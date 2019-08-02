 У Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета Петрика. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Петрову завдали кілька ножових поранень у дворі його будинку.

Момент вбивства потрапив у поле зору камер спостереження, встановлених на подвір'ї. На записі видно, що на Петрова напали двоє чоловіків. Вони його почали бити, а один з них завдав кілька ударів ножем. У ролику видно, як вбивці тікають. В одного з них ніж, а руки забруднені кров'ю.

Відео Аctual today

Читайте також: Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція