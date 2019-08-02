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Все про:Держприкордонслужба (2189) нелегали (175) Чернівці (117)

 Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону затримали групу нелегалів з Азії, які намагалися незаконно перетнути україно-румунський кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, порушники намагалися перейти кордон у зоні відповідальності прикордонників відділення "Нижні Петрівці".

Нелегали намагалися втекти і співробітник Держприкордонслужби були змушені відкрити попереджувальний вогонь з табельної зброї. Затримані - чоловіки до 30 років. Троє - пакистанці, четвертий - громадянин Бангладеш. Документів не мали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організатора каналу переправлення нелегальних мігрантів з України до Європи затримано в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140925
 
 
 Топ коментарі
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Carpathians_Subcarpathia.svg/1024px-Carpathians_Subcarpathia.svg.png
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Я десятки раз бывал в Бангладеш. Кроме мусульман- ни единого не встретил.
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Бангладеш - моноэтническое государство, 98 % населения составляют бенгальцы. Около 89 % населения исповедует ислам.
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жаль что на Закарпатье...
то-то контрабас в АТО - детище Туки+парашанко...
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Я, в прошлом году писал тут, что в Мариуполе появились компании молодняка странные. Часто их видел, при катании на самокатике, считал стадентами-индусами. И как-то не выдержал и спросил, у двух групп, подряд- откуда будете??? Ответ: Бангладеш! Так я к тому, что в мае уже этого года их стало ещё больше, ежедневно на них натыкался, на разных.
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видишь,
открыто и на самокатиках даже...
и не стреляють ...
а знаешь почему?...
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не...
Тука из "губернатора" в кресло замминистра по окупированим территориями пересадился...
точнее его туда парашенко пересадил...
сечёшь?
то Луганская обл, а то Луганская+ Донецкая...
потому в бангладешевцев в Мариуполе и не стреляют...
наркокурьеры они и работают ...
знаешь на кого?
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на Порошенко ? !!!

Я понял.

Порошенко Зеленскому поставляет кокс и поэтому Баканов его не сажает.
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історія...
--уявіть собі..ранок ..Прикарпаття...село...пташки співають..ранковий туман...люди йдуть хто на роботу, хто корів доїти----на околиці села сидять купка негрів /уявіть реакцію місцевих.які бачили негрів тільки у кіно/ Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон - Цензор.НЕТ 1775 ,біля дорожнього знаку
їх перевізник вночі кинув -сказав що через пару метрів кордон а кордон .ще за 200км.
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Carpathians_Subcarpathia.svg/1024px-Carpathians_Subcarpathia.svg.png
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Я помню историю в одесском порту, года 2 назад. Там несколько негров отловили. Так эти негры были уверены, что они в Марселе, так их транзитёр уверил.
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ничего удивительного - афроамериканцы, родиной с Африки...
родиной африка ещё и абизянам является...
а вот Бангладеш - то буддизм, старейшая религия...
гораздо старше и культурою...
своею..
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Я десятки раз бывал в Бангладеш. Кроме мусульман- ни единого не встретил.
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Бангладеш - моноэтническое государство, 98 % населения составляют бенгальцы. Около 89 % населения исповедует ислам.
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Всё правильно. При ином раскладе этот единственный, в компанию пакистанцев бы никак не вписался.
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а в Украину нелегалы попали
через Украина-Китайскую границу, да?
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Их Саакашвили завёл внаглую через границу
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А может правильнее: уже нелегалов-азиатов из Украины?
Оно ж уже и Цигикал отцигикал, а нелегалы-азиаты в Украину как-то попадают.
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И, как теперь их выдворить с територии Украины, надо было гнать их туда, откуда они пересекали границу, маразм.
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