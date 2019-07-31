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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4407) Аслунд (14) Гербст (58) Atlantic (4)

 Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права і швидше зростала економіка, - Аслунд. ВIДЕО

На початку тижня у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні обговорили нові призначення адміністрації Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зокрема, говорили про можливі кандидатури на посаду посла України в США.

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"Я бачив сьогодні припущення, що це буде Олег Шамшур. Я вважаю, він найкращий посол, якого я бачив тут, у Вашингтоні. Це буде чудово, якщо він повернеться", - сказав економіст Андерс Аслунд.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, розмірковує про призначення прем'єр-міністра: "Я був дуже вражений призначеннями Абромавичуса, Нефьодова та Данилюка. Так, і я вважаю, що призначення Гончарука було вдалим, також і вдалим було призначення Пристайка".

Новий парламент деякі оглядачі називають різноманітним. І не лише через списки партії "Слуга народу", а через склад Ради загалом. Щодо спікера Ради, експерти говорять про Віктора Медведчука так: "Я відчуваю, що він стане першим заступником спікера як лідер другої за розміром партії в парламенті. Медведчук дуже розумний і має дуже поганий вплив. Тож я думаю, що найкраще, що очевидно можна зробити, - це максимально ізолювати його", - вважає Аслунд.

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Гербст додає: "Здається, про його зв’язки питань не виникає, і, здається, немає сумніву, що пан Медведчук не має позитивного впливу в українській політиці. Але його партія, хоча і прийшла другою на виборах з великим відривом, не має ідеологічних чи практичних партнерів у Раді, щоб створити більші проблеми. Тож я думаю, що його здатність робити шкідливі речі, які не допомагатимуть, буде обмежена".

Також експерти проаналізували результати виборів загалом. На думку Гербста, "це показало, що старий політичний клас недостатньо вирішував проблеми корупції та реформ".

Аслунд каже, що "зараз Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права, і вони хочуть більших темпів зростання економіки. Вони хочуть, щоб щось зробили із корупцією. Я думаю, що домінуючим чинником тут було бажання подолати корупцію та пришвидшити економічне зростання, а це, звичайно, взаємозалежні процеси".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140438
 
   
 Топ коментарі
 
Вот так эпоха зубожиння закончилась и наступила экономическая стабильность.
Ура товарищи?
Слава Зе!!
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Доллар в середине лета всегда падал. Пик сезона отпусков, народ достаёт с нычек грошики и типа отдыхает..меняя баксики..
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Также эксперты проанализировали результаты выборов в целом. По мнению Хербста, "это показало, что старый политический класс недостаточно решал проблемы коррупции и реформ".

Аслунд говорит, что "сейчас Украина достигла экономической стабильности, но люди хотят, чтобы работал принцип верховенства права, и они хотят больших темпов роста экономики. Они хотят, чтобы что-то сделали с коррупцией. Я думаю, что доминирующим фактором здесь было желание преодолеть коррупцию и ускорить экономический рост, а это, конечно, взаимосвязанные процессы". Источник: https://censor.net.ua/v3140438
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Я вважал, що невиліковна хвороба, яка зачепила мозок зебілів не поширилася на іноземців. Прочитав оці слова Аслунда і зрозумів, що епідемія зеленої плісняви не має меж і Аслунд захворів. Чи можна пояснити Аслунду, що зевиборець має зовсім інші мотиви, а не ті що він перераховує? Я вважаю, якщо в голові замість мозку зелена каша, то пояснити неможливо.
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Мдя,как в рашке, там тоже про "стабильность" любят попугайничать
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Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права і швидше зростала економіка, - Аслунд - Цензор.НЕТ 6487

