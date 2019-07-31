 "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Зеленський заявив, відповідаючи на скарги представників громадськості з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка.

Відео 112

"Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів... Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць. Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт". ФОТОрепортаж