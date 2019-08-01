 Під Києвом згоріла АЗС: постраждала одна людина, - ДСНС. ВIДЕО

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"1 серпня о 4:48 в с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС виникла пожежа. В результаті пожежі постраждала 1 особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу о 6:03 на площі 150 кв. м.

Також наголошується, що під час пожежі згоріли дві заправні колонки з бензином і скрапленим газом, пластикова ємність з дизпаливом (об'ємом 10 м3), будівля охорони (площею 6 кв. м), пошкоджено легковий автомобіль.

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"Врятовано 2 наземні ємності об'ємом по 20 кв. м. (Бензин і скраплений газ)", - додали у відомстві.

До гасіння пожежі від ДСНС залучалося 30 рятувальників особового складу та п'ять одиниць техніки.