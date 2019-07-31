 Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права і швидше зростала економіка, - Аслунд. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зокрема, говорили про можливі кандидатури на посаду посла України в США.
"Я бачив сьогодні припущення, що це буде Олег Шамшур. Я вважаю, він найкращий посол, якого я бачив тут, у Вашингтоні. Це буде чудово, якщо він повернеться", - сказав економіст Андерс Аслунд.
Джон Гербст, колишній посол США в Україні, розмірковує про призначення прем'єр-міністра: "Я був дуже вражений призначеннями Абромавичуса, Нефьодова та Данилюка. Так, і я вважаю, що призначення Гончарука було вдалим, також і вдалим було призначення Пристайка".
Новий парламент деякі оглядачі називають різноманітним. І не лише через списки партії "Слуга народу", а через склад Ради загалом. Щодо спікера Ради, експерти говорять про Віктора Медведчука так: "Я відчуваю, що він стане першим заступником спікера як лідер другої за розміром партії в парламенті. Медведчук дуже розумний і має дуже поганий вплив. Тож я думаю, що найкраще, що очевидно можна зробити, - це максимально ізолювати його", - вважає Аслунд.
Гербст додає: "Здається, про його зв’язки питань не виникає, і, здається, немає сумніву, що пан Медведчук не має позитивного впливу в українській політиці. Але його партія, хоча і прийшла другою на виборах з великим відривом, не має ідеологічних чи практичних партнерів у Раді, щоб створити більші проблеми. Тож я думаю, що його здатність робити шкідливі речі, які не допомагатимуть, буде обмежена".
Також експерти проаналізували результати виборів загалом. На думку Гербста, "це показало, що старий політичний клас недостатньо вирішував проблеми корупції та реформ".
Аслунд каже, що "зараз Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права, і вони хочуть більших темпів зростання економіки. Вони хочуть, щоб щось зробили із корупцією. Я думаю, що домінуючим чинником тут було бажання подолати корупцію та пришвидшити економічне зростання, а це, звичайно, взаємозалежні процеси".
"Зеленскогоуже не боятся - визит в Раду показал, что кроме гипнотизирующего взгляда других рычагов воздействия на депутатов у президента уже нет. Что сдерживает от немедленного развала? Досрочные выборы. Сам по себе Зеленский уже всех отучил бояться, и большинство готово даже на временную остановку своего бизнеса ради свержения тирана. Но, есть проблемы, которые оппозиция обязана разъяснить для скорейшей победы: 1. Оппозиция должна публично заявить, что в случае указа Зеленского о роспуске Верховной Рады, депутаты его НЕ выполнят, потому что это будет угроза парламентаризму, срыв мирного процесса, узурпация власти. Оппозиция ОБЯЗАНА взять депутатов под защиту. И показать еще раз полное бессилие Зеленского, убить последнюю его ставку. 2. Фракцию СН надо расколоть, увеличив количество внутрифракционных групп, которых лидеры оппозиции признают самостоятельными субъектами переговоров. То есть надо собирать группы депутатов и вести с ними прямой диалог, без........... но нужны ГРУППЫ, а не просто индивидуальные беседы. как сейчас. Гуртом Вождя бить сподручней. 3. Лидерам оппозиции необходимо отдельно пригласить на беседу всех депутатов-мажоритарщиков СН из центральных и западных областей. Это наиболее уязвимые и договороспособные фигуры, их надо отколоть в первую очередь. 4. Мажоритарщикам необходимо предложить схему их сохранения в политической жизни. Да, это отчасти выглядит соглашательством, но мы ведь хотим быстро изменить Конституцию? Прежде чем говорить о Конституции для начала надо расколоть СН на простом и бесспорном вопросе - освобождении всех политических заложников. Далее - отставка спикера ВР ............... и назначение главы ВР от оппозиции. Все - дальше переговоры по Конституции. Я бы пошел на досрочные выборы с сохранением мажоритарки в формате Конституции 2004 года, при условии поддержки переходного правительства, назначенного оппозицией", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n269371
Юрій Бутусов.
Правки: ПР тричі замінена на СН. Ну і прізвище спікера на три крапки-раз. Прізвище Єфрємова на три крапки- раз.
У мене все.
Ура товарищи?
Слава Зе!!
Не можеш заперечити закон природи, очоль його (с) Нютон
Нефьодова к стати зебобик не назначал...нефьодов прошел по конкурсу...
