 З початку доби найманці РФ здійснили три обстріли позицій ООС, одного українського військового поранено, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 12 годину, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли. (...)За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога", - сказав спікер Міноборони Максим Праута.
Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Попасна з 5-ї ранку були обстріляні з боку окупованого селища Молодіжне зі стрілецької зброї.
Крім того, на Донецькому напрямку бойовики протягом 15 хвилин вели вогонь з кулеметів великого калібру по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Павлопіль.
Також о 10:30 противник з великокаліберного кулемета обстріляли позиції українських захисників міста Красногорівка.
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам....Карл фон Клаузевіц
для пораненого вояка - нема.
Так пиарился на этом "перемирии" и "разведении"... так пиарился!...
И ВСЁ?
отвечают ли на этот единичный выстрел? скорее всего нет... чтоб не спровоцировать падл...
пораненому нашому воїну - найскорішого одужання...
спасибо, что живые!
В Днепре в областной больнице им. Мечникова около четырех часов врачи спасали зрение 22 бойцу. Минно-взрывное ранение Виктор получил у Гнутово в Донецкой области. О
«На данный момент стоит главный вопрос - сохранение жизненных функций. Около 40 осколков влетело в его тело. Очень пострадали глаза, пазухи носа, голова. Ожоги - плечи, конечности. И первых суток нам очень сложно было говорить о дальнейшей судьбе воина. Наши реаниматологи максимально сделали все возможное - вместе с нейрохирургами провели операцию. Затем офтальмологи. Вчера четырехчасовые операции на глазах. Есть маленькая надежда, что зрение сохраним», - рассказал Сергей Рыженко, главный врач больницы им. Мечникова
«Его состояние расценивается как тяжелое с переходом на среднюю степень тяжести», - добавил он.