 У Росії актора заарештували за ролик, у якому він зіграв п'яного даївця. ВIДЕО

Суд у Москві заарештував на вісім діб актора театру "Современник" Дмитра Смолєва, який знявся в ролику у формі співробітника автоінспекції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
У ролику, який раніше з'явився в соцмережах, актор, одягнений у поліцейську форму, зображує п'яного співробітника ДІБДР. Поліція почала пошуки актора, який знявся в ролику, вважаючи, що він "дискредитує органи внутрішніх справ". Співробітники ДІБДР разом з поліцейськими району Якиманка з'ясували, що у відео знявся 37-річний актор "Современника".
"За цей анонімний ролик його шукали тиждень, з'ясовували особу, проводили впізнання. З'ясували, впізнали, приїхали в театр і з репетиції забрали" - написав у фейсбуці культурний оглядач Слава Шадронов.
Смолєва затримали напередодні ввечері просто перед виставою "Дюма", в якій він мав грати. Режисер постановки Михайло Єфремов перед початком вистави повідомив глядачам, що Смолєва "загребли мусора". Роль зіграв інший артист.
Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались.У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, в общем, было дискомфортно. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник.Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу.В ситуации с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно.История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!»Так это же мы на них деньги сдавали…
ничего, завтра похмелишся ВД-40 и будешь как новенький..
В Сибири как в Хатыни.
Но для России все фигня.
А что там в Украине?
Уголовное дело....
Что-то напоминает
Зеленский, с кім ти маєш бажання вести перемовини? З цім ******?
Скоро сливным бачком будут не только скабееву называть, но и тебя
Путин. Начало. (Из архивов КГБ)
"Сейчас команде специалистов Президент дал задание - сделать всю дорогу за 3 месяца. Зеленский показал, что развитие дорожной инфраструктуры для него в списке приоритетных задач."(с).
Это для меня- Дорога Жизни. Если реально сделают, то я, пожалуй, заткнусь.