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 Події, Суспільство
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Все про:авто (1380) Запоріжжя (502) підпал (229)

 У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль. ВІДЕО камер спостереження

30 липня близько другої години ночі в Олександрівському районі Запоріжжя чоловік спробував підпалити авто, але мало не згорів сам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.ua, відео події опубліковано на інстаграм-каналі ridne.zp.

НП сталася на вулиці Поштовій - загорівся автомобіль "Cherry Amulet", що належить 21-річній дівчині. Вогонь загасили пожежники.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140470
 
   
 Топ коментарі
 
Там ще треба швидкість заміряти, схоже на рекорд.
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Премия Дарвина 2019 явно поедет в Запорожье...
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Там ще треба швидкість заміряти, схоже на рекорд.
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Но ничего, я к старой тактике пришёл:
Ушёл в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало - без снотворного уснул!
(с)
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Не очень хорошо видно как дама припарковалась. Возможно это был намек ей... не очень то и удачный намек конечно. Но проблема быдловодил нынче острая штука.
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у этого человека большой шанс просто огромный получить насееное им я не удивлюсь если вскоре узнается что кто-то згорел на работе...
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так для этого и существуют мухоморы,100гр наркомовских, современная химия, шоб засрать моск
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это из серии ютюбовских приколов "сапоги-скороходы" ...
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***
былые чувства не остыли,
а запылали с новой силой
у брошенного мудака...
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Я нижче написав - у нас якось було вбивство з подібної причини. Загинула дівчина з порядної сім'ї, що не дала смердючому гопникові (ще й недавно "откинувшемуся с кичмана").
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это сплошь и рядом...когда возомнивший себя АленДелоном стручок начинает права качать и мстить девушке или ее знакомому или родителям...(это так жутко! копы ж не принимают заявлений и оставляют все или до трагедии или до самосуда (та же трагедия) ...)
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Интересно, сколько бензина осталось в баке, подумал чувак, подсвечивая спичкой в отверстие бензобака... Сгоревшему было 23 года...
Помню... это ещё из анекдотов Аркадия Райкина.
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ААААААХАХАХАХАХАХАХАХАХаааааа!!!!!!!!!!!!!!! У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 5370 У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 5370 У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 5370
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Оскар, Оскар в студію!!! Я і Станіславський кажемо ВЕРЮ!!! ВЕРЮ!!! Геніально! У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 4865
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"на улице Почтовой - загорелся автомобиль" ага, сам загорівся. Постраждав випадковий перехожий...
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Быстрое наказание не состоялось, пока не состоялось.
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Как говорится побежал, что только пятки сверкали. У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 9204
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У нас если Бог не побьет, то больше и некому, на него и уповаем. А наши право хранительные органы только что и могут, как кому-то там чем-то грозить. Осталось всего ничего, только кого-то найти.
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От чому я дивлюсь і іржу неначе Лавров? У Запоріжжі невідомий зловмисник мало не згорів сам, підпалюючи чужий автомобіль - Цензор.НЕТ 2042
...
Окрім жартів, якщо вірними є висловлені в коментах припущення про особистий мотив "не дала", то це доволі страшна для дівчинки ситуація... у нас наприкінці нульових неподалік по-звірячому вбили дівчинку-студентку, причина вбивства - відмовила гопникові з сусіднього під'їзду, з яким порядній людині, пробачте, поруч дефекацію справляти не комільфо. Але ж оте створіння в смердючих треніках з прогорклим маргарином в голові (та судимістю за гоп-стоп) образилося - "ну усьо, авца, хаді аглядивайся, атвєчаю уася - на піку поставлю".

І здійснив погрозу - дівчина одного разу не дійшла додому, померла на місці від числених ножових поранень.
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