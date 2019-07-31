 Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил - поблизу Пісков (з підствольного гранатомета), Водяного (зі стрілецької зброї), Широкиного (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - біля Лебединського (з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї).
Втрат з українського боку не зафіксовано.
Нагадаємо, 30 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши позиції ОС біля Луганського з гранатометів різних систем. Втрат з українського боку не зафіксовано.
Украинская сторона занижает обстрелы своей территории в несколько раз по сравнению с рапортами ОБСЕ...
Ниже я выложил график....
Зе-******....
разЛЕТ наруш иАл, а сволочь кучма пять лет делает вид, что проводит результативные переговоры...
Так победим!
Не вірю я Зеленському і Хомчаку.
Той Метролог, що з 25% @ostapcsms1 ч
Перемир'я па-зєлєнскі виглядає так: "треба просто менше казати про обстріли"
«В КПВВ «Гнутово» пропуск лиц прекращен из-за взрывоопасной ситуации.
Решением Командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутове» с 14.00 введен режим «КРАСНЫЙ»
«В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорваные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Гнутове» будет возобновлено после стабилизации ситуации», - подчеркивается в сообщении.
Це що зрада?
Бокал отравленный. В обед
Правитель отдал Небу душу,
Любивший слоган: ,,Нас там нет!"
Душа Вождя во врата Рая
Стучит, но Петр - в окно совет:
- Замри, силенок не теряя.
Ведь ты в Аду. Тебя здесь нет.
- О муж святой, возьми за руку!
Прости грехи, молю!
В ответ:
- Кому простить? Пустому звуку?
Здесь только я. Тебя здесь нет.
Вдруг гостя хвать за локти бесы,
Черны, драчливы и сильны.
Покорно он поклон отвесил
Перед престолом Сатаны.
- Пришел? Стаканчик выпей водки,
Счастливчик! Жизнь познай без бед
И не ори со сковородки!
Ведь ты в Раю. Тебя здесь нет.