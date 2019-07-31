 Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил - поблизу Пісков (з підствольного гранатомета), Водяного (зі стрілецької зброї), Широкиного (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - біля Лебединського (з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї).

Втрат з українського боку не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши позиції ОС біля Луганського з гранатометів різних систем. Втрат з українського боку не зафіксовано.

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