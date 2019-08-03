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 Політика України, За кордоном
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 Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві. ВIДЕО

Екскомандира київського "Беркута" Сергія Кусюка, який втік до РФ, знову помітили під час розгону демонстрації в Москві.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці російський журналіст Ілля Азар, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Нагадаємо, Сергій Кусюк, уродженець Вінницької області, - колишній полковник міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут". Відомий неодноразовим командуванням протиправними силовими діями "Беркута" (а також організацією невідомих у цивільному одязі) проти громадських акцій і представників ЗМІ.

Кусюк неодноразово командував силовими разгонами мирних акцій в Києві, зокрема розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень.

Кусюк є підозрюваним у межах семи кримінальних проваджень, зокрема і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.

Як стверджував у травні 2014 року Геннадій Москаль (тоді - депутат Верховної Ради України, згодом - голова Луганської та Закарпатської областей України), саме Кусюк вивіз до Криму з Києва зброю, з якої "Беркут" стріляв по протестувальниках на Майдані в день розстрілу Небесної Сотні.

Дивіться також: У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У 2017 році США в рамках "закону Магнітського" ввели санкції проти сина генпрокурора Росії Артема Чайки, Гульнари Карімової, дочки колишнього президента Узбекистану, а також колишнього командира "Беркута" Сергія Кусюка, який переховується в Росії.

Того ж року з'явився доказ, що Кусюк переховується в РФ і служить у поліції, допомагаючи розганяти мітинги тепер уже в Москві. Однак Росія відмовила Генеральній прокуратурі України в затриманні й екстрадиції колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141126
 
   
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Шоколадный мародер со своей сворой дал сбежать всем тем кто расстреливал Майдан, не посадил ни одного регионала, возглавил коррупцию и 5 лет на пару с Ахметовым грабил страну, поставил прокурором кума без образования чтобы отпустить всех соратников Януковича и крышевать грабеж армии.
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Как уже писал наш журналист Казанский после первого появления Кусюка на разгоне в Москва - Сбылась мечта бандеровцев! Украинский Беркут пи---т москалей в Москве!
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пиз...пиз...лайкаю...лайкаю..пиз..їх...шоб знали .скільки смертей вони принесли " с молчалівого согласія...
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До сих пор так. Украинцы пишут письма Эрдогану, кацапы работают.
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Дивися стрім з мóцкви і вразила фраза "полиция работает очень жестко" Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві - Цензор.НЕТ 4685
Жестко це коли не одну добу при меньше -20С під поливальною машиню і кулями беркута.
А коли всі стрибають зі смартфонами, це хіба жестко?
В них там багато чого поставлено з ніг на голову.
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Зеленский говорил что хочет мирить людей смехом.
Как раз у него в/на раше молодежная аудитория.
Надо что то пошутить.
Пронашего Кусюка и про ибонитовые палочки.
Пусть посмеются в Москве.
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В Украине должен быть создан спецотряд ,как в Израиле , по физическому устранению предателей и их семей под корень
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ви масковскіє падли думаєте вас пожалію?---а ви суки пожаліли кого з украї\нців?
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а вернуть этого мусора в родные пенаты слабо, СБУ !?
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Зачем? Он замечательно работает там, где есть - учит московитов любви к фюреру Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві - Цензор.НЕТ 4031
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по вине этой гниды были убиты Украинцы на Майдане...., за всё надо отвечать !!!
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Єдине, що можу сказати москалям: Homo erectus приблизно 1,5 мільйона років тому вже вмів розпалювати й використовувати вогонь.
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"Толпа осмелела: один из участников плюнул силовикам под ноги, в другого полицейского полетел какой-то фрукт."
"Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели «Священную войну» и «День победы». Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли."
"- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким"

Взято Тут
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У них ще по переду богато відкриттів. Бо те що Земля це куля і все колись повертається вони також не вдовзі дізнаются.
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Коли вже перше вересня і такі олігофрени, як ця писака, підуть до школи...
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Із метрополії в колонію подався на заробітки! Що тут поганого-цінний спеціяліст. Рабів треба тримати в узді!
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хочете розкажу який буде 3й майдан?
не буде кийків, брущадки, та просто стусанів, пане Зеленський, будуть танки, БУКи, БТРи і злі при злі люди які будуть гатити по цій владі.
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Какая ирония. Надеюсь хребты кацапопитеков почуствуют дубинку любимого ими беркута.
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як там кримські лошки зустрічали свій беркут з майдану-на колінах і со слєзамі на глазах...міліція с народам...а беркутята тепер пи...ять їх соатечествєннікаф...ну і подєлом їм придуркам без мозгів
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Как-то с однокласником (ментом) бухали в компании с бкркутней (давно дело было не обессудьте- в 0-х)
Представьте картину: сидит чел и фигачится головой об стену ( в Бризе сидели- Подол если кто помнит Шлюпка
Я ему вопрос задаю: тебе нехрен делать? Всего-то по тререй бахнули Ответ: Я бошку набиваю, чтобы трвм не было. Заеавес.
Все остальные моменты опощу, село которое приехало жить в Столицу... Квартира итд..
А вот однокласник, хоть и мент, нормальный мужик- уже на пенсии
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"Еще один задержанный на глазах у корреспондента Русской службы Би-би-си при приближении отряда с театральным вздохом «Ах» повернулся спиной и упал на руки полицейским. Пока они несли его в автобус, мужчина пел «Ты неси меня, река»."

Тут Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві - Цензор.НЕТ 3473
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Умные люди уже лет 5 как уехали из этой помойки. А мудрые уже как 20-25 лет назад...
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А потім ці "мудрі розумники" коли відіжруться, починають сумувати за рідною піз@юленою та гукать роздающих піз@юлей в чужу країну.
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шось бєркут потіряв кваліфікацію - жодного двохсотого кацапа
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так там и ОМОН какойто лишнехромосомный, как и протестующие,
шо йшло те й здибалоhttps://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215229274784578/
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Кусюк - гнида которая пригнала трактор на Банковую ещё во времена Майдана.
https://youtu.be/AWpLIxm0h0s
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