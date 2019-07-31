 У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.ua, відео події опубліковано на інстаграм-каналі ridne.zp.

НП сталася на вулиці Поштовій - загорівся автомобіль "Cherry Amulet", що належить 21-річній дівчині. Вогонь загасили пожежники.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

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