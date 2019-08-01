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Все про:Держприкордонслужба (2187) контрабанда (966) цигарки (391) спирт (139)

 Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Подільського загону виявили схованку з цигарками та спиртом в автомобілі українця.

Прикордонний наряд у пункті пропуску "Слов'яносербка" на кордоні з Молдовою провів поглиблений огляд машини української реєстрації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

44-річний громадянин України, що проживає в Молдові, керуючи автомобілем ГАЗ "Волга", прямував в Україну. Під час спільного з митниками огляду прикордонники виявили сигарети без акцизних марок, приховані в запасному колесі. Також водій переобладнав дно свого автомобіля шляхом виготовлення додаткового конструктивного елементу. Тайник чоловік заповнив прозорою рідиною. Всього зі схованки прикордонники злили 65 л рідини, попередньо спирту.

Виявлений товар та автомобіль, сума оцінки яких становила понад 85 тисяч гривень, правоохоронці вилучили. Водія притягнуто до відповідальності за ст. 483 Митного кодексу "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області. ФОТО

Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 01

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Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 02
Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 03
Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 04
Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 05

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Українець обладнав у Волзі бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба 06
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140672
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую всім причетним відповідним службам України, до речі, за розкриття цього небезпечного для держави злочину. Нарешті контрабанду подолано. Тепер всі будемо у шоколаді.
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Тепер всі будемо у шоколаді.

В ЗЕЛЕНКЕ а не в шоколаде, не путай концекпцию=)))
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Лох. Потай він зробив у баці. Хаха три рази. Хочеш займатися контрабандою в Україні? То тоді треба у промислових обсягах. Як се роблять різні бурбаки та порошенки із медведчуками.
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Лох. Потай він зробив у баці. Хаха три рази. Хочеш займатися контрабандою в Україні? То тоді треба у промислових обсягах. Як се роблять різні бурбаки та порошенки із медведчуками.
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Дякую всім причетним відповідним службам України, до речі, за розкриття цього небезпечного для держави злочину. Нарешті контрабанду подолано. Тепер всі будемо у шоколаді.
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Тепер всі будемо у шоколаді.

В ЗЕЛЕНКЕ а не в шоколаде, не путай концекпцию=)))
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Тут другое интересно, погранцы спирт унюхали или упробовали...
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Изъяли для протирки бойниц пограничного блокпоста...
Ну кретин, шо тут сказать...искал легкого зароботка, ездил по 2 раза на неделю, прокатывало, с погранцами не делился, тем надоело, прибегли к внушению... вывод: зарабатывая, позволь заработать и другим
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В зеленці будуть розірвані і спалені дупи порохоскотів.
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Старый трюк. Так называемые "спиртовозы".
Когда-то в Ковеле на СТО видел старый Жигуль, хозяин которого проложил капельницу под крышей и мог туда литров 5 закачать.
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а что мешает в бачок омывателя спирт заливать?
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Поляки первым делом туда лезут и нюхают...
Там надо потайную камеру делать...
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Воняет зараза, реально. Когда на зиму тачку в гараже оставлял, то в воду заливал фунфурик спирта аптечного, дабы не замерзла. Ну и... с контракта прибываю, омыватель стекол втыкаю... вонь спиртяги отчетливая.
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В 90е зимой закончилась омывайка, зима , слякооть, снег, ехать тупо невозможно. В Обухове нихрена не нашол, времена тотального дефицита, купил пару бутылок самой дешовой водяры, залил, еду и офуеваю от амбре. За Обуховом тормозит грустный гаец, наклоняется, принюхивается, улыбка озаряет лицо. На вопрос скока я выпил, пришлось вылазить открывать капот и бачёк. Улыбка медленно сползла с лица, в полголоса прозвучало - суки... водку... в омыватель... Молча развернулся и свалил. Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7050
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Хорошо что не составил протокол "Циничное издевательство над работником ГАИ". Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5448
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Не, они тогда смирные были. Они даже на лапу просили както так
Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9084
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ну в бачке литров 5 у волги, это как бы ни о чем
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в Ковеле?...
волыняне могут - ноль удивлялова.
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З Ковеля колись спирт везли в Польщу. Комівояжерами були тіточки бальзаківського віку переважно з рябими сумками поліпропіленовими.
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Літрів 5 я так у фляжіі вези, ніхто не спитає що то.
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современный bootlegger - диды bootleggerы поумнее были,
но шо уже выросло...
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Канешна погранцы задержали. На Волге в страну, которая почти уже в ЕС? Там повезет если на Ланосе пропустят...Ограничения по выбросам СО.
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Идиёту надо было карбюраторную волжану, и спирт в бензобак. Хрен подкопаешься Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8059
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А ти навіть на "Тузік сладкій" ще не заробив!)
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В начале ХХ века многие автомобили ездили на спирте... Двигатель работает не нём получше, чем на бензинах с высоким октановым числом... И количество вредных выхлопов, меньше... Даже сейчас в Бразилии автомобильные карбюраторные двигатели работают на спирто-бензиновой смеси... Подсоединил-бы бак, со спиртом, к системе подачи топлива, и говорил-бы, что это "альтернатива".... На бензине и газе, на бензине и электричестве, ведь, ездят... Была-бы, "отмазка", для таможни...
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Почитай "сказку" Фурманова, о Чапаеве... Там есть эпизод, где описывается факт посылки водителя чапаевского автомобиля, "нацедить с бака", для застолья... А Бразилия перешла на бензино-спиртовую смесь, по нескольким причинам - экономия нефти, износ двигателя меньше, выброс вредных продуктов горения - тоже меньше , и спирт - дешёвый (это производство из отходов сахарной промышленности).
А ребятки, просто, не додумались провести переналадку топливной системы автомобиля... Я лично знал человека, который умудрялся ездить на УАЗике, заправляя его авиакеросином....
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Тут тоже некоторые заправки используют бензо-этиловую смесь, вроде 15% этила. Чуть дешевле. Можно получить лицензию на изготовление этилового горючего, т.е., практически - на постройку гигантского самогонного аппарата, только спирт будешь продавать дешевле оптовой цены бензина. Для инфы...галлон бензина -в районе 3 долларов. Галлон 60% самогона - в районе 80.
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знакомый владелец атс как то брякнул - никогда не заправяй машину "средним" бензином.

