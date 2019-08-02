 Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, порушники намагалися перейти кордон у зоні відповідальності прикордонників відділення "Нижні Петрівці".

Нелегали намагалися втекти і співробітник Держприкордонслужби були змушені відкрити попереджувальний вогонь з табельної зброї. Затримані - чоловіки до 30 років. Троє - пакистанці, четвертий - громадянин Бангладеш. Документів не мали.

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