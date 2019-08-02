EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Київські новини, Суспільство
  3640  37
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6350) Нацполіція (7957)

 "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин. ВIДЕО

Київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва, конячку, яка втекла, виявили на вулиці Голосіївській.

Також дивіться: В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140905
 
   
 Топ коментарі
 
Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
 показати весь коментар
 
Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
 показати весь коментар
 
не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ваще мир перевернулся олуваны в августе..цветы бурьяны и больные косильщики
 показати весь коментар
 
 
то ли дело в тайге-мигом по сибири решили проблему
 показати весь коментар
 
 
пончики... с виду такие безобидные, но кусаааачие))) Мне нравятся эти лошадки... Они с большим сердцем в маленьком теле. Хотя и маленькие, но антипод вовки зеленского
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
твою пэпу на что ловить будут?
 показати весь коментар
 
ЗЕбобик, цукерку хочешь? "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 8234
Как та понЯ?
 показати весь коментар
 
 
об этом должны написать все ведущие газеты и сайты Украины.да нет,даже мира!героический поступок
 показати весь коментар
 
Полиция на страже интересов граждан. Грамотная социальная скрытая реклама.
Но по сути это работа полиции.
 показати весь коментар
 
 
Відео згадав
Baby miniature horse chasing me
Сподобався комент - "цікаво, на яких батарейках воно працює?" - і що характерно, знайшлися "альтернативно розумні", що не зрозуміли гумору - "він живий, йолопе!!!111!1" "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 9362
 показати весь коментар
 
 
Ага 😍 Це порода miniature horse - коли дорослі, то вже розміром приблизно як поні... а коли маленькі - то отаке мімімі, коник розміром з собаку ))

Миниатюрные лошади - породы лошадей, отличающиеся низким ростом (до 86 см в холке) и сложением, характерным для верховых пород лошадей. В отличие от пони, которые также отличаются низкорослостью, мини-лошади имеют пропорциональную корпусу длину конечностей и свойственный верховым лошадям формат.
Благодаря небольшим габаритам, добронравию и привлекательному экстерьеру, миниатюрные лошади получили широкое распространение и разводятся сейчас во многих странах мира. На сегодняшний день существует несколько пород мини-лошадей, наиболее известными из которых являются: фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза.
 показати весь коментар
 
Патрульный такой смешной, как с собакой разговаривал: На вкусняшку! 👍
Сразу чувствуется, что добрый человек и собачник.
 показати весь коментар
 
 
Згадав відео (обережно, міміметр зашкалює!) 😍😍😍

Baby miniature horse chasing me
 показати весь коментар
 
"Новость" двухдневной давности.... Зачем вообще размещать такое? "Патрульные поймали пони". Какая "радость"!
 показати весь коментар
 
не, ну Вова покушал и Вова покакал, конечно, новости поважнее...
 показати весь коментар
 
 
А настучать владельцу по его безалаберной харе?
 показати весь коментар
 
 
тут ситуация, а они лассо не умеют бросать)
 показати весь коментар
 
эта новость взбудоражила мировые сми.
 показати весь коментар
 
Одна хвилина і 25 секунд добра - ось чого дійсно не вистачає серед цієї теятри жорсткої ґабсурди...

Дякую за новину, Цензоре "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 1217
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы они бандитов ловили ... "Косю, кульбабки будеш?" - київські патрульні затримали і передали власнику поні, який бігав на дорозі між машин - Цензор.НЕТ 6336типа пэти..или ихнего босса авакова ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору