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Все про:алкоголь (645) Житомир (170) патрульна поліція (908)

 Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів. ВIДЕО

У Житомирі водій у стані алкогольного сп'яніння травмував патрульного, протягнувши його за машиною кілька десятків метрів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 23.30 на вул. Небесної Сотні поліцейські автопатруля помітили транспортний засіб, що рухався з увімкненим аварійним світлом і маневрував на проїжджій частині, не включаючи сигнал повороту. Патрульні подали водієві сигнал про зупинку. Він зупинився, але на питання інспекторів відповідати відмовився, як і надати посвідчення на право керування транспортним засобом. При цьому у чоловіка були явні зовнішні ознаки сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Згодом водій підняв склопідйомник своїх дверей, затиснувши при цьому руку одного з патрульних, і різко почав рух авто. У результаті порушник протягнув поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м.

Сам водій втік з місця події і зараз здійснюються заходи для його затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся

Крім адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху йому загрожує ще й кримінальна.

Кваліфікація події - ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140610
 
 
 Топ коментарі
 
Як це втік? А чому не застрелили при спробі втечі? Це міг бути терорист або диверсант під наркотою, який збирався вчинити теракт і втеча терориста могла призвести до жахливих наслідків! Під час війни такі витівки мають закінчуватись пострілом з табельної зброї у голову водія!
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В США пристрелили бы того кто не подчинился и совершил насилие против полицейского.
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в США(не впевнений за всі штати) автомобіль прирівняний до зброї. І після спроби застосування авто проти поліцейського водія просто на місці розстрелюють. Тим більше за таке.
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Як це втік? А чому не застрелили при спробі втечі? Це міг бути терорист або диверсант під наркотою, який збирався вчинити теракт і втеча терориста могла призвести до жахливих наслідків! Під час війни такі витівки мають закінчуватись пострілом з табельної зброї у голову водія!
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у голову ні, у ноги - так. у голову якщо це самооборона, і поліцейському загрожують забиранням життя. не будь таким кровожерливим.
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Терорист під наркотою не відчуває болю від кульового поранення і може привести в дію вибуховий пристрій після невдалої спроби втечі.
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Ты Игореня, как всегда в своем репертуаре. Только что то слабо на этот раз. Мог бы про поддержку вертолетным звеном чего выдать, или тактический ядерный удар... На крайняк чтобы каждого патрульного прикрывал взвод оперативного реагирования.
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А нефиг понтенциальным кандидатам в психушку(в качестве пациента) выдавать права, даже если на отлично они сдают вождение и экзамены по ПДВ... Нужен психотест-экзамен, с длительной беседой с психологом-экзаменатором...
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і знову злочинці в мантіях за хабар відпустять?
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Этот тоже скажет, "просто отмахнулся, случайно нога дернулась".
Почему нет, донецкому Щуру же прокатило...
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В США пристрелили бы того кто не подчинился и совершил насилие против полицейского.
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в США(не впевнений за всі штати) автомобіль прирівняний до зброї. І після спроби застосування авто проти поліцейського водія просто на місці розстрелюють. Тим більше за таке.
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Ну охолоньте нарешті і не приводіть подібні приклади зі штатівського життя...В Штатах ніхто ніколи НЕ ЗУПИНИТЬ ВОДІЯ,ЯКЩО ВІН НЕ ПОРУШУЄ ПРАВИЛ...Тому що коп за безпідставну зупинку буде відповідати,навіть посадою,а тим паче якщо з доброго дива засуне руку в салон...В Штатах навіть існує КРИМІНАЛЬНА відповідальність за розпиття спиртних напоїв на вулиці,а тим не менше всі йдуть і дудлять пиво...і їх не затримують...А знаєте чому?Бо пиво в паперових пакетиках,і якщо якийсь коп насмілиться підійти і перевірити це,а виявиться шо звикла вода - то "постраждалий" може юридично порвати копа на клапті...І,до речі,там відповідальність наступає з 0,8 проміле,тобто вчетверо більше ніж у нас...
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КАждый водитель в США ездит с оружием, это и определяет взаимоотношения с полицией В США 40% всего оружия планеты, количество стволов населения на 67 миллионов превышает все население, включая детей, немощных, даунов и т д. Когда говорят "вот в США", то нужно легализовать оружие и вооружить нацию, в США полиция с водителями ведет себя очень дружелюбно , предупредительно , сверхкультурно.
Помню себя в армии, когда получали оружие, то даже посылать один одного по известному переставали и командиры резко менялись
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А почему он не применил табельное оружие😃
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хто саме? зажатий у вікні чи інші "незажаті"?
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Если ты правша и твоя рука в окне ам, которая тащит тебя, то есть некоторые нюансы.
Плюс пистолет достань левой из кобуры, которая справа, сними предохранитель, передерни затвор...
А второй - му-му. Не его тащат.
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Бухий за кермом звісно злочинець.
Але й мусора зовсім не шкода.
Навіть не знаю, чому.
Може тому що #ACAB
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"Назад в будущее" 2019... У мусора из-под копыт искры сыпались... Подкован, видимо Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів - Цензор.НЕТ 1177
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Как он мог сбежать? Из обстоятельств, предоставленных Цензором, ну это никак не могло произойти.
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кто их учит???Руки совать в окно не безопасно и часто противозаконно.Ведь скорее всего когда бухарь зажимал слеклом руку,мент за что то крепко ухватился и у него не хватило ума разжать руку,даже для собственной безопасности.По аналогии с ловушкой для обезьян.Коробка с дыркой а в ней банан....Ну а беглецу реально срок светит.
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Нема чого свої граблі сховати в салон. Водій молодець. Аваківська ОЗУ під назвою патрульна поліція подонки і мразоти.
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А что делал напарник? Почему не стрелял по колесам хотя бы? Кто их обучал? На лицо полный непрофессионализм. Мало того что грубое неподчинение небыло пресечено, так ещё и дали нарушителю скрыться... Кого они могут защитить если сами себя не в состоянии? Идиоты! За что только зарплату получают и форму? Толку от них ноль.
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в сша в окно стреляют перед кувырком от машины видео видел
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Нарушителю теперь кое-что зажмут и нехило протащат на все деньги.
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Вопрос собственно что его руки делали в салоне автомобиля. Не защищаю потенциально пьяного водителя, но я бы не исключал вероятность того что полицейский вёл себя не совсем корректно
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водия в машине не было.а мусор хотел угнать машину
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