 Прикордонники відкрили попереджувальний вогонь на затриманні чотирьох нелегалів з Азії, які намагалися перейти українсько-румунський кордон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, порушники намагалися перейти кордон у зоні відповідальності прикордонників відділення "Нижні Петрівці".
Нелегали намагалися втекти і співробітник Держприкордонслужби були змушені відкрити попереджувальний вогонь з табельної зброї. Затримані - чоловіки до 30 років. Троє - пакистанці, четвертий - громадянин Бангладеш. Документів не мали.
то-то контрабас в АТО - детище Туки+парашанко...
открыто и на самокатиках даже...
и не стреляють ...
а знаешь почему?...
Тука из "губернатора" в кресло замминистра по окупированим территориями пересадился...
точнее его туда парашенко пересадил...
сечёшь?
то Луганская обл, а то Луганская+ Донецкая...
потому в бангладешевцев в Мариуполе и не стреляют...
наркокурьеры они и работают ...
знаешь на кого?
Я понял.
Порошенко Зеленскому поставляет кокс и поэтому Баканов его не сажает.
--уявіть собі..ранок ..Прикарпаття...село...пташки співають..ранковий туман...люди йдуть хто на роботу, хто корів доїти----на околиці села сидять купка негрів /уявіть реакцію місцевих.які бачили негрів тільки у кіно/ ,біля дорожнього знаку
їх перевізник вночі кинув -сказав що через пару метрів кордон а кордон .ще за 200км.
родиной африка ещё и абизянам является...
а вот Бангладеш - то буддизм, старейшая религия...
гораздо старше и культурою...
своею..
через Украина-Китайскую границу, да?
Оно ж уже и Цигикал отцигикал, а нелегалы-азиаты в Украину как-то попадают.