 "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва, конячку, яка втекла, виявили на вулиці Голосіївській.

Також дивіться: В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО