 У Росії актора заарештували за ролик, у якому він зіграв п'яного даївця. ВIДЕО

Суд у Москві заарештував на вісім діб актора театру "Современник" Дмитра Смолєва, який знявся в ролику у формі співробітника автоінспекції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

У ролику, який раніше з'явився в соцмережах, актор, одягнений у поліцейську форму, зображує п'яного співробітника ДІБДР. Поліція почала пошуки актора, який знявся в ролику, вважаючи, що він "дискредитує органи внутрішніх справ". Співробітники ДІБДР разом з поліцейськими району Якиманка з'ясували, що у відео знявся 37-річний актор "Современника".

"За цей анонімний ролик його шукали тиждень, з'ясовували особу, проводили впізнання. З'ясували, впізнали, приїхали в театр і з репетиції забрали" - написав у фейсбуці культурний оглядач Слава Шадронов.

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Смолєва затримали напередодні ввечері просто перед виставою "Дюма", в якій він мав грати. Режисер постановки Михайло Єфремов перед початком вистави повідомив глядачам, що Смолєва "загребли мусора". Роль зіграв інший артист.