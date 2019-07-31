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 У Росії актора заарештували за ролик, у якому він зіграв п'яного даївця. ВIДЕО

Дмитра Смолєва шукали тиждень і забрали у відділок з репетиції. Його визнали винним у незаконному носінні поліцейської форми і дрібному хуліганстві. За версією поліції, він "дискредитував органи внутрішніх справ".

Суд у Москві заарештував на вісім діб актора театру "Современник" Дмитра Смолєва, який знявся в ролику у формі співробітника автоінспекції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

У ролику, який раніше з'явився в соцмережах, актор, одягнений у поліцейську форму, зображує п'яного співробітника ДІБДР. Поліція почала пошуки актора, який знявся в ролику, вважаючи, що він "дискредитує органи внутрішніх справ". Співробітники ДІБДР разом з поліцейськими району Якиманка з'ясували, що у відео знявся 37-річний актор "Современника".

"За цей анонімний ролик його шукали тиждень, з'ясовували особу, проводили впізнання. З'ясували, впізнали, приїхали в театр і з репетиції забрали" - написав у фейсбуці культурний оглядач Слава Шадронов.

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Смолєва затримали напередодні ввечері просто перед виставою "Дюма", в якій він мав грати. Режисер постановки Михайло Єфремов перед початком вистави повідомив глядачам, що Смолєва "загребли мусора". Роль зіграв інший артист.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140659
 
   
 Топ коментарі
 
Семен Слепаков:
Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались.У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, в общем, было дискомфортно. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник.Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу.В ситуации с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно.История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!»Так это же мы на них деньги сдавали…
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Горят леса, горят поля...

В Сибири как в Хатыни.

Но для России все фигня.

А что там в Украине?
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Семен Слепаков:
Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались.У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, в общем, было дискомфортно. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник.Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу.В ситуации с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно.История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!»Так это же мы на них деньги сдавали…
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Да свернуть трубодура с колокольни и делов то
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Это ты в роли робота Федора бесплатный боярышник потребляет
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что, закинулся свежим тосолом и буянишь в тырнете?!..
ничего, завтра похмелишся ВД-40 и будешь как новенький..
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Ты когда в робота переодевался,у тебя трусы выглядывали,ты хоть бы подтяжки купил
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Да не может быть , это самая демократическая страна . . Там даже ***** не президент . Всем управляет дума думающая .
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Горят леса, горят поля...

В Сибири как в Хатыни.

Но для России все фигня.

А что там в Украине?
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Отлично. Но у кацов скорее 'Чё там на Украине?'
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В свете этой новости, кстати, можно таки поапплодировать Порошенко. Как ни крути, а он никого не душил. Это нужно просто признать. Ибо, на вопрос: А шо, мог бы? Так вот, на этот вопрос есть ответ: Запросто! Под овации, опять таки.
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Ролик...

Уголовное дело....

Что-то напоминает
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Один до барыги пробовал душить.Ростов ведь не резиновый.
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В ху@лостане шутить низзя! ху@лу низзя говорить, что оно ху@ло! пошутить над госдупой - предательство, а сейчас и над продажными мусорами шутить чревато!!!! На то оно и ху@лостан!!!
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А Пу молодец, вату щимит...
Зеленский, с кім ти маєш бажання вести перемовини? З цім ******?
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Может то тоже актёры играющие роль арестовывающих полицейских
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А в Україні почастішали погрози знищити свободу слова і побудувати фільтраційні табори. Вірною кацапською дорогою йдете Слуги народу🐸
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Я же пишу про погрози, а не про створеня фільтраційних таборів. Тому відповідь - ні. А питання до вас: чим відрізняється концтабір від фільтраційного табору, який українцям обіцяв Портнов?
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А какое имеет отношение Портнов к Слугам народа?
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Дебил конченный, или в полицию - заявление пиши если тебе угрожают! Какого х... ты тут туфту распространяешь про всю Украину?
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Ну такую фигню сочинить ещё и уметь надо)
Скоро сливным бачком будут не только скабееву называть, но и тебя
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И где вы такие конченные беретесь? Расскажи лучше как там запоребриком продажное чмо?
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Блін! Я пам"ятаю презелю тільки в ролі п"яного даїшника! І шо тяпєріча дєлать?! Кажуть, шо какашнік на голову - то є саме воно! В России актера арестовали за ролик, в котором он изобразил пьяного гаишника - Цензор.НЕТ 8078
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Хороший актёр,натурально так сыграл.Жалко когда расстреляют.
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За этого "мусора" Шнура тоже пытались таскать. Но Шнура Ху*ло любит, так что отстали...

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Вони так до Михайла Єфремова так підбираються, котрий висміює х...ловський режим.
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"Автодорогу Запорожье-Мариуполь, которую строят с 2016, доделают в октябре"(с). А вот теперь- я делаю стойку!

"Сейчас команде специалистов Президент дал задание - сделать всю дорогу за 3 месяца. Зеленский показал, что развитие дорожной инфраструктуры для него в списке приоритетных задач."(с).

Это для меня- Дорога Жизни. Если реально сделают, то я, пожалуй, заткнусь.
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Во! Вижу знатока и потерпевшего! Именно так, через Розовку, где не всякий танк проскочит.
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...когда-то в Штатах наблюдал, как 1 милю дороги делали в течение 4-х месяцев... Это было больше десятка лет назад, но думаю, что этой миле ремонт еще не скоро потребуется... А вот с этой дорогой как будет... У Росії актора заарештували за ролик, у якому він зіграв п'яного даївця - Цензор.НЕТ 572
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Не знаю- как будет. Если так, как сработали на выезде из Мариуполя, первые 10 км, то на мой век- хватит. Потрясно сработано, если коротко. Но... но... но... Эти 10 км- в течение ГОДА.
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Лучше бы дал задание сделать качественно. И при чем тут новый? Опять Петиными достижениями хвастаться не побрезгует?
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Пока что- делается потрясающе. Но... выше я написал.
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Пэтины достижения - Илловайск и Дебальцево, 5 складов и миллиарды в мальдивских офшорах. Да... этим можно хвастаться.
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На росососії треба дохєра акторів пересадити в тюрми і на пляшку так як вони теж знімалися в фільмах в ролі бухих і тупих ментів, в тому числі Світлакова з Їхньої Раші.
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боже, храни нас от пьяных гарантов и пгокугогов
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Пора всерьёз заняться актёрами игравших пьяных партизан и трезвых немцев...
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