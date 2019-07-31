 "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про заміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Зеленський заявив, відповідаючи на скарги представників громадськості з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка.
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"Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів... Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць. Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – наголосив Президент.
Глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.
Во-первых, я не знаю этого человека.
А во-вторых, его знает Коломойский.