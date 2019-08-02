 "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва, конячку, яка втекла, виявили на вулиці Голосіївській.
3640 37
Матеріали за темою: Будні поліції
Патрульні Лисичанська затримали п'яного водія, який пропонував їм хабар. ВIДЕО
Злодія, який пограбував киянина, збила на дорозі патрульна машина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Патрульна машина збила злодія, який вибіг на дорогу після пограбування. ВІДЕО камер спостереження
Патрульні в Сумах затримали водія, який протаранив машину, наїхав на пішохода і намагався втекти з місця ДТП. ВІДЕО реєстратора
"Ти шо, дура!? Ти мені на встрєчку виїхала! Я машину розбив через тебе!", - закарпатські патрульні після погоні затримали п'яну жінку-водія, яка спровокувала ДТП. ВIДЕО
+11
Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
Но по сути это работа полиции.
+9
Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
+7
не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
Как та понЯ?
Но по сути это работа полиции.
Baby miniature horse chasing me
Сподобався комент - "цікаво, на яких батарейках воно працює?" - і що характерно, знайшлися "альтернативно розумні", що не зрозуміли гумору - "він живий, йолопе!!!111!1"
Миниатюрные лошади - породы лошадей, отличающиеся низким ростом (до 86 см в холке) и сложением, характерным для верховых пород лошадей. В отличие от пони, которые также отличаются низкорослостью, мини-лошади имеют пропорциональную корпусу длину конечностей и свойственный верховым лошадям формат.
Благодаря небольшим габаритам, добронравию и привлекательному экстерьеру, миниатюрные лошади получили широкое распространение и разводятся сейчас во многих странах мира. На сегодняшний день существует несколько пород мини-лошадей, наиболее известными из которых являются: фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза.
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
Baby miniature horse chasing me
Дякую за новину, Цензоре