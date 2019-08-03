 Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перевезти до сусідньої Румунії цигарки намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем DAF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Контрабанду прикордонний наряд виявив у міжстельовому просторі причепа. У сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, було 20 800 пачок сигарет.

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Наразі сигарети і причіп в українця вилучили.







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Фото: dpsu.gov.ua