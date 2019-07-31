 Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 23.30 на вул. Небесної Сотні поліцейські автопатруля помітили транспортний засіб, що рухався з увімкненим аварійним світлом і маневрував на проїжджій частині, не включаючи сигнал повороту. Патрульні подали водієві сигнал про зупинку. Він зупинився, але на питання інспекторів відповідати відмовився, як і надати посвідчення на право керування транспортним засобом. При цьому у чоловіка були явні зовнішні ознаки сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Згодом водій підняв склопідйомник своїх дверей, затиснувши при цьому руку одного з патрульних, і різко почав рух авто. У результаті порушник протягнув поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м.
Сам водій втік з місця події і зараз здійснюються заходи для його затримання.
Крім адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху йому загрожує ще й кримінальна.
Кваліфікація події - ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Почему нет, донецкому Щуру же прокатило...
Помню себя в армии, когда получали оружие, то даже посылать один одного по известному переставали и командиры резко менялись
Плюс пистолет достань левой из кобуры, которая справа, сними предохранитель, передерни затвор...
А второй - му-му. Не его тащат.
Але й мусора зовсім не шкода.
Навіть не знаю, чому.
Може тому що #ACAB