"Зеленскогоуже не боятся - визит в Раду показал, что кроме гипнотизирующего взгляда других рычагов воздействия на депутатов у президента уже нет. Что сдерживает от немедленного развала? Досрочные выборы. Сам по себе Зеленский уже всех отучил бояться, и большинство готово даже на временную остановку своего бизнеса ради свержения тирана. Но, есть проблемы, которые оппозиция обязана разъяснить для скорейшей победы: 1. Оппозиция должна публично заявить, что в случае указа Зеленского о роспуске Верховной Рады, депутаты его НЕ выполнят, потому что это будет угроза парламентаризму, срыв мирного процесса, узурпация власти. Оппозиция ОБЯЗАНА взять депутатов под защиту. И показать еще раз полное бессилие Зеленского, убить последнюю его ставку. 2. Фракцию СН надо расколоть, увеличив количество внутрифракционных групп, которых лидеры оппозиции признают самостоятельными субъектами переговоров. То есть надо собирать группы депутатов и вести с ними прямой диалог, без........... но нужны ГРУППЫ, а не просто индивидуальные беседы. как сейчас. Гуртом Вождя бить сподручней. 3. Лидерам оппозиции необходимо отдельно пригласить на беседу всех депутатов-мажоритарщиков СН из центральных и западных областей. Это наиболее уязвимые и договороспособные фигуры, их надо отколоть в первую очередь. 4. Мажоритарщикам необходимо предложить схему их сохранения в политической жизни. Да, это отчасти выглядит соглашательством, но мы ведь хотим быстро изменить Конституцию? Прежде чем говорить о Конституции для начала надо расколоть СН на простом и бесспорном вопросе - освобождении всех политических заложников. Далее - отставка спикера ВР ............... и назначение главы ВР от оппозиции. Все - дальше переговоры по Конституции. Я бы пошел на досрочные выборы с сохранением мажоритарки в формате Конституции 2004 года, при условии поддержки переходного правительства, назначенного оппозицией", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n269371

Юрій Бутусов.

Правки: ПР тричі замінена на СН. Ну і прізвище спікера на три крапки-раз. Прізвище Єфрємова на три крапки- раз.
У мене все.
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ваша песенка стара обо.рать ее пора)) 8%- скулеж на уровне фона))
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Що, змінив Януковича на Зеленського, рига?
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янукович- поддержка в начале 50% .. в конце 11 % .. порошенко поддержка в начале 54% в конце- 8% ..))) за порохосвинтуса никто не будет впрягаться)) против порохла 92% ))
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Вот так эпоха зубожиння закончилась и наступила экономическая стабильность.
Ура товарищи?
Слава Зе!!
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Не можеш заперечити закон природи, очоль його (с) Нютон
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"достигла экономической стабильности" - полностью легла на грунт..
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А когда Украина достигла экономической стабильности？ неужели за последние два месяца？ или все таки ранее..？
Нефьодова к стати зебобик не назначал...нефьодов прошел по конкурсу...
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Украина достигла стабильности за счёт работающих людей и западной помощи,а не благодаря порохобобика бестолковым,которые не работают,а живут за счёт общества,как паразиты
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Да понятно конечно.
Вот он и интересуется в какой период времени это произошло?
Сразу после президентских выборов или уже после парламентских.
Нужно же знать сколько недель нашей стабильности достигнутой.
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Но сначала эти люди разворовали страну при Овоще. Ну, по вашей логике
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ніхрена се, це я п'ять років нічого не робив при пеце а зараз при шмарклі в стабальність форсанув, які там валютні позики, працюючий нарід перастав танцювати, всі за вилалопати
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Так для кацапов обычно не важно что в реальности происходит,важно что об этом говорят по телевизору.
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Ты и есть тупой кацап,который ненавидит Украину,а любишь Медведчука с порошенкой
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видишь срузгий как Штаты приветствуют выметание рошеноворья и назначение нормальных людей ) так шо упейся с горя, Украину ждет УСПЕХ ) рошенокуйло уходит в печь под аплодисменты цивилизованного мира )
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Стабильность от ЗЕбобиков каждому в хату...Голосуй за стабильность.
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Да ну его нафиг.
Сидят они по уши в дерьме и на него же исходят,когда с них ржешь
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У кациків пишуть що вже весною Зєлєнскій урочисто передасть владу Януковичу.
Вони називають це ;павадіть хахлам па губам;.
Ну, дивлячись як Цензорівські риги знахабніли....
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хотелось бы спросить у Аслунда какие таблетки он принимает, которые позволяют ему увидеть экономическую стабильность в Украине.
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Скільки вже проголошували стабільностів що всі і не запам"ятаєш. Першу проголосив Кравчук.
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Вот не запатентовал он кравчучку.
А идею украли европейцы и китайцы.
Теперь этих сумок на колесиках как грязи.
А мог быть всемирноизвестный бренд:kravchuchka
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Стал замечать стабильность экономическую как то чаще. Особо радует что доллар потихоньку к низу прёт, уже и 25 гр реально, специально беру харчи только наши, вот цена почему то растёт постоянно на них. Надо бы у Сороса спросить---а так бывает и где? Посоревноваться охота с той страной сильно! Ну кто первый добра натопчет больше. Так охота.
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Доллар в середине лета всегда падал. Пик сезона отпусков, народ достаёт с нычек грошики и типа отдыхает..меняя баксики..
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прошлым летом в это же время курс был около 27 и шел в рост.
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причем тут помидоры, речь о курсе идет в данном случае
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так курс визначається по товару, а не по його еквіваленту. Інфляція рахується по товарах, а не по грошах.
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курс формируется на межбанке, нерезиденты скупают ОВГЗ - курс падает, это факт, никакого значения не имеет что цены растут на товары, это парадоксально, но так на данный момент и есть.
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та знаю, що скупляють, була новина, іще зерно продають. Так чому, по твоєму, ціна на продукти росте в с/г країні? Спекуляція?
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для меня это загадка, с падением курса должны и цены падать на все
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С падением курса доллара должны падать цены на импортируемый товар,а иначе это не имеет никакого значения что курс падает.
Туфта это.
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должны, но как видишь не падают, значит что то не так где то
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є такий економічний закон вирівнювання цін при однорідному ринку, так що скоріше маємо справу з експортом товарів і їх відповідним здорожчанням - економістів професійних у владі нема, ніхто нічого сказати не може. Лише гадати, що роблять ці дурні.
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Цены растут на те товары которые мы не экспортируем.
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звідки знаєш? Чомусь же ростуть до рівня європейських, значить до чогось прирівнюються. Хіба, як казали колись у Порошенка, українці жруть так багато, що на всіх не вистачає (жарт).
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Цены на импортный товар всегда пересчитываются через курс.
Если курс падает,а цена в гривнах растет значит поднялась сама цена в валюте.
Такое бывает из за колебаний цен на сырье.
А когда это на товар разных групп одновременно значит другая причина

