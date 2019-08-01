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Все про:зґвалтування (83) Київська область (975) прокуратура (1815)

 Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура. ВIДЕО

Правоохоронці Києва встановили особу та затримали зловмисника, який у ніч на 31 липня зґвалтував і пограбував 25-річну жительку Київської області.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчина зупинила таксі в районі Академмістечка в Києві, щоб дістатися додому за місто. Під час поїздки водій з'їхав з автомагістралі в лісову зону, закрив двері авто на центральній замок і зґвалтував потерпілу, застосовуючи фізичне насильство", - йдеться в повідомленні.

Після цього чоловік змусив дівчину перевести близько 4000 гривень з її картки на його рахунок, відібрав у неї мобільний і втік.

Зловмисника вдалося затримати 31 липня, ним виявився 29-річний уродженець Дніпра.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (згвалтування), ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж).

До суду направлено клопотання про взяття затриманого під варту.

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Тривають слідчі дії.

Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура 01
Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура 02
Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140700
 
 
 Топ коментарі
 
идиот!

1. работает в службе такси а значит идентифицирован 100 %
2. засветил свой счет при переводе денег

типичный зе-выбиратель
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Приключения таксиста на зоне, все только начинается.
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 736
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Теперь на зоне этот таксист станет девушкой
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зе депутат видать
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Не это один из 8% ведь мозгов нет одни инстинкты
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Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?
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это ты высказывания с канала г+Г цитируеш?
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нет. это моя оригинальная конструкция. "гэ" не смотрю
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подвох мешает.... да и формулировка не совсем корректная... аффтар , учи русский
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ну не может импотент на голову не сирануть! держи талончик, убогий.
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Твой коммент кто-то уже отметил , как спам
И ты знаешь, он во многом прав!

Талончик взять не могу, извини, на нем стоит твое имя Кирюх, он именной.
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очень тупо и очень профессионально, точнее, видно мастерство в обмане работодателя.
а задача моя выполнена: все видят, что вашим слабО. можете хоть очко порвать на Южный Крест спамя Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4379
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"...вашим слабО..." - Кирюх, ты должен определиться: или тупо или профессионально. И потом если мы на уже "вы", было бы интересно определиться, кто является "нашими" а кто "вашими".

Про очко рвать на южный крест - я такого еще никогда не слышал, звучит помпезно. Я реально посмеялся....
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"тупо" и "профессионально" - вполне совместимые вещи.. ты стихов не пишешь? я правильно почувствовал?
ваши - это либо прямые враги Независимого Украинского Государства либо те, для кого оно просто не является чем-то достаточно ценным, малоросики такие себе, сконцентрированные на части тела ниже диафрагмы.
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О, опять на ты перешел....Кирюх, мне нравится , как ты топишь против врагов Украины, красиво, колоритно... Проблема в том, что ты попал пальцем в небо, посколько просто не разобрался , кто есть кто. А тут половина тех, кто комментарии оставляет - половина душевно нездоровы, половина просто просаживают время, и есть отдельная кучка агрессивных пользователей, которым нечем заняться. Диванная армия. Но мне твой боевой задор и стиль написания нравятся! Будем дружить семьями... Это же надо было такое залепить: "порвать очко на южный крест", ха-ха-ха!
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ну не я напал... а как написано в Хагакурэ: "Если вы задержитесь, чтобы обдумать, как лучше отомстить, вы можете не дождаться другого подходящего случая"...
зачем напал-то?
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хороший вопрос.... Поробую ответить.
Запустил репликацию данных на работе и поскольку у меня было ~20 минут свободного времени, решил их провести в инете, рекурсивно читая новости и попивая кофе. Заглянул на цензор, почитал, что пишут.
Читаю:
"...Покажи, то у тебя есть мозги. Ответь на простой вопрос. Почему загадку с подвохом "Кем приходится министр отцу сына министра?" затруднительно перевести на украинский?..."
Поднялся наверх, посмотрел, кому адрессованно, понял, что адресованно правильно Потом автоматически подумал, что во фразе "Кем приходится министр отцу сына министра?" ...ошибка смысловая.... если отец министр, то вопрос кем приходится министр министру смысла не имеет... сходил еще раз за кофе.. и предложил автору подучить русский.... не бери в голову, короче!
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так суть вопроса в том, почему нельзя на украинский корректно перевести, а не разгадать саму загадку - она не сложная сама по себе, ответ - женой (хотя ві похоже и саму загадку не разгадали)
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не дошло. а контрольное письмо от меня дошло. не понимаю, в чём дело: УкрНет - хорошая почта...
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Почему лица приступников затушевывают. Страна должна знать своих "героев"!
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очевидно этому кондому придется не сладко.Статья у него мягко говоря "не очень",а жопа судя по фото,как раз заточена для оргий.Одним словом правильные пацаны могут опустить этого ишака даже за "неправильный" взгляд.Был "таксист" а станет петушариком.
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Теперь на зоне этот таксист станет девушкой
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фото 2 обнадеживает..сказали зеки на зоне!как раз петух пропал в камере..добро пожаловать на хату!
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идиот!

