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 На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Закарпатській області на кордоні з Угорщиною українські прикордонники із застосуванням зброї намагалися затримати два автомобілі контрабандистів тютюнових виробів. Один автомобіль затримали, ще один зник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що напередодні ввечері прикордонники мобільної застави Мукачівського загону під час патрулювання помітили поблизу кордону мікроавтобус і позашляховик, обидва - марки Mitsubishi.

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів 01

"Біля автомобілів була велика кількість пакетів в чорному поліетилені. Прикордонники негайно почали заходи, спрямовані на припинення правопорушення. У свою чергу водії автівок спробували втекти від прикордонників, здійснюючи при цьому небезпечні маневри, що загрожували життю та здоров’ю військовослужбовців. Наряд здійснив попереджувальні постріли вгору, але, оскільки контрабандисти проігнорували законні вимоги правоохоронців, прикордонники здійснили ще кілька пострілів по колесах автомобілів", - сказано в повідомленні.

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів 02

Водій позашляховика продовжив рух і, незважаючи на пошкодженні колеса, йому вдалось утекти. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування.

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів 03

Інший автомобіль і водій затримані. На чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.185-10 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби) та ст.204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів 04

Виявлені прикордонниками 104 ящики (понад 50 тис. пачок) тютюнових виробів, які контрабандисти планували переправити до сусідньої Угорщини, передані співробітникам Державної фіскальної службі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140495
 
   
 Топ коментарі
 
Це не державний кордон, а проходняк якийсь? І все це відбувалось протягом 28 років!!!! Може потрібно посадити всіх керівників ДПСУ за 28 років і всіх керівників погранотрядів???? ДПСУ потрібно повністю замінити на нових людей, бо це не просто корупція, це злочинна організація!
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Министрика оБоронки Гириценка тоже будем садить за развал и уничтожение нашей Армии в интересах Генштаба РФ?!
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Це не державний кордон, а проходняк якийсь? І все це відбувалось протягом 28 років!!!! Може потрібно посадити всіх керівників ДПСУ за 28 років і всіх керівників погранотрядів???? ДПСУ потрібно повністю замінити на нових людей, бо це не просто корупція, це злочинна організація!
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Министрика оБоронки Гириценка тоже будем садить за развал и уничтожение нашей Армии в интересах Генштаба РФ?!
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Брехуха Шрека!!!!!
Где хоть одно уголовное на Гриценка?!!!!
Даже СК ВР них-я на него в прокуратуру не передал!
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не, будем рошеновского лаптя шрека садить за вражескую пропаганду в сети
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лососнеш тунца!.. впрочем, для тебя это обычное дело..
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"Реформована" митниця трьох злодіїв у законі - порошенка, яценюка, гройсмана.
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Не потрібно саджати, треба таких сильних чоловіків на 10 років на висаджування лісів направити з отриманням ними мінімалки.
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Звільнити всіх і намалювати ср@ку, служити нікому, ау, Порошенко так докерувався що потрібні тисячі строковиків, як у ВСУ так і ДПСУ - служити нікому. Дурних служити в ***нях за 10 тисяч, небагато, умови гірше ніж в ООС а, зарплата в двічі менша. В ООС черга бажаючих, а на інші ділянки загоняти треба.
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Повно ветеранів АТО, які залюбки підуть служити в ДПСУ.
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неа!!затяжной перекур делает!!так как коксом кацапы ведают ихний удел только сигареты.9как то так) На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов - Цензор.НЕТ 6912 На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов - Цензор.НЕТ 9996
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Сярво ввяди вайска...
Как войск нет?
Как высылаете на подмогу боевых цыган!?)))))
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Бурбаки -******. Щас мадяры вой поднимут, что это геноцид...)
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Погранцам явно прищемили хвост, раз так рьяно взялись за мадьярских сигтаретчиков.
Ждем, что "******" выразит крайнее возмущение "давлением украинских властей на граждан венгерской национальности".
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Судя по форме...СБУ
И фейсы в кадр не вошли)))
Погранцы бы сдали инфу еще до выезда опер группы в засаду!!!!))))
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Возможно.
Ждем "ответку"-сигаретчики на бесшумных Теслах и с приборами ночного видения!
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Та да, все было отработано -караваны двигались в обоих направлениях, а тут погранцы "беспредел учинили"...)))
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Так, бо пріпєтрє контрабанда чітко йшла в обидві сторони кордону.
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Ну да.....
Извозчики не смели не платить свой % погранцам!
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Когда свинарчуков арестуете мрази,рева тоже заждался своего ареста.
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Вся контрабанда у нас крышуется погранцами и СБУ!
Это или показуха или извозчики не поделились (хотя я в этом сомневаюсь, ведь схема и цены отработана годами).
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Для устранения контрабанды надо приватизировать границу, шутка конечно.
Контроль нужен не над доходами, а над расходами превышающими уровень доходов заявленных в декларациях и наказывать, наказывать и наказывать.
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Десь хтось із ким-то не поділися, або імітація бурхливої діяльності і комусь випав жереб "цап відбувайло".
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нужен закон что бы за контрабанду лет 10 давали а то работать не хотят а только жить на широкую ногу ни х..я не делая
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