Люди говорят что подняли поборы за растаможку.
Дофига кормящихся развелось.
Вон только армию восхвалятилей Зе попробуй прокорми.
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В сенсі армія забагато їсть? Ось іще одна причина. Армія їсть стільки, що на ринку не вистачає товару й піднімаються ціни. А на імпортні товари, наприклад на секонд хенд ціни підвищуються мабуть через те, що підвищується ціна закупки імпорту, тобто за бугром ціна росте також.
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Так а курс тут вообще при чем?
Я не курс покупаю,а продукты и другие товары.
Если прошлым летом на один доллар можно было купить 4,5 кг помидоров,то теперь 0,5 кг.
И зачем мне твой курс.
При том ладно помидоры.
На них банально не урожай может быть.
А вот цены на те товары которые мы импортируем они растут,а доллар падает.
Так не бывает.
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orionemc2 a7fce8b3 написал что курс летом падает, я ему ответил что прошлым летом он рос, по остальному - нерезиденты покупают ОВГЗ - вот курс и падает
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потому что урожай помидоров был выше. ты сравни по ценам на электронику.
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Харчі міняють на долар за бугор - харчів зменшується, дорожчають, доларів збільшується, дешевшають. Це по простому. Що не зрозумілого?
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Ну спасибо---всё стало на свои места. Просто Аслунд мне показался новичком----а Сорос голова конечно. Перейду на импорт---может там сэкономлю. Сразу даже рокфора захотелось. И ликёрчиком *Шартрез* в догон!
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це так би було в ідеалі. а насправді видно лише результат, а що в дійсності робиться може сказати лише той, хто робить.
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Стабільна кома. Може штучне дихання провести? Електрошокер?
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Давно видимо окулиста не посещал.Интересно,где он ее увидел,стабильность?
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а в европе брексит и парашка в пасе, нашли чему учить
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Аркадий Бабченко
15 ч. ·

