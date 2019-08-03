EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1799  30
Все про:Держприкордонслужба (2195) Румунія (225) цигарки (393)

 Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками митниці виявили партію тютюнових виробів.

Перевезти до сусідньої Румунії цигарки намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем DAF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Контрабанду прикордонний наряд виявив у міжстельовому просторі причепа. У сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, було 20 800 пачок сигарет.

Дивіться також: Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон. ВIДЕО

Наразі сигарети і причіп в українця вилучили.

Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 01
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 02
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 03

Дивіться також: Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 04
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 05
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 06
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 07

Дивіться також: Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 08
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 09
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141128
 
 
 Топ коментарі
 
Пля - как вы задрали - борцы за обеспечение монополии табачным магнатам - отработка гнилым Луценкой взятки.
Все силовики брошены на борьбу...

гниды соевые...
 показати весь коментар
 
Наоборот, в Европе нужно цены опустить, и не будет контрабанды.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А как это сигареты с лугандонии в гейропу проклятую собирались провести ёпт...хватит кормить Европу!!!
 показати весь коментар
 
 
Та кто ж так возит. В рефе возить нужно!
 показати весь коментар
 
А ты умник знаешь как контрабанду возят ?
 показати весь коментар
 
Конфискуют только прицеп или все вместе?
 показати весь коментар
 
Транспортное средство.. тягач и прицеп. Груз можно перегрузить, конфискации не подлежит... но денег возьмут нормально. Все фирмы по выгрузке на территории там. Перехода принадлежат таможенникам, и цены соответствующие- конкуренции то им нет
 показати весь коментар
 
а шо ему надо было самому все ето скурить?
 показати весь коментар
 
 
Интересно, как это сигареты из ЛНР, производства Луганской табачной фабрики попали в Украину?
 показати весь коментар
 
А прослідкувати весь ланцюжок : де взяв, хто виготовив і де і т. д., і всіх посадити слабо?
 показати весь коментар
 
Водителя наградить, погранцам жопы набить
 показати весь коментар
 
Пля - как вы задрали - борцы за обеспечение монополии табачным магнатам - отработка гнилым Луценкой взятки.
Все силовики брошены на борьбу...

гниды соевые...
 показати весь коментар
 
 
Выдыхай - соевый гнет и диктатура уже закончились вместе с эпохой бедности. Теперь не будут прессовать контрабандистов, успокойся.
 показати весь коментар
 
контробандисты то как раз при мародёре были в расцвете...
 показати весь коментар
 
Так я не понял, это плохо, что все силовики брошены на борьбу с контрабандистами или нет?
Определитесь уже.
 показати весь коментар
 
Да поднимите цены до европейских чтобы соблазна не было и конец этой контрабанде.
 показати весь коментар
 
Наоборот, в Европе нужно цены опустить, и не будет контрабанды.
 показати весь коментар
 
 
Вот дурень, работал бы себе не спеша, за быстрыми бабками погнался.
 показати весь коментар
 
Хорошо было при Тимошенко, таможня выла от безысходности, контрабасы были в запое от перекрытой границы. Дежавю будет.
 показати весь коментар
 
грубо говоря 30 000 пачек та по 25 грн за пачку - 750 000 грн
в ЕС их по 100 грн за пачку продадут а это 3 000 000 грн
вроде и не наркота а борьба не пойму с чем ...Что таможня борется за здоровье румын ? так давайте у нас запретим курить на улицах и пусть продают сигареты только в спец магазинах что б и дети не могли их покупать
 показати весь коментар
 
а что непонятного - соевые гниды за мзду обеспечивают монополию табачникам - а то откуда уже сколько лет идёт борьба с мелкими торговцами сигаретами...

ГПУ прекратила "щемить" фирму "Тедис Украина" после трудоустройства туда сына Луценко.
 показати весь коментар
 
в реале барыги вкинули 25 000 евро а хотели получить 100 000 евро .зачем работать ..а потом откуда у нас такие 4-этажные дома у неработающих например
 показати весь коментар
 
 
Пусть сделают нормальный акциз, и не будет контрабанды.
 показати весь коментар
 
Во Франции люди уже самокрутки курят. Махорку! Как у нас во время гражданской войны. Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8843
 показати весь коментар
 
"пытался"...хлопец спалился на 301 -ом контрабасе
 показати весь коментар
 
Шкода хлопця,не повезло,хтось полюбе здав.
 показати весь коментар
 
и ни вдвоем пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства(Карцев и Ильченко)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору