 Українець обладнав у "Волзі" бак для перевезення спирту через кордон, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонний наряд у пункті пропуску "Слов'яносербка" на кордоні з Молдовою провів поглиблений огляд машини української реєстрації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

44-річний громадянин України, що проживає в Молдові, керуючи автомобілем ГАЗ "Волга", прямував в Україну. Під час спільного з митниками огляду прикордонники виявили сигарети без акцизних марок, приховані в запасному колесі. Також водій переобладнав дно свого автомобіля шляхом виготовлення додаткового конструктивного елементу. Тайник чоловік заповнив прозорою рідиною. Всього зі схованки прикордонники злили 65 л рідини, попередньо спирту.

Виявлений товар та автомобіль, сума оцінки яких становила понад 85 тисяч гривень, правоохоронці вилучили. Водія притягнуто до відповідальності за ст. 483 Митного кодексу "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

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Фото: dpsu.gov.ua