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Все про:відставка (527) Богдан Андрій (106) Слуга народу (184) Василевська-Смаглюк (1)

 Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП. ВIДЕО

Майбутня народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає вчорашню новину про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана елементом тролінгу.

Про це вона заявила в коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Хіба Богдан схожий на людину, яка хоче піти у відставку?" - запитала Василевська-Смаглюк журналістку і назвала цю інформацію "елементом тролінгу".

"Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого відходу Богдана у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду Генерального прокурора", - припустила вона.

Вона зізналася, що в "Слугзі народу" не розуміли, що відбувається, додавши, що Богдан - "людина з почуттям гумору".

Читайте також: Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140934
 
   
 Топ коментарі
 
Та вже коломуйшу б зробили генпрокурором, що там Богдан - "шістка" якась.
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Бурятские троляки теперь рулят...😱
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Гугль сообщает, что
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
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Та вже коломуйшу б зробили генпрокурором, що там Богдан - "шістка" якась.
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Богдан это не шестерка, грамотный, но как дальше будет события будут развиваться?
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После коррупционера Юрчика любой профессиональный юрист будет лучше.
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Ти розумієш, що таке призначення може для петі означати ?
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Апостолша при мессии, они все теперь такие и грехи все отпущены...
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Гугль сообщает, что
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
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Оно и видно)) На Бабу ягу похоже..... Или не?))
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Когда смотрю на Богдана, то просто понимаю, что там юмора нет, да и с умом похоже напряг.....
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Гумор на рівні "містера Піткіна". До Задорнова не дотягує. "Гуморна" влада з "гуморним" ставленням до серйозних речей. От лише, хто нині сміється, той завтра буде плакати. Чим голосніший сміх, тим сильніший плач.
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Пропоную призначити Богдана послом України в Північній Кореї!

Він усе одно з Кім Чен Ином - адно ліцо Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП - Цензор.НЕТ 4983
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Та назначьте уже бурята божеством, сделайте из него мощи, и возите по городам на поклонение.
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Над обществом троллинг для его реакции на дальнейшие пакости и эксперименты..
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Если под "обществом" подразумевать 73%, то они еще и не такое сглотнут, главное, чтобы по 1+1 все правильно рассказали.
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про твоего януковооща неправильно рассказывали или про министра экономики януковооща парашенка??
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Народ юмор оценил. А не хотите сделать проверку отношения общества к возможному уходу Зеленского в отставку или к повышению Богдана, например, на должность генерального директора Мухосранского коммунхоза?
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Генпрокурором должен быть Андрей Портнов. Все мы помним какой порядок был при Януковиче.
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какой порядок был при Януковиче?у того же гонтаревой не было, а на попытки януковича обложить оброком приватбанк коломойский пригрозил на день остановить работу банка(а надо было бы остановить на недельку...-и не было бы ни праффесссара ни барыги ни войны..)
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Портнов проходит о делу о госизмене.
Хороший был при Овоще "порядок", надо понимать
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То нічого що тоді викрадання президента сусідньою державою було нормальним, широко росповсюдженим явищем. Цент Києва згорів, людей повбивали , диктаторські закони впровадити хотіли. Але ж в останьому то був орднунг ?
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Богдан с чувством юмора? Да нет, с чувством юмора тот, кто эти ники в комментариях придумывает, весёлый мужичок, однако.
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или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - предположила она. Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 2552 ..Источник: https://censor.net.ua/v3140934
Ещё одна зе-юмористка . Детский сад .. Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 4856 .

А Богдана таки попёр Зеля . Деваться ему некуда .
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Ага, "юмористка".
ЖУРНАЛИСТКА С КАНАЛА "Г+Г"! (как любезнп сообщает Гугль)

Как в том анекдоте:
"-Алё, это прачечная?
- Х**чечная! Министерство культуры!"
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Интересно сколько они на шутках и тролинге продержаться.
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ну эти "шутники" ещё ведь не сидят на зоне...
Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 2219
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Зубастый прокурор был бы Богдан порвал бы Петю с Кличком как Тузик грелку.
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НЛП. это называется.
применяется для подопытных зелёных кроликов.
Да,и не забудьте оплатить налоги.Ведь столько впереди экспериментов.
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Второй раз Зе решил прыгнуть на грабли люстрации? Во что он Генпрокуратуру будет переименовывать? В Офис по борьбе с преступностью (ОПП)? или в Бюро по противодействию преступности (БПП)? Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 7685
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Ну ми зрозуміли товариш нардеп , все буде 95 квартал . Тепер вони більшовики , слуги народу . Вітаєм мудрий нарідіот , з приходом четвертих совєтів.
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То, что плокулола Югика надо гнать в три шеи не вызывает никаких сомнений... Вопрос - кандидатура нового генерального прокурора...
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Главное, чтобы не попал в прокуратуру на любые должности, кроме подследственного по вновь выявленным обстоятельствам за свою "международную деятельность", прохиндей и квартирный аферист, однокурсник и приятель Богдана, соросное дитя и рекрут Курченко - Касько.
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