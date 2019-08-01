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Все про:Міноборони (2696) обстріл (5379) Донбас (12645)

 З початку доби найманці РФ здійснили три обстріли позицій ООС, одного українського військового поранено, - Міноборони. ВIДЕО

Найманці РФ з початку доби 1 серпня тричі обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил, один український військовослужбовець дістав поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 годину, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли. (...)За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога", - сказав спікер Міноборони Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Попасна з 5-ї ранку були обстріляні з боку окупованого селища Молодіжне зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики протягом 15 хвилин вели вогонь з кулеметів великого калібру по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Павлопіль.

Також о 10:30 противник з великокаліберного кулемета обстріляли позиції українських захисників міста Красногорівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140738
 
 
 Топ коментарі
 
для нього є.
для пораненого вояка - нема.
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и снова раненный , лишь ложные заявления мира. Хочешь мира, готовься к войне, а не спортзал никто не отменял.
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С Хомчаком и Кучмой все понятно, они предатели и на людей им насрать. Мне непонятно почему солдаты молчат. Нормальный солдат если его исполбзуют как грушу для битья и запрещают воевать то пишет рапорт и посылает ету армию нах.
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Цікаво. Уже місяць- обстріли, і щодня- рівно один поранений.
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Найгірше -це деморалізація війська
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вы думаете это можно сделать? Убитый рядом солдат перечеркнет все лживые слова верховных.
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Горе уряду, який зі своєю половинчастою політикою і скутим військовим мистецтвом натрапить на противника, який не обтяжує
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам....Карл фон Клаузевіц
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для нього є.
для пораненого вояка - нема.
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НУ И ГДЕ РЕАКЦИЯ ГОВНОКОМАНДУЮЧЕГО?!
Так пиарился на этом "перемирии" и "разведении"... так пиарился!...
И ВСЁ?
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вроде как бы перемирие...а почти каждый день один раненный? это как?
отвечают ли на этот единичный выстрел? скорее всего нет... чтоб не спровоцировать падл...
пораненому нашому воїну - найскорішого одужання...
спасибо, что живые!
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сколько должно быть раненых хомчак чтобы ты прозрел ????????????
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Ну и почему урод который есть гарантом перемирия сейчас засунул язык в жопу и молчит и не привлечен к ответствености? Если назвался гарантом тишины давай неси ответственность со всеми вытекающими и компенсацию жертвам и пострадавшим выплачивай со своего кармана
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помню зеля втирал что теперь перемирие не простое, а с ответственностью сторон, типа он такой жесткий, добазарился. и где ответственность
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Та то фігня"хер-хенерал хомчак"....Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятой масковії!!!!
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Звісно фігня, зараз ще й міст в станиці Луганській відновимо за державний кошт або чий там кошт ЄС, щоб ці кацапські прихвосні при першій же нагоді його знов зруйнували.
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В Днепре в областной больнице им. Мечникова около четырех часов врачи спасали зрение 22 бойцу. Минно-взрывное ранение Виктор получил у Гнутово в Донецкой области. О
«На данный момент стоит главный вопрос - сохранение жизненных функций. Около 40 осколков влетело в его тело. Очень пострадали глаза, пазухи носа, голова. Ожоги - плечи, конечности. И первых суток нам очень сложно было говорить о дальнейшей судьбе воина. Наши реаниматологи максимально сделали все возможное - вместе с нейрохирургами провели операцию. Затем офтальмологи. Вчера четырехчасовые операции на глазах. Есть маленькая надежда, что зрение сохраним», - рассказал Сергей Рыженко, главный врач больницы им. Мечникова
«Его состояние расценивается как тяжелое с переходом на среднюю степень тяжести», - добавил он.
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