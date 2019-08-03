 Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перевезти до сусідньої Румунії цигарки намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем DAF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Контрабанду прикордонний наряд виявив у міжстельовому просторі причепа. У сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, було 20 800 пачок сигарет.
Наразі сигарети і причіп в українця вилучили.
Все силовики брошены на борьбу...
гниды соевые...
Определитесь уже.
в ЕС их по 100 грн за пачку продадут а это 3 000 000 грн
вроде и не наркота а борьба не пойму с чем ...Что таможня борется за здоровье румын ? так давайте у нас запретим курить на улицах и пусть продают сигареты только в спец магазинах что б и дети не могли их покупать
ГПУ прекратила "щемить" фирму "Тедис Украина" после трудоустройства туда сына Луценко.