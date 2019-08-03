 На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість затриманих перевищила 600 осіб. Про це повідомляє як московська поліція, так і правозахисний портал "ОВД-инфо".

Серед затриманих не лише учасники неузгодженого заходу, але і співробітники ЗМІ (зокрема ті, які мали з собою всі необхідні документи), і випадкові перехожі.

Кілька людей поскаржилися на побої. Судячи з опублікованого в інтернеті відео, поліцейські жорстоко б’ють навіть лежачих на землі людей.

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У суботу, 3 серпня, в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.