И вот опять. Казалось бы, я этой новости должен только радоваться. Украина создает всемирный русскоязычный канал для борьбы за умы.
Вот, прям как для меня вакансия. Русскоязычный, подпадаю под квоты, работу найти сложно - прыгай и хлопай в ладоши. Новые возможности, новые зарплаты.
Но нет.
Во-первых...
Вот, странное дело. Как к власти приходят те, кто работает в рейдерстве - в стране сразу начинают рейдерить. Когда к власти приходит держатель металлургических заводов и авиакомпании - в стране сразу начинают кошмарить индийский металлургический завод и авиакомпанию.
А когда к власти приходит команда русскоязычных телепродюсеров - в стране сразу начинаются проблемы у кинотеатров и создаются русскоязычные каналы.
Мне сорок два года. К этому возрасту я уже слабо верю в такие совпадения.
Что-то я сильно сомневаюсь, что на русскоязычном канале за влияние на умы показывали бы мой "Запоребрик". Что-то мне подсказывает, что там, скорее будут, "Сваты", "Лига смеха", "Вечерний квартал" и "Ржевский против Наполеона". Или как его там.
Но дело даже и не в этом.
Я слишком хорошо помню ту землю на Институтской, которая еще через сутки не успела впитать кровь, и как моя нога провалилась в эту полуземлю-полукровь.
И ту тумбу, которую ковырял снайпер.
И те тела, укрытые детскими одеялками на площади у "Козацького".
Я слишком хорошо помню цену Майдана, чтобы участвовать в реверсной русификации страны.
Чтобы возвращать обратно в орбиту Империи страну, которая положила столько жизней, чтобы из этой орбиты вырваться.
Беларусь в пример.
Мои проблемы - второстепенны. Существование независимой суверенной Украины важнее, чем мои заработки и моя карьера.
Вот почему я, беженец, понимаю это, а значительная часть украинцев - нет?
Почему мне, не говорящему по-украински, нужна украиноязычная Украина, а значительной части украинцев - нет?
Почему?...https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1973665209400369
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Шо энтот порохобот несёт! Какая стабильность в экономике! Порох всё просрал! Гоните свинарчука Аслунда!
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Ну нарешті! Ось вона- епоха економічної стабільності! Просто як п'ять років тому!

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12 років пройшло, хочу глянути на цю курчаву кралечку, яка вона зараз, треба пошукати, знайдете першими пишіть сюди
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Быстрого роста экономики не будет в ближайшие несколько десятилетий. При Порошенко и Яресько был подписан договор о реструктуризации долгов, по которому Украина как раз с 2019 года обязана отдавать не только сам долг, но и процент от роста ВВП если тот выше 3%. (от 15% до 40% в зависимости от величины роста). Мы в долговой кабале.
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Стабільність, як на цвинтарі. Українська економіка досягла локального дна та готується до подальшого падіння. Чомусь Аслунд не згадав, що українська економіка в числі кількох економік світу на кшталт Сомалі і Зімбабве, які не виросли за останні 30 років. Більш того українська економіка на відміну від Сомалі і Зімбабве, які за останні 30 років скоротилися на 5-10 %, впала на 70 %. Таких темпів падіння та деградації не зазнала жодна інша держава світу.
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А на кладбище так спокойненько,
От общественности вдалеке
Все культурненько, все пристойненько,
И закусочка на бугорке.
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Стабільність, як на цвинтарі. Українська економіка досягла локального дна та готується до подальшого падіння. Чомусь Аслунд не згадав, що українська економіка в числі кількох економік світу на кшталт Сомалі і Зімбабве, які не виросли за останні 30 років. Більш того українська економіка на відміну від Сомалі і Зімбабве, які за останні 30 років скоротилися на 5-10 %, впала на 70 %. Таких темпів падіння та деградації не зазнала жодна інша держава світу.
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Также эксперты проанализировали результаты выборов в целом. По мнению Хербста, "это показало, что старый политический класс недостаточно решал проблемы коррупции и реформ".

Аслунд говорит, что "сейчас Украина достигла экономической стабильности, но люди хотят, чтобы работал принцип верховенства права, и они хотят больших темпов роста экономики. Они хотят, чтобы что-то сделали с коррупцией. Я думаю, что доминирующим фактором здесь было желание преодолеть коррупцию и ускорить экономический рост, а это, конечно, взаимосвязанные процессы". Источник: https://censor.net.ua/v3140438
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Я вважал, що невиліковна хвороба, яка зачепила мозок зебілів не поширилася на іноземців. Прочитав оці слова Аслунда і зрозумів, що епідемія зеленої плісняви не має меж і Аслунд захворів. Чи можна пояснити Аслунду, що зевиборець має зовсім інші мотиви, а не ті що він перераховує? Я вважаю, якщо в голові замість мозку зелена каша, то пояснити неможливо.
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- Яка у вас освіта? Що закінчували?
- Вища! Трускавецький Ріксос! (с)
@ian_taniya

Спеціальність: право та ліво
🤔😄
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Слава великому Зе! Чому? Він перший відкрив, що довга освіта в Університетах Світу непотрібна, а достатньо курсів у Ріксосі. Наступним кроком треба реформувати освіту і визначити ворогів народу серед освітян.🐸Дипломи Кембріджу і Оксфорду тепер не котуються, бо є Ріксос.🤮
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Праввильный перевод: "...в стране стабильно хреново, но люди почему то хотят жить лучше..."
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