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 За кордоном
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Все про:побиття (455) Москва (607) протест (948) Росія (19207) Кусюк (2)

 На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Затриманнями в центрі Москви керує колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість затриманих перевищила 600 осіб. Про це повідомляє як московська поліція, так і правозахисний портал "ОВД-инфо".

Серед затриманих не лише учасники неузгодженого заходу, але і співробітники ЗМІ (зокрема ті, які мали з собою всі необхідні документи), і випадкові перехожі.

Кілька людей поскаржилися на побої. Судячи з опублікованого в інтернеті відео, поліцейські жорстоко б’ють навіть лежачих на землі людей.

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У суботу, 3 серпня, в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141124
 
   
 Топ коментарі
 
Можно вечно смотреть на то как "Беркут" мочит русню! А кацы не верили, что там служили одни садисты...!
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Имя выбранных НАДЕЖДА ,надеюсь ,что к ним добавится ВЕРА и ЛЮБОВЬ !
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ви ще взнаєте за соєвого сивочолого таке,що будете віднєкуватись,що підтримували його,за його бізнеси з медведчуком і не тільки,а портнов в цій ситуації попутчик і тільки...ворог нашого ворога...щоб сивочолий свинорил і не думав повертатися на олімп,щоб в нього на це не залишалось часу за судовими позовами і справами...соєвий не менший ворог України ніж янукович
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А чого кацапи не радіють, це ж тепер дійсно ваші "нашы мальчики".
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киевский мусор метелит маскалей?

херчь их в ноль, тварь потная, - сегодня ты в правильном месте.
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- Что вы сейчас чувствуете?
- Ненависть к понаехавшим хохлам.
На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 3573
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Кусюк слушай мою команду Кусь кусь кусь..
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Доброго собаку -месника зростила мусарня України. Він їм там майдан влаштує. На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 731
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Зе-зе могла бы пошутить но она сейчас учит зебиков в Трускавце как правильно есть шаурму и играть на пианино .
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***
- я такий радий куме... малий мій...у маскві таку блатну роботу знайшов...
- ну ви даєте, куме... в маскві? тьху!
- та зачекайте... дослухайте... у маскві він...у морзі працює..
- о, Боженька...свят свят! що ж ви радієте???
- ой який ви...по-перше москалів палить десятками, а по-друге, за це ще й гроші платять...
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Не даремно ми москалям Кусюка закинули. Він їм влаштує Майдан. *****, тікай,поки не пізно! Венесуела чекає тебе.
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Ты бы хоть прокоментировал свои картинки, за что их так?
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Этот парень протестовал на Уолл-Стрит. Есть такая улица в Америке.
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Два примера Европейского и Российского правосудия:
1. Художник Петр Павленский должен выплатить штраф в 0,5 млн руб. за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Суд признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия, обязал выплатить компенсацию ФСБ и освободил.
2. Суд в Париже признал российского художника Петра Павленского виновным в поджоге Банка Франции и приговорил его к трем годам лишения свободы, в том числе двум годам условно! Судья подчеркнул, что «это наказание носит предупредительный характер». <...> Дополнительно суд <...> приговорил их к выплате материального (более 18 тысяч евро) и морального ущерба в размере 3 тысяч евро, нанесенного Банку Франции, а также тысяче евро судебных издержек.
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У цензоровских порохоботов вывихнутое сознание. Аплодируют Косюку - палачу и выродку без национальности, стяжающему "славу" Ежова, Ягоды, Берии.
Опомнитесь, долб@@бы - он уничтожает в РФ последние ростки разума!
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та які там расткі.. хай повбивають один одного, повітря стане чистішим
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Скажу тебе парень так, дерьмо бывает разных национальностей, есть нормальные ребята и москали,а среди твох зём не меньше тварей, знаю не по наслышке, служил ещё в совке где было нас почти равный процент- хохлов , бульбашей и кацапов.
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Розум і московія - це поняття несумісні. Раби повинні знати своє місце.
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Последние ростки разума в стране-помойке считают, шо Крым - не бутерброд, шоб его туда-суда передавать.
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Что вы мне Навального суете - давайте и Украину по Медведчуку или Порошенко судить.
И задумайтесь в конце-концов, кого Кусюк там избивает - Скабееву или Шендеровича?
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якби в них була клепка, то вони зробили би в себе те, від чого та мразота не тут, і давай ти тут не будеш тявкати з "сваим сазнаніем", ти мабуть срати теж ходиш під расейским сазнаніем?
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Хоць ты i пiсау на мове, але у цябе такi самы сметнiк у галаве.
Як расейцы пасмiхалiся з каструль на галаве удзельнiкау Майдану - так i ты жадаеш перамогi крамлеускай уладзе.
Вышывата...
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От коли в них терпецт урветься і вони почнуть "класти" мусорню штабелями,тоді й побачимо "ростки розуму".До речі на таке велике місто як Мацква не знайшлось із пару десятків Ф-1,та коктейля "молотова"( я вже не кажу про старі колеса)Бо там стільки машин,що як іх запалити разом то тодіб у мусарні засвербіло.Але ж ми бачимо як переважна чисельність дозволяє себе лупцювати купкі боягузів.Я вас питаю:" де ви там розум побачили"?
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25 августа 1968 против ввода войск в Чехословакию на красную площадь вышли семеро - от Украины можно с натягом назвать одного харьковского еврея.
Это вы сейчас борзый такой...
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Не зовсім так. Це радість з приводу помсти московитам за їх радість від війни в Україні.
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А это вас на цензоре научили все что вам не понятно называть "порохоботами"?

До смешного же доходит.
Пишут зеботы,но для вас - порохоботы.
Лучше спросите у зеботов почему они так пишут,а не придумывйте.
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Вы предлагаете сочувствовать банде "рф"?
Нет уж, пусть в огне горит - заслужила.
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Шу, чувак стрибнув з балкону а доблесні поліціяни його врятували?
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тіко труселя не такого кольору як треба.
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Немцы грят по радио, шо задержали сходу ок. 1500 чел. Аж вся ЕС и ООН возмутились... -- типа -- где обещанная демократия?
Вчера ночью сказали, шо троим 15 рокив уже почти пришили.
...то ли мне украинский цензор не читать, то ли немецкое радио не слухать? *)
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Секундочку!!!! Они не возмутились, они КРАЙНЕ!!!!ОЗАБОТИЛИСЬ!!!!!скажу больше -ОБЕСПОКОИЛИСЬ!!!!!!
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В связи с этим есть предложение перенести штаб квартиру ПАСЕ прямо в Москву.., что бы европейские чиновники взносы от Рф могли получать сразу и без задержки , а индивидуальные премии поле избиений и задержаний демонстрантов.
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Пуйло зекономив гроші на ТВ. Москвічі самі і розігнали по мережам, як їх же самих і попускають.
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я навіть радію, якась хохлятина таки ху..рить москалів під прикриттям мордви капутена усея, це ті, що на форумах візжать "нерабьі"
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Иш чё, майданить вздумали?? Беркут,Беркут,Беркут!!!!!!
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Не понимаю.....
Как глисты протестуют против говна.
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Московитам слід спочатку потренуватися, а потім лізти на мітинги. У них же є чисто національні, корисні для життя види спорту:

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Это походу дубиной машет ******* с беркутни нашей расформированной,который на лыжи встал в мокшанию вместе с своим горячо любимым страусиным всадником дамбаса)))
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