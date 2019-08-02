 У Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета Петрика. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Петрову завдали кілька ножових поранень у дворі його будинку.
Момент вбивства потрапив у поле зору камер спостереження, встановлених на подвір'ї. На записі видно, що на Петрова напали двоє чоловіків. Вони його почали бити, а один з них завдав кілька ударів ножем. У ролику видно, як вбивці тікають. В одного з них ніж, а руки забруднені кров'ю.
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(главное везде ретушируют...а тут. не..?)
у притул не розібрати обличчя
Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.
До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.