 Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонний наряд у пункті пропуску "Слов'яносербка" на кордоні з Молдовою провів поглиблений огляд машини української реєстрації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.
44-річний громадянин України, що проживає в Молдові, керуючи автомобілем ГАЗ "Волга", прямував в Україну. Під час спільного з митниками огляду прикордонники виявили сигарети без акцизних марок, приховані в запасному колесі. Також водій переобладнав дно свого автомобіля шляхом виготовлення додаткового конструктивного елементу. Тайник чоловік заповнив прозорою рідиною. Всього зі схованки прикордонники злили 65 л рідини, попередньо спирту.
Виявлений товар та автомобіль, сума оцінки яких становила понад 85 тисяч гривень, правоохоронці вилучили. Водія притягнуто до відповідальності за ст. 483 Митного кодексу "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".
В ЗЕЛЕНКЕ а не в шоколаде, не путай концекпцию=)))
Ну кретин, шо тут сказать...искал легкого зароботка, ездил по 2 раза на неделю, прокатывало, с погранцами не делился, тем надоело, прибегли к внушению... вывод: зарабатывая, позволь заработать и другим
Когда-то в Ковеле на СТО видел старый Жигуль, хозяин которого проложил капельницу под крышей и мог туда литров 5 закачать.
Там надо потайную камеру делать...
волыняне могут - ноль удивлялова.
но шо уже выросло...
А ребятки, просто, не додумались провести переналадку топливной системы автомобиля... Я лично знал человека, который умудрялся ездить на УАЗике, заправляя его авиакеросином....
его нет - он готовится на атс путем смешивания - лукойл особенно.
а там шо уже насмешивают и шо добавят в процессе? - такое...
а тем более ее нужно как минимум уважать и не кормить дерьмом....
короче кое шо в етом всем понимаю, хоть и не люблю.. - машины не мое.
но у каждого взрослого в семье должна быть машина...
по другому никак....
я про автомобили, если шо....
П'ють зебіли і демократи,
Гуляй же вільно вся Україна,
Бо є три гички у нас єдина.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними зебильі приходят
Они будут тоже трудны
невизнаної республіки
Придністров'я Вадима
Красносельського
виявили паспорт
громадянина України.
Про це повідомляє Rise
Moldova, посилаючись на
свої джерела в
Державній прикордонній
службі України.
Згідно з повідомленням,
Красносельський
використовував паспорт
громадянина України
понад 10 разів під час
перетину державного
кордону України.
Основними пунктами
призначення його були
Київ, Одеса і Харків.
Крім українського, у
«глави» Придністров'я є і
російський паспорт. Ним
він скористався понад
300 разів в період з 2007
по 2015 рік.
За допомогою цих
паспортів
Красносельському
вдавалося перетинати
придністровську ділянку
молдавсько-українського
кордону, перебуваючи
при цьому 10 років в
розшуку в Молдові.
Красносельський
перебував і в
міжнародному розшуку з
2007 року, проте був
знятий зі списку в 2015
році за ініціативою
Молдови.
Мужик покупает в киоске сигареты. Продавщица протягивает ему пачку с надписью "Курение приводит к импотенции". Мужик, шарахаясь от неё как чёрт от ладана:
- Нет, нет, девушка, дайте лучше рак лёгких или инсульт!
Одна поїздка в один бік -- контрабанди більше 100000 грн. (4000$) -- оце заробітна плата і бізнес... якась не стиковка відбулася на митниці... чи частенько почав перетинати кордон...
Бак со спиртом вряд ли нашли бы. Но он решил еще и сигарет привезти...