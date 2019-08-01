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 Події, Київські новини
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 У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5. ВIДЕО

У Києві на проспекті Бажана під час заїзду на Південний міст згорів автомобіль BMW X5.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, автомобіль врізався у відбійник і спалахнув. До приїзду рятувальників ДСНС машина була повністю знищена вогнем. Водій не дістав важких травм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Полтавою горить звалище на площі 2 га

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140772
 
   
 Топ коментарі
 
жаль, что пострадал машина, а "баран за рулем" отделался испугом..
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Смотря какой бюджетник. Если судья Печерского суда, то за неделю заработает на новый.
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евробляхеры -начали утилизировать свои авто
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жаль, что пострадал машина, а "баран за рулем" отделался испугом..
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Добровольно ? Никто не помогал ? Это самое главное .
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Менты не проверяют есть ли огнетушитель? Ну и нафик он нужен!!!
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А что, в Украине обязательно иметь в машине огнетушитель???
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В машині бажано мати голову з мізками в середині, а вогнегасник то таке, для даїшників. У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5 - Цензор.НЕТ 6775
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Для даi'шникiв * в каком смысле? Иметь в багажнике? У нас в ЕС нет такой обязанности. Но вещь полезная. У меня даже была идея обзавестись. А по поводу *головы*, то никто не застрахован. На автостраде иногда случается и с исправными водителями.
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Згідно діючих ПДР ні, вогнегасник не є обов'язковим
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Два противоположных утверждения! И одновременно - 15:50. Кому верить? Думаю, что не обязательно. Потому что украинские права признаются и в ЕС.
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вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки обов'язково.

Якщо звичайно за рік нічого не змінилось.
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В авариях таких авто, в Украине, как правило виноват будет отбойник, столб или т.п.
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С автомобильного огнетушителя что-то потушить не реально)
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Даїшики тушаться на раз... А іншого призначення того вогнегасника не передбачено законом. У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5 - Цензор.НЕТ 3887
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А на фиг он нужен, если им хрен что затушишь. Уже проверено.
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Повезло водятлу...Не каждому дано лицезреть как горит собственный автомобиль
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не дай бог это был бюджетник, опять нагрузка на плечи народа ляжет.
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Смотря какой бюджетник. Если судья Печерского суда, то за неделю заработает на новый.
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А если замминистра или помощник губернатора?
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Заработать то заработает, и легко. Просто эта сумма ляжет на плечи "просителей".
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Нарешті стався зсув в макітрах обивателів, і власників дорогезних авто перестали називати "бізьнєсмєнамі-нуворішами". Більшість тих власників дійсно таки бюджетники на мізєрних зряплатах... Слуги народу... У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5 - Цензор.НЕТ 5994
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Потрясающая новость. Чуть крыша не поехала.
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Шкода, що не загорівся жоден з тих, хто проїхав повз!
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Шкода, гарна була машинка... Та й відбійник мабуть теж недавно пофарбували...
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Только что проезжал он так и стоит посреди дороги)
Хотя бы убрали
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ЗЕкоманда: вижу отбойник, не вижу препятствий! У Києві на проспекті Бажана вдарився у відбійник і згорів автомобіль BMW X5 - Цензор.НЕТ 2569
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якби копійка була, то ніхто і не писав би.
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шож они так горят хорошо?жыгулятор и то меньше копоти дает
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четко пыхнул--и как такое может быть бумер х5 загорелся об бровку--он что бот неудачник та машины редко горят при авариях..там что 200 км в час и он разорвался на части..)?????
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Интересно: огнетушитель был в багажнике?
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А может -- так надо было, чтобы машина сгорела? Улика какая...
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Другі авто спокійно проїзджають поруч. А якби рвонуло!?
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