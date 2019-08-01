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 Найманці РФ не пускають українських саперів на інший бік моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Станично-Луганська районна державна адміністрація заявляє, що найманці "ЛНР" не пускають саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій України на контрольований ними бік зруйнованого моста в Станиці Луганській для розмінування території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це повідомили в пресслужбі Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Станично-Луганська РДА опублікувала відео, на якому спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволять проводити роботи на тому боці моста.

У пресслужбі РДА наголосили, що провести розмінування на іншому боці моста мають саме українські сапери.

"Якщо навіть з боку бойовиків так звані сапери проведуть роботи, то хто буде нести відповідальність, якщо щось трапиться?" - пояснили в РДА.

Там зазначили, що роботи з реконструкції моста проводитимуть українські будівельники і за їхню безпеку мають відповідати українські сапери.

У Станично-Луганської РДА додали, що питання доступу саперів ДСНС України на інший бік буде порушено представником України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою.

Також сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" приїжджав губернатор Луганської області Віталій Комарницький. Він також має намір порушити питання доступу саперів на своєму рівні, розповіли в пресслужбі РДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля зруйнованого моста в Станиці Луганській почали розмінування. ФОТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140812
 
 
 Топ коментарі
 
Дожили. Користь для держави приносять найманці, а наші - шкоду. Кому нах.р впало це розмінування???
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Вы еще в плен их сепаратистам сдайте. А потом зеботы будут ныть, что это Петя их туда отправил.
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За свои деньги построй заново взорванный сепарами мост, и еще их поцелуй под хвост. Красота...
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Дожили. Користь для держави приносять найманці, а наші - шкоду. Кому нах.р впало це розмінування???
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Значить строительство моста отменяется до полного освобождения от кацапо-свиней Лугандона. Наемники РФ не пускают украинских саперов на другую сторону моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4193
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ты имеешь в виду кацапо трофеи которые Мы будем демонстрировать после Победы над ордой на параде в Киеве?!..хм.. хорошая идея...
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кацапські танки на трофеї пускати, це не шаурму жрати і не під фонтаном бігати...
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про це ми дізнаємося вже від наступної влади. У нас завжди барижать тільки папєрєднікі..
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Вы еще в плен их сепаратистам сдайте. А потом зеботы будут ныть, что это Петя их туда отправил.
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глядя по зеленым делам, они должны все время быть на связи. а по выходным на Кривой, к бабе Риммке, плакать на плече, она пожалеет маленького.
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За свои деньги построй заново взорванный сепарами мост, и еще их поцелуй под хвост. Красота...
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Кому потрібен міст, хай ті і паряться, а Україні він зараз не потрібний, от коли погонять сепаро-ординців, тоді і можна побудувати.
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Ви головне податки платіть, а 73% довб.бів знайдуть куди їх витратити.
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И как украинским строителям ремонтировать тот мост? А, Президент???
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Президент зайнятий, у них із Богданом фотосесія серед тренажерів.
Відразу видно, новий рівень! новий рівень якості коксу...
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Зеля під ***** реально косить. І плаває, і бігає... тепер за міст узявся...
але слід зауважити, копія якась депільна... Ні, я розумію що оригінал лайно, але якось воно усе по клоунськи виглядає...
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Нах Україні той міст? Щоби швендяло до нас різне електоральне сміття проголосувати за ЖО? І за пенсіями? Нехай краще порають у футбол - збірна дири проти збірної лири на мінному полі.
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Так часто як про досягнення Зеленського по телевізору показують лише засоби для потенції...
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про що ж тоді "домовляється" старий дегенерат кучма. чи головне у нього заробити щоб повернути борги своєму зятю пінчуку який викупив його у януковича за мільярд. щоб той не сидів у тюрязі за вбивство гонгадзе.
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Зебилята, вы хотели победить Россию. Как только на пороха не гнали...А тут какой-то мост вам мешает, застряли на этом берегу, на другой не перебраться. Плохому танцору теперь мешает заминированный мост, или как?
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мост не заминирован. Он был взорван русосвиньями в обосранных от страха портках, убегавшими от наших воинов.
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