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Все про:АЗС (189) Київ (6345) Київська область (975) пожежа (1701) ДСНС (1976)

 Під Києвом згоріла АЗС: постраждала одна людина, - ДСНС. ВIДЕО

В с. Тарасівка Києво-Святошинського районі унаслідок пожежі на території модульної автозаправної станції постраждала одна людина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"1 серпня о 4:48 в с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС виникла пожежа. В результаті пожежі постраждала 1 особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу о 6:03 на площі 150 кв. м.

Також наголошується, що під час пожежі згоріли дві заправні колонки з бензином і скрапленим газом, пластикова ємність з дизпаливом (об'ємом 10 м3), будівля охорони (площею 6 кв. м), пошкоджено легковий автомобіль.

Також дивіться: Двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

"Врятовано 2 наземні ємності об'ємом по 20 кв. м. (Бензин і скраплений газ)", - додали у відомстві.

До гасіння пожежі від ДСНС залучалося 30 рятувальників особового складу та п'ять одиниць техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140680
 
 
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О,а у нас медсестра оттуда, надо будет узнать хоть что именно там у них.
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"Спасено 2 наземные емкости объемом по 20 кв. м."
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"Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице."(с)
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