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Все про:ГПУ (3112) Зеленський (2266) прокурор (353)

 "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Черкаську область заявив, що питанням заміни місцевих прокурорів займатиметься призначений новою Верховною Радою генеральний прокурор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Зеленський заявив, відповідаючи на скарги представників громадськості з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка.

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"Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів... Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць. Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140590
 
   
 Топ коментарі
 
Счас порохососы включат автоматический дерьмомёт. Типа как это менять прокуроров? Это же еприкосновенные свиньи.
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Зачем - у вас и так хорошо получается. Продолжайте. Местных прокуроров будет менять новый генеральный прокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9159
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...і що цікаво...про картавість говорять в основному євреї...
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Счас порохососы включат автоматический дерьмомёт. Типа как это менять прокуроров? Это же еприкосновенные свиньи.
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Зачем - у вас и так хорошо получается. Продолжайте.
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"Зеленорчук, барыга квартальный, своего прокурора проталкивает, чтобы наживаться на войне, которую обещал остановить" Упс, пардоньте, это же из методички зелеботов 2018 года.
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Якщо війна до цих пір не закінчилась, значить на ній хтось наживається. (С)
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А поуменшились потери, при Порошенко такого не было и Х....... ло шо то не нападает, а истерил, если не Я то ............ Ушел , вернее, под задника дали и ничего, продолжаем жить.
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Не будет, так как мораторий на землю введут. Доллар по 20-22, скриньте
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У вас кацапів він вже більше 63 і падати до 50 восени не буде, а тільки зростати.
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Це що, тоді за 1 дол можна купити більше гривень? "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ - Цензор.НЕТ 2517
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Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре.
Во-первых, я не знаю этого человека.
А во-вторых, его знает Коломойский.
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и в третьих у вас синдром коломойского в терминальной стадии
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Не человеку с кварталом головного мозга об этом судить.
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Шо, опять платіті? да, если хочеш Зе-работаті.
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Выгонят всех,вплоть до помошника районного прокурора.ГПУ невозможно реформировать,только разогнать и формировать на других принципах.Это же ясно,как в солнечный день.Как Раду разогнали и выбрали зелепупиков,которые будут бить могды и ПЕСу и ОПЗЖ. Их сейчас натаскивают в Трускавце.Кучерявенков будет заводилой всех чудовищных избиений,особенно женщин из Песа. Местных прокуроров будет менять новый генеральный прокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 579
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Угу, и выплатить потом по 100 000 евро каждому по решению европейского суда.
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....... иду учится на прокурора, это же всех надо поменять.
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"Вы же жили 28 лет бедно? Потерпите еще 28" (с) ЗЕля.
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Ага, 28 дней, вы правы потом почти всех старых депутатов под зад ногой выбросят
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