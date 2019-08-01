 Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчина зупинила таксі в районі Академмістечка в Києві, щоб дістатися додому за місто. Під час поїздки водій з'їхав з автомагістралі в лісову зону, закрив двері авто на центральній замок і зґвалтував потерпілу, застосовуючи фізичне насильство", - йдеться в повідомленні.

Після цього чоловік змусив дівчину перевести близько 4000 гривень з її картки на його рахунок, відібрав у неї мобільний і втік.

Зловмисника вдалося затримати 31 липня, ним виявився 29-річний уродженець Дніпра.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (згвалтування), ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж).

До суду направлено клопотання про взяття затриманого під варту.

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Тривають слідчі дії.





