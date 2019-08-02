 Обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів у Києві. ВIДЕО

Відео обвалення моста опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу - Пішохідний міст на Труханів острів не витримав, частина бетонної конструкції обвалилася. Що робитимемо з цими мостами?" - запитують адміністратори спільноти.
У пресслужбі КМДА запевнили, що користуватися мостом - безпечно.
"Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП "Київавтошляхміст"", - йдеться в повідомленні на сайті міської адміністрації.
Там додали, що обвалилася залізобетонна конструкція на опорі №3.
"Наразі вжито заходів щодо убезпечення руху пішоходів мостом та триває підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій моста та проведення глибокого спеціального обстеження", - повідомили в КМДА.
тродь лаптеногий ехай в ********
Сегодня, 15:56И всё это было бы смешно, если бы не так грустно. И страшно
Пока все с интересом наблюдают за публичными срачами и перемещениями украинских политиков, обсуждая громкие и бессмысленные заявления в соцсетях, мимо пролетело тревожное сообщение на тему аварийного состояния известного моста Патона - одной из главных связывающих артерий правого и левого берегов столицы.
Столетний директор Института электросварки Борис Патон сообщил, что мост Патона, названный в честь архитектора Евгения Патона, находится в критическом состоянии и несмотря на то, что на протяжении последних лет на совещаниях КГГА и Киевавтодора принимались решения относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработки проекта его реконструкции, ничего из этого не было сделано и никто так этим мостом и не занимался. Патон считает, что затягивание процесса реконструкции может привести к разрушению моста или его аварийной остановке.
Если перевести это на понятный всем язык, то мост в один прекрасный момент может просто упасть в Днепр, унеся под воду всех, кто на нем в данный момент будет находиться. Я вчера вечером там проезжал и не увидел, в связи с сообщением, никакой аварийной техники, ремонтных бригад, огороженных участков и т. д. В связи с чем хотел бы сообщить следующее.
Если этот мост рухнет, полетят все
С одной стороны, Киев активно застраивается - появляются новые жилые комплексы, бизнес-центры и ТРЦ. С другой стороны, между всеми этими объектами практически отсутствует элементарная городская инфраструктура. То есть дороги, мосты и тротуары, конечно же, есть, но большинство из них находится в плачевном состоянии. В итоге имеем новый торговый центр с крутыми брендами или жилой комплекс с красивыми квартирами, и убитую в хлам дорогу, ведущую к нему. Имеем фасады старинных домов, которые никто не реставрирует, подземные переходы, которые никто не моет, деревья, за которыми никто не ухаживает, метро, застывшее в своем развитии 30 лет назад, железнодорожный вокзал, больше похожий на хоспис и т. д.
И всё это было бы смешно, если бы не так грустно. И страшно. Что если, не дай Бог, завтра случится какая-нибудь техногенная катастрофа. Прорвет дамбу. Сломается метро. Провалится улица. Рухнет мост.
В головах у ответственных за городскую инфраструктуру, с охотой дискутирующих про очередной политический абырвалг, скорее всего уже давно случился неизлечимый и беспросветный коллапс, в парадигме которого им кажется, что:
1. Время незыблемо и можно никуда не спешить.
2. Ремонтом и восстановлением должен заниматься кто-то другой.
3. Достаточно переименовать улицу и всё само починится.
Так что можно не париться, и задача немедленно приступить к починке огромного моста, который находится в аварийном состоянии - это не суперприоритетная задача, а так. Мелочь.
Так вот про мост. Власть, которая не заботится о безопасности своих граждан, танцует на очень узком и хрупком мосту - мосту доверия. Потому что если этот мост рухнет, полетят все - и те, кто под видом борьбы с коррупцией в реальности пришел решать собственные бизнес-задачи, и те, кто пришел менять страну к лучшему.https://nv.ua/opinion/most-doveriya-rushitsya-chto-proishodit-v-kieve-novosti-ukrainy-50035495.html
Это - дно. Это - днище!
Этого придурка нужно изгнать из власти хорошим пинком. Он для меня уже даже потух как национальная гордость. Как хитрожопым бесчестным идиотом можно гордиться?