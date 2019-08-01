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 Політика України
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Все про:Кличко (654) Ляшко (708) Онищенко Олександр (428) Богдан Андрій (101)

 "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися. ВIДЕО

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко об'єднується з мером Києва Віталієм Кличком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Чудова новина! Ми об'єднуємо з Віталієм Кличком наші зусилля проти навали "зеленої чуми" на Україну", - сказав Ляшко.

"Я запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України. Віталій показав ось так (піднятий догори великий палець. - Ред.). Я звертаюся до всіх інших лідерів партій, об'єднуймося, відкидаймо суперечності для того, щоб стати сильнішими і захистити Україну від зеленої чуми", - додав Ляшко.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко та голова Офісу Президента Андрій Богдан відреагували на відеозвернення на своїх сторінках в Facebook, чим розлютили Ляшка.

Зокрема Онищенко перепостив відео і написав: "Ну все стало на свої місця. Два п ... са зійшлися!".

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"Що ви на це скажете, українці? Це просто жах! Глава Офісу президента Богдан перепощує Онищенка, якого розшукують правоохоронці за розкрадання 3 млрд гривень. Ви можете собі уявити, щоб глава адміністрації Трампа або Меркель постив бен Ладена або аль Капоне?", - обурився лідер "Радикальної партії".

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.

Чудова новина! - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію обєднатися 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140716
 
   
 Топ коментарі
 
Реальный клоун и под куполом был уже сколько лет. Давай досвидания. Тебе ещё пояснять органам откуда столько и всего накрысил. Аааааа, ты же говорило, мама 20 лет опреатором в котельной...
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пратия радикальных боксёров!
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Тимошенко правильно назвала шоблу Ляшка....Чиа Хуа......мелкие, противные, тявкают.......
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Радикальное очко? Ляшко актив? Вопросов многое новой партии, но ответов не будет и они не нужны. В преддверии краха объединяются даже ******** с петухами.
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ЛБГТ-ляшко,боксёр,геи,товарищи!коротко и ясно
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