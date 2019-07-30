 "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено у Facebook Кличка.

"Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан, - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу представлятимуть такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?" - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих".

"Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня", - додав він.

Кличко також вважає, що це "маніпулювання законами та Конституцією".

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"І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - заявив глава КМДА.

Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".