Вот он и интересуется в какой период времени это произошло?
Сразу после президентских выборов или уже после парламентских.
Нужно же знать сколько недель нашей стабильности достигнутой.
Сидят они по уши в дерьме и на него же исходят,когда с них ржешь
Вони називають це ;павадіть хахлам па губам;.
Ну, дивлячись як Цензорівські риги знахабніли....
А идею украли европейцы и китайцы.
Теперь этих сумок на колесиках как грязи.
А мог быть всемирноизвестный бренд:kravchuchka
Туфта это.
Если курс падает,а цена в гривнах растет значит поднялась сама цена в валюте.
Такое бывает из за колебаний цен на сырье.
А когда это на товар разных групп одновременно значит другая причина
Люди говорят что подняли поборы за растаможку.
Дофига кормящихся развелось.
Вон только армию восхвалятилей Зе попробуй прокорми.
Я не курс покупаю,а продукты и другие товары.
Если прошлым летом на один доллар можно было купить 4,5 кг помидоров,то теперь 0,5 кг.
И зачем мне твой курс.
При том ладно помидоры.
На них банально не урожай может быть.
А вот цены на те товары которые мы импортируем они растут,а доллар падает.
Так не бывает.
15 ч. ·
И вот опять. Казалось бы, я этой новости должен только радоваться. Украина создает всемирный русскоязычный канал для борьбы за умы.
Вот, прям как для меня вакансия. Русскоязычный, подпадаю под квоты, работу найти сложно - прыгай и хлопай в ладоши. Новые возможности, новые зарплаты.
Но нет.
Во-первых...
Вот, странное дело. Как к власти приходят те, кто работает в рейдерстве - в стране сразу начинают рейдерить. Когда к власти приходит держатель металлургических заводов и авиакомпании - в стране сразу начинают кошмарить индийский металлургический завод и авиакомпанию.
А когда к власти приходит команда русскоязычных телепродюсеров - в стране сразу начинаются проблемы у кинотеатров и создаются русскоязычные каналы.
Мне сорок два года. К этому возрасту я уже слабо верю в такие совпадения.
Что-то я сильно сомневаюсь, что на русскоязычном канале за влияние на умы показывали бы мой "Запоребрик". Что-то мне подсказывает, что там, скорее будут, "Сваты", "Лига смеха", "Вечерний квартал" и "Ржевский против Наполеона". Или как его там.
Но дело даже и не в этом.
Я слишком хорошо помню ту землю на Институтской, которая еще через сутки не успела впитать кровь, и как моя нога провалилась в эту полуземлю-полукровь.
И ту тумбу, которую ковырял снайпер.
И те тела, укрытые детскими одеялками на площади у "Козацького".
Я слишком хорошо помню цену Майдана, чтобы участвовать в реверсной русификации страны.
Чтобы возвращать обратно в орбиту Империи страну, которая положила столько жизней, чтобы из этой орбиты вырваться.
Беларусь в пример.
Мои проблемы - второстепенны. Существование независимой суверенной Украины важнее, чем мои заработки и моя карьера.
Вот почему я, беженец, понимаю это, а значительная часть украинцев - нет?
Почему мне, не говорящему по-украински, нужна украиноязычная Украина, а значительной части украинцев - нет?
Почему?...https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1973665209400369
сцарь же=))
От общественности вдалеке
Все культурненько, все пристойненько,
И закусочка на бугорке.
Аслунд говорит, что "сейчас Украина достигла экономической стабильности, но люди хотят, чтобы работал принцип верховенства права, и они хотят больших темпов роста экономики. Они хотят, чтобы что-то сделали с коррупцией. Я думаю, что доминирующим фактором здесь было желание преодолеть коррупцию и ускорить экономический рост, а это, конечно, взаимосвязанные процессы". Источник: https://censor.net.ua/v3140438
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Я вважал, що невиліковна хвороба, яка зачепила мозок зебілів не поширилася на іноземців. Прочитав оці слова Аслунда і зрозумів, що епідемія зеленої плісняви не має меж і Аслунд захворів. Чи можна пояснити Аслунду, що зевиборець має зовсім інші мотиви, а не ті що він перераховує? Я вважаю, якщо в голові замість мозку зелена каша, то пояснити неможливо.
- Вища! Трускавецький Ріксос! (с)
@ian_taniya
Спеціальність: право та ліво
🤔😄