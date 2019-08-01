 У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, автомобіль врізався у відбійник і спалахнув. До приїзду рятувальників ДСНС машина була повністю знищена вогнем. Водій не дістав важких травм.

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