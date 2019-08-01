 "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Чудова новина! Ми об'єднуємо з Віталієм Кличком наші зусилля проти навали "зеленої чуми" на Україну", - сказав Ляшко.

"Я запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України. Віталій показав ось так (піднятий догори великий палець. - Ред.). Я звертаюся до всіх інших лідерів партій, об'єднуймося, відкидаймо суперечності для того, щоб стати сильнішими і захистити Україну від зеленої чуми", - додав Ляшко.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко та голова Офісу Президента Андрій Богдан відреагували на відеозвернення на своїх сторінках в Facebook, чим розлютили Ляшка.

Зокрема Онищенко перепостив відео і написав: "Ну все стало на свої місця. Два п ... са зійшлися!".

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"Що ви на це скажете, українці? Це просто жах! Глава Офісу президента Богдан перепощує Онищенка, якого розшукують правоохоронці за розкрадання 3 млрд гривень. Ви можете собі уявити, щоб глава адміністрації Трампа або Меркель постив бен Ладена або аль Капоне?", - обурився лідер "Радикальної партії".

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.