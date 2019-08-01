 Найманці РФ не пускають українських саперів на інший бік моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це повідомили в пресслужбі Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Станично-Луганська РДА опублікувала відео, на якому спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволять проводити роботи на тому боці моста.

У пресслужбі РДА наголосили, що провести розмінування на іншому боці моста мають саме українські сапери.

"Якщо навіть з боку бойовиків так звані сапери проведуть роботи, то хто буде нести відповідальність, якщо щось трапиться?" - пояснили в РДА.

Там зазначили, що роботи з реконструкції моста проводитимуть українські будівельники і за їхню безпеку мають відповідати українські сапери.

У Станично-Луганської РДА додали, що питання доступу саперів ДСНС України на інший бік буде порушено представником України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою.

Також сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" приїжджав губернатор Луганської області Віталій Комарницький. Він також має намір порушити питання доступу саперів на своєму рівні, розповіли в пресслужбі РДА.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.