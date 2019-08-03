EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, За кордоном
  3057  10
Все про:Кишинів (12) Чаус (91)

 Пане Чаусе, на якому етапі ваша справа? - журналісти в Кишиневі зловили на вулиці суддю-втікача з Києва. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, де український суддя-утікач Микола Чаус з охороною ходить Кишиневом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал користувача Anatol Matasaru.

Зазначається, що Чаус був захоплений зненацька під час розмови по мобільному телефону на вулиці. Разом з ним був охоронець. Коли суддя-втікч побачив, що його знімає журналіст, то різко розвернувся і пішов в інший бік. На питання кореспондента відповідати він також не став.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції на відмову Молдови в притулку Чаусу перенесли на невизначений термін через декретну відпустку судді

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141110
 
   
 Топ коментарі
 
скоро так же шоколадный мародер в Лондоне. Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 705
 показати весь коментар
 
А вы думаете , шо остальные судьи лучше чем Чаус ?
 показати весь коментар
 
очень много ушлых чиновников крыс пошло в ато на 3 линию (там где пули никогда не летали) ради карьерного роста и отбеливания репутации.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
пока платит на хорошем этапе его дело)))))))))
 показати весь коментар
 
 
скоро так же шоколадный мародер в Лондоне. Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 705
 показати весь коментар
 
 
в Кишиневских ресторанах часто заказывают песню Пугачевой "Чао, Чаус дорогой"
 показати весь коментар
 
 
А вы думаете , шо остальные судьи лучше чем Чаус ?
 показати весь коментар
 
 
Был какой-то судья-атошник, так когда какая-то курица, тоже ссудья посралась с патрульными потому что ставила свое авто как императорша, да еще и вызвонила своего быка на разборку, это судья тотчас же стал не глядя на ее сторону и обосрал полицейских....
 показати весь коментар
 
очень много ушлых чиновников крыс пошло в ато на 3 линию (там где пули никогда не летали) ради карьерного роста и отбеливания репутации.
 показати весь коментар
 
 
Навіть якщо хтось на нулі був в нагірші місяці - це не значить що потім не стане абсолютно коруппованим відмороженим мусором чи чиновником
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно что эта свинья никогда не голодала. Как на подбор - хари аж трещат от "вашей чести" Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 8980
 показати весь коментар
 
 
Порошенко способствовал незаконному пересечению границы коррупционера-преступника. Это - государственная измена
https://is.gd/HznSXV
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору