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Все про:наркотики (803) Нацполіція (7967) Запорізька область (393)

 Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Управління протидії наркозлочинності викрили збувачів наркотичних рослин. Під час обшуків вилучено наркотики вагою понад 100 кілограмів, зброю та інші речові докази.

Працівники Управління протидії наркозлочинності спільно зі Слідчим управлінням із залученням спецназу КОРД і кінологічної служби Нацполіції в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили діяльність злочинної групи з чітким розподілом ролей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

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Злочинці упродовж останніх двох років на території міста Запоріжжя та області займалися вирощуванням конопель, постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом марихуани.

Поліцейські встановили, що організатори злочинної групи - чоловіки віком 36 і 25 років. Члени групи - чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження. Збут наркотичного засобу здійснювався тільки довіреним особам.

Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів і місця збуту, а місця вирощування конопель знали лише організатори. Незаконний щомісячний дохід групи становив приблизно 1,5-2 мільйони гривень.

2 серпня поліцейські в місті Запоріжжя і області провели 30 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання, в автомобілях, гаражах і на дачах зловмисників.

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Як наслідок, із незаконного обігу було вилучено понад 100 кілограмів наркотику, пістолет ПМ калібру 9 мм із двома магазинами, гранату РГД із запалом УЗРГМ-2, набої різних калібрів, мобільні телефони, чернетки із записами, комп'ютерну техніку, флешносії інформації, сімкарти, грошові кошти, електронні ваги.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого наркотичного засобу становить понад 20 мільйонів гривень.

Все вилучене направлено на дослідження в Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Двох організаторів і чотирьох членів групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом проводиться досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

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Крім того, вирішується питання про порушення кримінальних проваджень за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 01
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 02
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 03
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 04

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Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 05
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 06
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 07
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 08
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 09

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Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 10
Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141127
 
 
 Топ коментарі
 
Меня всегда восхищает то, как полицейские безошибочно определяют стоимость конфисканта. Такое ощущение, что сами они, тоже наркотой приторговывают, иначе,- откуда такие познания?
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Они потом на своих точках ее продают.
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Когда водку наркотиком признают наконец?
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Трава это не наркотик а лекарство и антидепрессант ...
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Накурись дурману і полічишся заодно.)))
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Завжди вражає миттєвість з якою мєнти оцінюють наркотики.
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Что-то в последнее время много наркоторговцев задерживают. Это всё происки ПЕПы! Хочет ваЗЕлина без "десерта" оставить.
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Меня всегда восхищает то, как полицейские безошибочно определяют стоимость конфисканта. Такое ощущение, что сами они, тоже наркотой приторговывают, иначе,- откуда такие познания?
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-- а эта кинуха -- просто реклама! ...для тех, кто, как ты, своих точек не знает...
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Очень забавное замечание , наверное так и есть )))
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Ты, наверное, сын и внук Вальдиса Пельше! -- так и есть...*)
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Я гражданин Латвии , родился и вырос в Латвии и горжусь своей страной и происхождением ...
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У тебя есть профессия? ...ты в ней разбираешься? ...или тебя -- безработную бездарь -- всё всегда восхищает? *)
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Я водитель дальнобойщик , езжу по Европе , а у вас есть профессия ?
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Та ты гонишь! А шо такое "Правило 1000" ? Ответишь -- побратаемся! *)
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У меня нет желания с вами брататься ...
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-- ты уже не заживёшь никогда... ...такие раны по гроб жизни -- гноятся и воняют...
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Когда водку наркотиком признают наконец?
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...вот, на самый конец и признают... -- как при Романове, Рузвельте и Горбачёве... -- до сих пор нормального пива в параше и США не купишь!
...но -- буду в сентябре в НЙ -- проверю -- может всё и врут враги Алкоголя -- импотенты, трезвенники и язвенники? *)
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