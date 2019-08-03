 На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Кількість затриманих перевищила 600 осіб. Про це повідомляє як московська поліція, так і правозахисний портал "ОВД-инфо".
Серед затриманих не лише учасники неузгодженого заходу, але і співробітники ЗМІ (зокрема ті, які мали з собою всі необхідні документи), і випадкові перехожі.
Кілька людей поскаржилися на побої. Судячи з опублікованого в інтернеті відео, поліцейські жорстоко б’ють навіть лежачих на землі людей.
У суботу, 3 серпня, в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.
херчь их в ноль, тварь потная, - сегодня ты в правильном месте.
- Ненависть к понаехавшим хохлам.
- я такий радий куме... малий мій...у маскві таку блатну роботу знайшов...
- ну ви даєте, куме... в маскві? тьху!
- та зачекайте... дослухайте... у маскві він...у морзі працює..
- о, Боженька...свят свят! що ж ви радієте???
- ой який ви...по-перше москалів палить десятками, а по-друге, за це ще й гроші платять...
1. Художник Петр Павленский должен выплатить штраф в 0,5 млн руб. за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Суд признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия, обязал выплатить компенсацию ФСБ и освободил.
2. Суд в Париже признал российского художника Петра Павленского виновным в поджоге Банка Франции и приговорил его к трем годам лишения свободы, в том числе двум годам условно! Судья подчеркнул, что «это наказание носит предупредительный характер». <...> Дополнительно суд <...> приговорил их к выплате материального (более 18 тысяч евро) и морального ущерба в размере 3 тысяч евро, нанесенного Банку Франции, а также тысяче евро судебных издержек.
Опомнитесь, долб@@бы - он уничтожает в РФ последние ростки разума!
И задумайтесь в конце-концов, кого Кусюк там избивает - Скабееву или Шендеровича?
Як расейцы пасмiхалiся з каструль на галаве удзельнiкау Майдану - так i ты жадаеш перамогi крамлеускай уладзе.
Вышывата...
Это вы сейчас борзый такой...
До смешного же доходит.
Пишут зеботы,но для вас - порохоботы.
Лучше спросите у зеботов почему они так пишут,а не придумывйте.
Нет уж, пусть в огне горит - заслужила.
Будни Мордора. МЧС России в Богучанах тушит водой воду
Везде поспел.
Вчера ночью сказали, шо троим 15 рокив уже почти пришили.
...то ли мне украинский цензор не читать, то ли немецкое радио не слухать? *)
Как глисты протестуют против говна.