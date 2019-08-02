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 Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили велику партію контрабандних сигарет у паливних баках вантажівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

43-річний громадянин Сербії вантажівкою Scania прямував у Чорногорію через пункт пропуску "Дякове" з партією курятини.

Під час спільного прикордонно-митного контролю виявилося, що іноземець, крім офіційного вантажу, вирішив підзаробити ще й на контрабанді. Водій продумав свій маршрут і, ймовірно, заправляти автомобіль планував за кордоном, оскільки всі каністри і паливні баки вантажівки замість пального були упаковані сигаретами.

Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба 02
Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба 03

Спратанные более 11 тыс. пачек сигарет правоохранители изъяли. Вместе с сигаретами водитель потерял и грузовик сербской регистрации. Сейчас устанавливается сумма оценки изъятого имущества.

Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба 04

Також дивіться: В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140872
 
   
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так у європі говорять править закон і не має бариг у владних органах, яже він міг іх реліазувати, чи європа це міф і звичайний барижник, який вчить нас моралі
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В Польше(Краков) в 2015г.пачка ЛД с украинским акцизом-8зл о"Мальборо" без акциза-6-7 злотых(правда паршивая-термоядерная.
Продают или с машин или какието синяки или бомжи,з сумок вокруг рынка.
Делают все скрытно,видно шо шугаются.
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"43-летний гражданин Сербии грузовиком Scania направлялся в Черногорию через пункт пропуска "Дьяково" с партией курятины."- а что не так? Курятина же)
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Не митниці порядок навести дуже легко. Найняти командирами іноземців. Найкраще - канадців. Там повно емігрантів у третьому поколінні, які володіють українською мовою. Скільки там треба командирів на митниці? Тисячу? Дві? Що, не захочуть? Канадці? Ще й як захочуть. Дайте зарплату 5 тис. долярів, і завтра черга стоятиме.
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Тенденція - контрабасом, наркотою, сутенерством та різними шахрайствами займаються мешканці колишнього соцлагеря. Джугі (від слова югославія на інгліш) лінькуваті, кінці 90 - початку 2000 коли там була війна всі повтікали до нас аби не йти в армію. У Франківську вони тримали майже всі гральні автомати і більярди.
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Серби,це балканські москалі ментально.
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