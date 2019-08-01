 Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Дівчина зупинила таксі в районі Академмістечка в Києві, щоб дістатися додому за місто. Під час поїздки водій з'їхав з автомагістралі в лісову зону, закрив двері авто на центральній замок і зґвалтував потерпілу, застосовуючи фізичне насильство", - йдеться в повідомленні.
Після цього чоловік змусив дівчину перевести близько 4000 гривень з її картки на його рахунок, відібрав у неї мобільний і втік.
Зловмисника вдалося затримати 31 липня, ним виявився 29-річний уродженець Дніпра.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (згвалтування), ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж).
До суду направлено клопотання про взяття затриманого під варту.
Тривають слідчі дії.
И ты знаешь, он во многом прав!
Талончик взять не могу, извини, на нем стоит твое имя Кирюх, он именной.
а задача моя выполнена: все видят, что вашим слабО. можете хоть очко порвать на Южный Крест спамя
Про очко рвать на южный крест - я такого еще никогда не слышал, звучит помпезно. Я реально посмеялся....
ваши - это либо прямые враги Независимого Украинского Государства либо те, для кого оно просто не является чем-то достаточно ценным, малоросики такие себе, сконцентрированные на части тела ниже диафрагмы.
зачем напал-то?
Запустил репликацию данных на работе и поскольку у меня было ~20 минут свободного времени, решил их провести в инете, рекурсивно читая новости и попивая кофе. Заглянул на цензор, почитал, что пишут.
Читаю:
"...Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?..."
Поднялся наверх, посмотрел, кому адрессованно, понял, что адресованно правильно Потом автоматически подумал, что во фразе "Кем приходится министр отцу сына министра?" ...ошибка смысловая.... если отец министр, то вопрос кем приходится министр министру смысла не имеет... сходил еще раз за кофе.. и предложил автору подучить русский.... не бери в голову, короче!
1. работает в службе такси а значит идентифицирован 100 %
2. засветил свой счет при переводе денег
типичный зе-выбиратель
Не думаю що такий дурний що перевів гроші собі на карточку, можливо на "ліву" карточку, можливо в інтернеті на ігровий портал на свій акаунт. Можливо він маньяк і потерпіла не одна, бо до таксистів регулярно приходять з пропозиціями любові,або розрахуватися за поїздку, вони там не голодні на це
Это Трускавец так действует на зебобиков.
нація деградує уже не тільки страшно, а і соромно тут жити.
Я бы подумал, что даунбасер, но пишут Днепр....
искал заказы на улице,
потом еще и вывозил с дороги в тихое место,
то судьба пошла под Уклон... и на зоне будет УБЕР.