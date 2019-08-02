 Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП. ВIДЕО

Про це вона заявила в коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Хіба Богдан схожий на людину, яка хоче піти у відставку?" - запитала Василевська-Смаглюк журналістку і назвала цю інформацію "елементом тролінгу".
"Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого відходу Богдана у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду Генерального прокурора", - припустила вона.
Вона зізналася, що в "Слугзі народу" не розуміли, що відбувається, додавши, що Богдан - "людина з почуттям гумору".
1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
Він усе одно з Кім Чен Ином - адно ліцо
Хороший был при Овоще "порядок", надо понимать
Ещё одна зе-юмористка . Детский сад .. .
А Богдана таки попёр Зеля . Деваться ему некуда .
ЖУРНАЛИСТКА С КАНАЛА "Г+Г"! (как любезнп сообщает Гугль)
Как в том анекдоте:
"-Алё, это прачечная?
- Х**чечная! Министерство культуры!"
применяется для подопытных зелёных кроликов.
Да,и не забудьте оплатить налоги.Ведь столько впереди экспериментов.