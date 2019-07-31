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 Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню. Однак ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині

Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил - поблизу Пісков (з підствольного гранатомета), Водяного (зі стрілецької зброї), Широкиного (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - біля Лебединського (з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї).

Втрат з українського боку не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши позиції ОС біля Луганського з гранатометів різних систем. Втрат з українського боку не зафіксовано.

Також читайте: Найманці РФ почали поводитися агресивніше. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140649
 
 
 Топ коментарі
 
а мы им за это мост отремонтируем...да?
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Бахкають цілодово, а ;патєрь нєт;. В гіршому разі- один поранений.
Не вірю я Зеленському і Хомчаку.
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Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4449 Той Метролог, що з 25% @ostapcsms1 ч

Перемир'я па-зєлєнскі виглядає так: "треба просто менше казати про обстріли"
Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7676



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доходит до маразма....
Украинская сторона занижает обстрелы своей территории в несколько раз по сравнению с рапортами ОБСЕ...
Ниже я выложил график....
Зе-******....
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Враг пять раз ЛЕТ нарушиАл, а сволочь кучма пять лет делает вид, что проводит результативные переговоры...
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В ответ на растущее количество обстрелов Украина будет проводить разминирование и ремонтировать мост.
Так победим!
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Бахкають цілодово, а ;патєрь нєт;. В гіршому разі- один поранений.
Не вірю я Зеленському і Хомчаку.
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Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4449 Той Метролог, що з 25% @ostapcsms1 ч

Перемир'я па-зєлєнскі виглядає так: "треба просто менше казати про обстріли"
Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7676



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«В КПВВ «Гнутово» пропуск лиц прекращен из-за взрывоопасной ситуации.
Решением Командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутове» с 14.00 введен режим «КРАСНЫЙ»
«В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорваные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Гнутове» будет возобновлено после стабилизации ситуации», - подчеркивается в сообщении.
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Интересно, мы когда нибудь перестанем слушать бред "Вооружения, запрещённых Минским и Соглашениями"???? УУкраины как то таких соглашений нет....
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Энергетики обесточили 9 военных объектов в Луганской области. ЛЭО обесточивает военные объекты, которые не платят за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба компании.Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9989TRIBUN.COM.UAЭнергетики обесточили 9 военных объектов в Луганской области
Це що зрада?
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Ликует свита, ведь осушен
Бокал отравленный. В обед
Правитель отдал Небу душу,
Любивший слоган: ,,Нас там нет!"

Душа Вождя во врата Рая
Стучит, но Петр - в окно совет:
- Замри, силенок не теряя.
Ведь ты в Аду. Тебя здесь нет.

- О муж святой, возьми за руку!
Прости грехи, молю!
В ответ:
- Кому простить? Пустому звуку?
Здесь только я. Тебя здесь нет.

Вдруг гостя хвать за локти бесы,
Черны, драчливы и сильны.
Покорно он поклон отвесил
Перед престолом Сатаны.

- Пришел? Стаканчик выпей водки,
Счастливчик! Жизнь познай без бед
И не ори со сковородки!
Ведь ты в Раю. Тебя здесь нет.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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