 Пане Чаусе, на якому етапі ваша справа? - журналісти в Кишиневі зловили на вулиці суддю-втікача з Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал користувача Anatol Matasaru.

Зазначається, що Чаус був захоплений зненацька під час розмови по мобільному телефону на вулиці. Разом з ним був охоронець. Коли суддя-втікч побачив, що його знімає журналіст, то різко розвернувся і пішов в інший бік. На питання кореспондента відповідати він також не став.

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Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.



4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.