1. работает в службе такси а значит идентифицирован 100 %
2. засветил свой счет при переводе денег

типичный зе-выбиратель
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Є такі таксисти які наскоками чи вахтами прилітають-відлітають, вони по-чорному роблять.
Не думаю що такий дурний що перевів гроші собі на карточку, можливо на "ліву" карточку, можливо в інтернеті на ігровий портал на свій акаунт. Можливо він маньяк і потерпіла не одна, бо до таксистів регулярно приходять з пропозиціями любові,або розрахуватися за поїздку, вони там не голодні на це
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Типичный пе-выбиратель знает как изнасиловать, украсть, убить и уйти от ответственности
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Приключения таксиста на зоне, все только начинается.
Таксист, который изнасиловал и ограбил девушку, задержан в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 736
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При Порохе такого не было!

Это Трускавец так действует на зебобиков.
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Чому не пишуть, що номера авто АН? Толерантність? Будуть писати: "мешканець однієї з східних областей"?
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И что АН? ****** не страдайте прекращайте разделять страну.
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Толерасты, только не надо тут втирать, что даунбасеры нормальные люди.
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Вот вам и пожалуйста... Украина единая? Ну,ну...
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Со времен Руины ( 17 век) Украина разделена на Правобережную и Левобережную.
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Была, пока даунбасеры и крысчане не отделились и не призвали войну.
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Ну-ну раскажи ка это мне, как ты выразился крысчанину, кто там отделился кто призвал войну.
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Теперь толстожопого на зоне оприходывать будут...
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Жалко девушку, травма на всю жизнь, надо же быть таким дебилом.
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Надо разбираться, выже помните чтоб у нас заняться сексом нужно чуть ли не договор составлять.
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Та хто там знає, можливо вона йому запропонувала розрахуватися за поїздку, чи просто послуги, йому здалося це дорого,чи остався незадоволений, і поки вона була під сосною, швиденько з її телефона кинув гроші собі. Можливо там просто поскандалили, і вона написала заяву, доказі же їй зараз не треба,а не зумів довести що не верблюд-в раю не останешся- повезуть у пекло
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дав би тітці грошей мав би задоволення. для чого силу використовувать? та ще й грабувати.
нація деградує уже не тільки страшно, а і соромно тут жити.
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Гений, конечно, оставил свою карту в истории платежей....
Я бы подумал, что даунбасер, но пишут Днепр....
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Демонстрирует на фотке жирный зад. Он что-то подозревает о своей участи на зоне.
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нужно письмо на зону что бы до петушинного угла сопроводили......
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Таксист готовится к "романтической" жизни на зоне. Портки он уже приспустил.
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в 29 такий кабан??? То воно б не змогло свого пісюна обнаружить в складках жира!
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теперь найдет чужого писюна в междубулочных складках
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Адекватных таксистов стало мало и как по мне, так таксисты это уже просто диагноз. Иногда в дороге такое выдают, что ощущение будто им лоботомию в детстве сделали или куйло их вагонами в Украину засылает. Полные дебилы, иногда просто отказывался от их услуг.
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Да что ты говоришь?!)) Я тут в теме о вреде ГМО такие высеры встречал от докторов наук и доцентов, что их и в таксисты бы не взяли. Может и ты из этой ылиты?))
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Во Порох психанул, уже крыша совсем поехал раз в таксисты пошел ))
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Ну в самом деле уже написали что каким же надо быть тупоголовым чтобы с карты на карту перевод делать и еще и мобильник забрать))))
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Да, повезёт ребятам, новая дамочка появится скоро у них на зоне.
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Упоротый тупица. Так наследить! Да ещё попутно решил деваху изнасиловать. Хотя с такими сиськами и задом, как у этого куска гауна, вряд ли ему кто без "физического насилия" даст. Ну ничего. На зоне всё прочувствует сполна. Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7552
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а закон про кастрацию уже действует или нет. Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9288
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если ты не пошел в УБЕР и в UKLON,

искал заказы на улице,

потом еще и вывозил с дороги в тихое место,

то судьба пошла под Уклон... и на зоне будет УБЕР.
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