляли толпу людей возле супер маркета и внутри его. Десять убитых, 48 раненных
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дрєсіруют профісіаналів-воєнних, а не українських патріотів - вони зараз буцім за Україну, а прийде ***** - у них вже наглажена московська форма напоготові!!!
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DEFENSE EXPRESS‏ @DEFENSEEXPRESS 2 авг.

ДЖЕРЕЛО З МО СТВЕРДЖУЄ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗСУ ДЕСЯТКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПК ЧЕРЕЗ НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ https://defence-ua.com/index.php/home-page/8100-dzherelo-z-mo-stverdzhuye-pro-prypynennya-***************-zsu-desyatkamy-************-opk-cherez-ne-ukladennya-kontraktiv …
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оборона Україна розсипається під дбайливим оком ЗЄлупи - слуги ворожого нам народу
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