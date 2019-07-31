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Все про:ГПУ (3116) Зеленський (2266) прокурор (353)

 "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про зміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Черкаську область заявив, що питанням заміни місцевих прокурорів займатиметься призначений новою Верховною Радою генеральний прокурор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Зеленський заявив, відповідаючи на скарги представників громадськості з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка.

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"Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів... Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць. Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140590
 
   
 Топ коментарі
 
Счас порохососы включат автоматический дерьмомёт. Типа как это менять прокуроров? Это же еприкосновенные свиньи.
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Зачем - у вас и так хорошо получается. Продолжайте. Местных прокуроров будет менять новый генеральный прокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9159
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"Зеленорчук, барыга квартальный, своего прокурора проталкивает, чтобы наживаться на войне, которую обещал остановить" Упс, пардоньте, это же из методички зелеботов 2018 года.
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...і що цікаво...про картавість говорять в основному євреї...
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Счас порохососы включат автоматический дерьмомёт. Типа как это менять прокуроров? Это же еприкосновенные свиньи.
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Зачем - у вас и так хорошо получается. Продолжайте.
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"Зеленорчук, барыга квартальный, своего прокурора проталкивает, чтобы наживаться на войне, которую обещал остановить" Упс, пардоньте, это же из методички зелеботов 2018 года.
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Якщо війна до цих пір не закінчилась, значить на ній хтось наживається. (С)
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А поуменшились потери, при Порошенко такого не было и Х....... ло шо то не нападает, а истерил, если не Я то ............ Ушел , вернее, под задника дали и ничего, продолжаем жить.
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Хрюкобот, ты снова мимо унитаза щоколад сбросил, в 18-м году Зеленский был обычным продюсером и артистом, никто даже мыслей не имел что он станет президентом
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Вже включили. Таке пишуть що й самі не розуміють змісту. Читаєш і диву дивуєшся, чи то п'янота пише, чи то обкурерий, чи то з дитинства сраждає..
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Не будет, так как мораторий на землю введут. Доллар по 20-22, скриньте
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Так зараз земля під мораторієм. Але я заскринив. "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ - Цензор.НЕТ 6585 "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ - Цензор.НЕТ 5400
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У вас кацапів він вже більше 63 і падати до 50 восени не буде, а тільки зростати.
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Це що, тоді за 1 дол можна купити більше гривень? "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ - Цензор.НЕТ 2517
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Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре.
Во-первых, я не знаю этого человека.
А во-вторых, его знает Коломойский.
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и в третьих у вас синдром коломойского в терминальной стадии
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Не человеку с кварталом головного мозга об этом судить.
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Шо, опять платіті? да, если хочеш Зе-работаті.
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Выгонят всех,вплоть до помошника районного прокурора.ГПУ невозможно реформировать,только разогнать и формировать на других принципах.Это же ясно,как в солнечный день.Как Раду разогнали и выбрали зелепупиков,которые будут бить могды и ПЕСу и ОПЗЖ. Их сейчас натаскивают в Трускавце.Кучерявенков будет заводилой всех чудовищных избиений,особенно женщин из Песа. Местных прокуроров будет менять новый генеральный прокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 579
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Угу, и выплатить потом по 100 000 евро каждому по решению европейского суда.
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з якої причини? Звільнено з роботи. Читай трудове законодавство.
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не правда, среди работников нижнего звена вполне есть приличные люди, вон СБУ только главу недавно сменили, а вон какие чудеса они исполнять начали
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....... иду учится на прокурора, это же всех надо поменять.
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П'ятиденні.Більшого мозок зебіла не витримає.
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"Вы же жили 28 лет бедно? Потерпите еще 28" (с) ЗЕля.
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Ага, 28 дней, вы правы потом почти всех старых депутатов под зад ногой выбросят
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И будет народу счастье,и колбаса по 2,20 и...что там ещё по списку?
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вы его глаза видели, побывал видимо возле самолета, там точка нового задорного и убойного наркотика под крышей ментов.
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Зєля, ми ж якось жили без тебе та твоїх квартальних попередні 5 років. Може тобі краще на ізраель, гніда зелена?! "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ - Цензор.НЕТ 4633
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Бггг) с вас все смешневее и смешневее, дебилы
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5 років порохососи мовчали і ні про що не згадували. А тепер наче всі пургену обіжрались... і поносять, і поносять. Почніть з себе і перестаньте обсирать людину, яка хочете реанімувати країну.
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Ну воно з погріба (з США) видніше, повчи нас, повчи
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Я хоча і в США... але знаю, що на українській мові слово "погріба" ... ЛЬОХ! Так що, можу ще й повчить!
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Зато вы, мураевцы, пять лет не затыкались
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а она именно в реанимации нуждается, тогда это должны проводить спецы, а не санитарки...
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Так оті "спецы" з освітами Оксфорда 28 років реанімували... навіть не великими ложками, а черпаками в свої пузища. Який результат? То тепер час настав санітарам за ними прибирати. Моя мама на фронті (41-45р.) з освітою хірургічної медсестри робила термінові операції, коли хірург вже не мав сил і мусив відпочити. Так що... "Не святі горшки ліплять." Поживем... побачимо....
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Поносять не лише порохоботи - тому що набридло вже багатьом дурість терпіти. Це такий собі всезагальний вже понос. Бо і так видно, що це чергова туфта.
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"дурость" это замена вороватых чинуш ??? сам то на какой должности воруешь ??? кроме вас воров это никто дуростью не считает
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за рошеновские деньги вранье пишешь ??? , враг Украины ???
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ага, ворог твоєї обісраної країни, на ймення зелена свиноферма.
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Ты им еще предложи работать пойти ) хрюкоботы привыкли щоколад лить за пецины кровавые денежки, и пока не готовы расстаться с этой халявой
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Ви ж не вигнали його, й не повісили. Значить він вас влаштовує. Не так?
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Очень понравился Зеля в Черкассах. Да, не вписывается в вечностонущее, вечнокляузничаящее пузатое чинушество. Склоки ОПГ, заповедник коррупции, опппля! Вылезли! Тот грабит! Тот берет! Где вы были четыре года!? Луцик же был ваш в доску, пархатый,що порох! Оба на ! Зеля разрули! Особо понравилось:"Будете свідком?" Тишина.... 😋
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" Вы же жили с этим прокурором 4 года, поживите еще месяц. Источник: https://censor.net.ua/v3140590"
а почему ты, зеленый, с радой еще месяцок, другой не пожил??
двойные стандарты.... роса... ))))))))))))))))
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Так выгони прокурора на березу. Какие проблемы?
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