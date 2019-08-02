 Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР".
За оперативною інформацією, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб РФ. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.
Під час обшуку за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Отже - не пощастило ))
чи то навмисне так пишуть щоб жалість викликати ?
хіба шо крім північних районів області ,тобто Засеймья(колишної сіверщини)-яке насправді часто голосувало за політичні сили такі, як і на "данбасі" роками....
як Вам не соромно..
такі люди потрібні Україні
Общественный совет Минмолодежи «оккупировали» люди Медведчука
В Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта входят в основном люди с пророссийскими взглядами, а независимые организации туда не допускаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Маркиян Яциняк.
костяк» совета состоит из членов организации «Студреспублика», которую в свою очередь возглавляет Павел Викнянский. Он известен тем, что дает интервью российским пропагандистским ресурсам, посещает суды, на которых рассматриваются дела, фигуранты которых, подозреваются в связях со страной-агрессором. Павел Викнянский председатель организации «Студреспублика». Которая имеет государственные гранты, собирает студентов на фестивале и промывает мозги русским миром. Финансирует эту движуху Виктор Медведчук». Независимые организации не допустили к конкурсу. Под вымышленными причинами просто отказывают в приеме бумаг», - добавил он.
https://inforesist.org/aktivist-obshhestvennyj-sovet-minmolodezhi-okkupirovali-lyudi-medvedchuka/
Ксюша каже , що не Сміцький. Схоже, і не Жмен. І Суров ще "живий" (шкода). Значить, шукаємо.