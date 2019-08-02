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 Події, Суспільство
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Все про:Запоріжжя (507) вбивство (1866)

 У Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета Петрика. ВІДЕО камер спостереження

У Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета Олексія Петрова на прізвисько Петрик. Увага! Відео не рекомендується особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Петрову завдали кілька ножових поранень у дворі його будинку.

Момент вбивства потрапив у поле зору камер спостереження, встановлених на подвір'ї. На записі видно, що на Петрова напали двоє чоловіків. Вони його почали бити, а один з них завдав кілька ударів ножем. У ролику видно, як вбивці тікають. В одного з них ніж, а руки забруднені кров'ю.

Відео Аctual today

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140933
 
   
 Топ коментарі
 
Головне що люди не постраждали.
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Каждый раз, когда появляется подобная новость десятки людей начинают додумывать кем был пострадавший, кем - убийцы, кого нужно наказать и каким именно способом. Мало кто включает критичное мышление, чтобы осознать, что информации в статье слишком мало, чтобы судить объективно. Из видео можно лишь понять, что двое забивали ножом третьего - это все.
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а чего до окончания следствия не замузюкали рожи палачей-мстителей-киллеров?
(главное везде ретушируют...а тут. не..?)
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При Поросенко такого не снимали!
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мда.зверство на ху.. пускать в страну этих мразей
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у нас есть даже батальйон-наемников "Джахара Дудаева", я не удивлюсь если ети убийцы оттуда.
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Свинособака кацапська, давай додому. Здєсь водкі нєт.
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Русссский мир , таки зайшов в Україну .Разом зеленою пліснявою , посунули і кадировці. Навіть не ховаються. Ідіоти , кого ви вибрали.
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порохоскот, рускій мір зайшов в Україну на плечах двох організованих злочинних угрупувань - БПП та НФ. Які у змові із кацапами вбивали і калічили вояків ВСУ, добровольців, волонтерів, патріотів, активістів, починаючи із Сашка Музичко (Білого).
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ну яскраво жити не заборониш,як і здохнути.....вбивці мабуть теж десь раків кормлють....?
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якась не якісна камера,
у притул не розібрати обличчя
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Как сообщали СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".

Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.
До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.
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А петуха бердичевского ещё не мочканули.Будем ждать
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Надеюсь его убили не за то, что он общак пожертвовал детскому дому. Иначе будет крах жизненных ориентиров.
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Быстрее всего имитация-фейк, бо зачем заводить за машину , где не видно результата.
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