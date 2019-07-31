 У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.ua, відео події опубліковано на інстаграм-каналі ridne.zp.
НП сталася на вулиці Поштовій - загорівся автомобіль "Cherry Amulet", що належить 21-річній дівчині. Вогонь загасили пожежники.
За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
Ушёл в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало - без снотворного уснул!
(с)
былые чувства не остыли,
а запылали с новой силой
у брошенного мудака...
В прямом смысле...
Помню... это ещё из анекдотов Аркадия Райкина.
...
Окрім жартів, якщо вірними є висловлені в коментах припущення про особистий мотив "не дала", то це доволі страшна для дівчинки ситуація... у нас наприкінці нульових неподалік по-звірячому вбили дівчинку-студентку, причина вбивства - відмовила гопникові з сусіднього під'їзду, з яким порядній людині, пробачте, поруч дефекацію справляти не комільфо. Але ж оте створіння в смердючих треніках з прогорклим маргарином в голові (та судимістю за гоп-стоп) образилося - "ну усьо, авца, хаді аглядивайся, атвєчаю уася - на піку поставлю".
І здійснив погрозу - дівчина одного разу не дійшла додому, померла на місці від числених ножових поранень.