его нет - он готовится на атс путем смешивания - лукойл особенно.
а там шо уже насмешивают и шо добавят в процессе? - такое...
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У меня рабочая лошадка Шевроле Силверадо, 5-литровый пикап. Этот танк жрет все, шо зальешь. А вот Джип Либерти уже немного привередливый, этиловую смесь плохо кушает.
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красивая "лошадка", неприхотливая и всегда в цене - я про силверадо
а тем более ее нужно как минимум уважать и не кормить дерьмом....
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Лошадку зовут Сара и она 93 года. Украинец оборудовал в "Волге" бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6463 Я ее зятю на ферму отдал 8 лет назад, когда Тундру купил, еще до Джипа. Используем ее удвох, насилуем ее шо горцы интеллегента на строгом режиме. А она - хоть бы шо, ездит и ездит себе.
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я одно время работал в фирме, которая перепродавала машины, программером.
короче кое шо в етом всем понимаю, хоть и не люблю.. - машины не мое.
но у каждого взрослого в семье должна быть машина...
по другому никак....
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Всё познаётся в сравнении... Фрау Бенц, решив заявить о новом "самодвижущемся аппарате", и прорекламировать изобретение мужа, совершила первый "автопробег", на его автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.... Бензин она покупала в городских аптеках, как "средство очистки"... Я думаю, это было тоже дорого...
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животрепещущая тема Украинец оборудовал в "Волге" бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6713
я про автомобили, если шо....
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наконец то тема, породнившая зедебилов с порохоботами - трезвенники с обеих сторон те еще.... Украинец оборудовал в "Волге" бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4033
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Коли гарячі ідуть дебати,
П'ють зебіли і демократи,
Гуляй же вільно вся Україна,
Бо є три гички у нас єдина.
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Зебилы победить нас не возможно! Не забирайте у людей коррупцию, опору в жизни. Мафия-навсегда. Жизнь только по понятиям. Ура!!!!
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Важко вам, але тримайтеся. Далі вам ще важче буде.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними зебильі приходят
Они будут тоже трудны
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еще один кацапобес отработал на два с минусом...
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Через твою бурхливу діяльнысть протягом останніх 5 років, ранок тепер не може бути добрим!
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У «президента»
невизнаної республіки
Придністров'я Вадима
Красносельського
виявили паспорт
громадянина України.
Про це повідомляє Rise
Moldova, посилаючись на
свої джерела в
Державній прикордонній
службі України.
Згідно з повідомленням,
Красносельський
використовував паспорт
громадянина України
понад 10 разів під час
перетину державного
кордону України.
Основними пунктами
призначення його були
Київ, Одеса і Харків.
Крім українського, у
«глави» Придністров'я є і
російський паспорт. Ним
він скористався понад
300 разів в період з 2007
по 2015 рік.
За допомогою цих
паспортів
Красносельському
вдавалося перетинати
придністровську ділянку
молдавсько-українського
кордону, перебуваючи
при цьому 10 років в
розшуку в Молдові.
Красносельський
перебував і в
міжнародному розшуку з
2007 року, проте був
знятий зі списку в 2015
році за ініціативою
Молдови.
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Прикордонша з автоматом. Екзотика... Майже Ізраель.
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Лучший и безопасный способ провозки спирта - в себе.
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Помню, в 90-стые мы тоже возили спирт в Югославию в баллоне ГБА Жигулей. Все возвращается.
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А за великим рахунком постраждали сільські алкоголіки, в яких на нормальну горілку грошей нема, а пити кожен день треба (от і п'ють пійло з такого спирту із-під волги).
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Фото с сигаретами напомнило анекдот
Мужик покупает в киоске сигареты. Продавщица протягивает ему пачку с надписью "Курение приводит к импотенции". Мужик, шарахаясь от неё как чёрт от ладана:
- Нет, нет, девушка, дайте лучше рак лёгких или инсульт!
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А прицеп (візок) перевіряли?!!...
Одна поїздка в один бік -- контрабанди більше 100000 грн. (4000$) -- оце заробітна плата і бізнес... якась не стиковка відбулася на митниці... чи частенько почав перетинати кордон...
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Романтика блин - так же американские бутлегеры переделывали свои автомобили в спиртовозы, а затем чтобы компенсировать увеличившуюся массу всячески тюнинговали машину - моторы, ходовка, выкидывали всё лишнее. И начинались гонки с полицией. Кстати из этого действа возникли гонки NASCAR.
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"Жадность фраера сгубила":
Бак со спиртом вряд ли нашли бы. Но он решил еще и сигарет привезти...
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