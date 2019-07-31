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 Події, Суспільство
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Все про:міст (237) ОДА (634) СБУ (4569) Херсон (252) Гордєєв (44)

 СБУ провела обшуки в Херсонській ОДА через будівництво скандального моcтопереходу ХБК-Тaврійський. ВIДЕО

Служба безпеки України провела виїмку документації в департаменті капітального будівництва Херсонської ОДА в межах розслідування справи про будівництво моcтопереходу ХБК-Тaврійський, який почали зводити ще за президента-втікача Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виїмка документів проводилая 30 липня. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, що у своєму сюжеті "Народний контроль" розповідав про те, що сумнозвісний міст влада Херсона обіцяє побудувати вже більш як п'ять років, витративши на його зведення 142 млн бюджетних коштів. Тим часом, місцеві жителі змушені годинами стояти в пробках на вузькому залізничному переїзді.

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"Довгобуд пережив уже не одного губернатора, призидента вже навіть пережив", - зазначає громадський активіст Анатолій Скороход. У 2013 році будівництво мостопереходу почалося за тодішнього губернатора Миколи Костяка і продовжилося за його наступника Андрія Гордєєва - кожен з них обіцяв, що "міст буде". Восени 2017-го управління будівництва Херсонської ОДА підписує договір на проведення будівельних робіт з київською фірмою "Укратоменергобуд" на суму майже 360 млн грн. Відомо, що це підприємство фігурувало в судових розглядах через багатомільйонні борги, а також мало обмежений будівельний ресурс.

В аналітичній системі Youcontrol.com.ua укaзaно, що в грудні 2017 і січні 2018 року, саме в момент перерахування "Укратоменергобуд" 50 мільйонів гривень з бюджетa як аванс, на рахунки компанії було закрито три виконавчих провадження. Таким чином, щойно компанія отримала на рахунки гроші на будівництво мостопереходу, кошти були списані як борги за виконавчими провадженнями.

На цей момент, на об'єкті практично відсутні будівельники і лише час від часу з'являються представники підрядника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140483
 
 
 Топ коментарі
 
М-да... Схоже на античні руїни Парфенона...

СБУ провела обшуки в Херсонській ОДА через будівництво скандального моcтопереходу ХБК-Тaврійський - Цензор.НЕТ 8497
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Зеленского в Херсон на мост надо
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М-да... Схоже на античні руїни Парфенона...

СБУ провела обшуки в Херсонській ОДА через будівництво скандального моcтопереходу ХБК-Тaврійський - Цензор.НЕТ 8497
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китайцы мосты за пару лет строят..а тут проход за 5 не могут построить)
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Как-то слишком тихо тут. А куда подевались все патриоты.
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конец эпохи бедности настал - не говорите теперь что денег нет - они есть но не у всех
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Это не мост строят,це стаду так обицяють щасливу державу побудувать. Во пришли новые будивельники. А стадо задрав голву смотрит когда начнутся работы. А в это время крадут на тарифах,на займах18% в валюте,землю собираются продать с которой оно тысячу лет кормилось,последний парад приватизации устроили. А ждуны стоят и ждут и дождутся.Когда мост рухнет.
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Чем этот недострой лучше других эстакад, брошенных и недостроеных по всей Украине?
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Ну, скажым так, от некогда успешного Хлопчато-Бумажного Комбината остались только забор, руины ну и конечножеж ТРЦ Фабрика. УраУра!!!
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Головне що ХБК приватизовано "ефективним власником" , бо держава так швидко не зможе перетворити підприємство в руїну . В Європі доля державної власності коливається від 24 до 47 відсотків . А що хочуть зєлєбєні ? Довести відсоток до нуля ? А хто тоді наповнить бюджет Ахмєтов чи Коломойський , який "податки не плачу , бо їх платять лише боягузи" . Зазєлі дупоголові як ви ? Готові до великої приватизації ?
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Таке може зробити лише ефективний власник . Зазєлі зняли намордника з зажерливого олігархату і кинули йому на дерибан всю Україну .
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Перевірте ще і міст по Льва Ландау у Харкові.Вже другий рік його ремонтують дві каліки,міст завдовжки з кілометр и на ньому жодної ливньовки немає.Узимку буде офігенний льодовий спуск.Ремонтують вже два роки і кінця і краю не видно.Хто нанімав цю шафрану,скільки грошей і часу відведено.Перевірте,буде цікаво.
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