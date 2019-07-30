EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  669  6
Матеріали за темою:
Все про:Закарпаття (793) контрабанда (962) прикордонники (677) підкуп (189)

 Контрабандиста затримано на Закарпатті під час спроби за 800 доларів купити інформацію про прикордонні наряди, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні в прикордонному місті Чоп викрито злочинну діяльність жителя одного із сіл Ужгородського району Закарпатської області, розташованого поблизу кордону з Угорщиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Молодик вирішив налагодити канал незаконного переміщення сигарет через річку Тиса з використанням човна. З метою уникнення відповідальності він спробував підкупити військовослужбовця відділення інспекторів прикордонної служби "Саловка", від якого очікував службову інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів. Однак прикордонник не погодився вчиняти неправомірні дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону. ФОТО

У результаті особу затримано під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень та 100 доларів США. Загальна сума "винагороди" мала становити 800 доларів.

Окрім грошей, у затриманого слідчими вилучено портативну радіостанцію та мобільний телефон, які мали використовуватися для конспіративної передачі інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140425
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
800.00 долларов - это просто оскорбление! Такого унижения простить нельзя!
 показати весь коментар
 
Какой то начинающий контрабандист попался, не успел ещё жирком обрасти, а то бы наверняка не 800, а 8000 предложил
 показати весь коментар
 
надо не мелочиться, а сразу к начальству идти и предлагать долю
 показати весь коментар
 
Хочете смійтеся хочете ні, але закарпатці вже починають не любити Зеленського, за якого так голосували. Контрабандиста затримано на Закарпатті під час спроби за 800 доларів купити інформацію про прикордонні наряди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5889
 показати весь коментар
 
 
Команду новых депутатов -зебилов за номер в 4 т. грн в сутки на тусне задержать слабо? Ну да они фотографы и стоматологи - друзья нового преЗедента, а этот простой контрабас
Контрабандиста затримано на Закарпатті під час спроби за 800 доларів купити інформацію про прикордонні наряди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5384
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору