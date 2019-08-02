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Все про:СБУ (4580) Суми (150) соціальні мережі (244)

 Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили в Сумах агітатора, який поширював у мережі інтернет антиукраїнські матеріали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР".

За оперативною інформацією, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб РФ. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

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Під час обшуку за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141014
 
   
 Топ коментарі
 
Я вже подумала, що то лайно, яке дописувало під ніком андрій сміцкій, але воно і досі є..
Отже - не пощастило ))
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Да сейчас в ВР третья часть таких. Только почему то к ним ниукого притензий нету.
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у "Здравом умє" самі Суми і більшість районів області ніхто ніколи не відносив, і не відносить "до юха-вастока..."за електоральними поглядами це скоріш Центральна Україна-
хіба шо крім північних районів області ,тобто Засеймья(колишної сіверщини)-яке насправді часто голосувало за політичні сили такі, як і на "данбасі" роками....
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Ещё одну гниду будет кормить Украина .
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Да сейчас в ВР третья часть таких. Только почему то к ним ниукого притензий нету.
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Я вже подумала, що то лайно, яке дописувало під ніком андрій сміцкій, але воно і досі є..
Отже - не пощастило ))
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Дошку оголошень, трусєля, ґаммер та цвяхи в студію!
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пишіть по темі і ніхто вас не заблокує.
чи то навмисне так пишуть щоб жалість викликати ?
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у "Здравом умє" самі Суми і більшість районів області ніхто ніколи не відносив, і не відносить "до юха-вастока..."за електоральними поглядами це скоріш Центральна Україна-
хіба шо крім північних районів області ,тобто Засеймья(колишної сіверщини)-яке насправді часто голосувало за політичні сили такі, як і на "данбасі" роками....
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балаечник, айпи спрятал, боишся шо за тобой тоже зайдут ? правильно , бойся ) и требуй от рошенокуйла поднять зп вдесятеро, за риск, нефиг халявить ему, намарадерил дай дороги )
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А може депортувати його до росії, яку він так любить, як у совку дисидентів депортували на Захід. Тай нехай там за поребриком тішиться раєм російським.
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депортувати??
як Вам не соромно..
такі люди потрібні Україні
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Я так понял СБУ самые активные пользователи "запрещенных социальных сетей". Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4491
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Трохи оффтоп: отут у відповідь на допис юзера Juan Carlos Gonsales свинособаки дуже інтенсивно хрю-гав 🐷🐶 Хто бажає долучитися до доброї справи (себто обісцяти рота) - just welcome
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СБУ пусть займется этим сепаром Павел Викнянский промывает мозги русским миром.


Общественный совет Минмолодежи «оккупировали» люди Медведчука

В Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта входят в основном люди с пророссийскими взглядами, а независимые организации туда не допускаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Маркиян Яциняк.

костяк» совета состоит из членов организации «Студреспублика», которую в свою очередь возглавляет Павел Викнянский. Он известен тем, что дает интервью российским пропагандистским ресурсам, посещает суды, на которых рассматриваются дела, фигуранты которых, подозреваются в связях со страной-агрессором. Павел Викнянский председатель организации «Студреспублика». Которая имеет государственные гранты, собирает студентов на фестивале и промывает мозги русским миром. Финансирует эту движуху Виктор Медведчук». Независимые организации не допустили к конкурсу. Под вымышленными причинами просто отказывают в приеме бумаг», - добавил он.

https://inforesist.org/aktivist-obshhestvennyj-sovet-minmolodezhi-okkupirovali-lyudi-medvedchuka/
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И что же будет дальше? После "продолжающихся неотложных следственных действий"? Пальчиком погрозят, скажут, что очень нехорошо так делать и отпустят? Или накажут по всей строгости и оштрафуют гривен на двести?
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Если гражданин нарушал ст. 110, то какое значение имеет все остальное? Какая разница, что он популяризировал и откуда получал задания, если ему лепят ч.1 - самую легкую, т.е. без всяких отягчающих обстоятельств в виде группового совершения, по заказу и т.д.? Чем СБУ меряет "антиукраинскость" и нафига? Где примеры преступных текстов? СБУ медленно отползает от стандартов Грицака, по прежнему несут пургу, но хоть стали указывать, какую часть какой статьи подозреваемый якобы нарушил.
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Залишається дізнатись нік цього зрадника.
Ксюша каже , що не Сміцький. Схоже, і не Жмен. І Суров ще "живий" (шкода). Значить, шукаємо.
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соя. признавайтесь. кого из ваших свиношнырей сегодня за хобот взяли? какой у него ник был на цензоре?
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