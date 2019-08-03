 Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві. ВIДЕО

Відповідне відео опублікував у фейсбуці російський журналіст Ілля Азар, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Сергій Кусюк, уродженець Вінницької області, - колишній полковник міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут". Відомий неодноразовим командуванням протиправними силовими діями "Беркута" (а також організацією невідомих у цивільному одязі) проти громадських акцій і представників ЗМІ.
Кусюк неодноразово командував силовими разгонами мирних акцій в Києві, зокрема розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень.
Кусюк є підозрюваним у межах семи кримінальних проваджень, зокрема і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.
Як стверджував у травні 2014 року Геннадій Москаль (тоді - депутат Верховної Ради України, згодом - голова Луганської та Закарпатської областей України), саме Кусюк вивіз до Криму з Києва зброю, з якої "Беркут" стріляв по протестувальниках на Майдані в день розстрілу Небесної Сотні.
У 2017 році США в рамках "закону Магнітського" ввели санкції проти сина генпрокурора Росії Артема Чайки, Гульнари Карімової, дочки колишнього президента Узбекистану, а також колишнього командира "Беркута" Сергія Кусюка, який переховується в Росії.
Того ж року з'явився доказ, що Кусюк переховується в РФ і служить у поліції, допомагаючи розганяти мітинги тепер уже в Москві. Однак Росія відмовила Генеральній прокуратурі України в затриманні й екстрадиції колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.
Жестко це коли не одну добу при меньше -20С під поливальною машиню і кулями беркута.
А коли всі стрибають зі смартфонами, це хіба жестко?
В них там багато чого поставлено з ніг на голову.
Как раз у него в/на раше молодежная аудитория.
Надо что то пошутить.
Пронашего Кусюка и про ибонитовые палочки.
Пусть посмеются в Москве.
"Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели «Священную войну» и «День победы». Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли."
"- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким"
Взято Тут
не буде кийків, брущадки, та просто стусанів, пане Зеленський, будуть танки, БУКи, БТРи і злі при злі люди які будуть гатити по цій владі.
Представьте картину: сидит чел и фигачится головой об стену ( в Бризе сидели- Подол если кто помнит Шлюпка
Я ему вопрос задаю: тебе нехрен делать? Всего-то по тререй бахнули Ответ: Я бошку набиваю, чтобы трвм не было. Заеавес.
Все остальные моменты опощу, село которое приехало жить в Столицу... Квартира итд..
А вот однокласник, хоть и мент, нормальный мужик- уже на пенсии
ну а шо? оно же хромосома лишняя=)))
https://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215228404442820/?t=2
Тут
шо йшло те й здибалоhttps://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215229274784578/
https://youtu.be/AWpLIxm0h0s