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 Події, Київські новини
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 Невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". ВIДЕО

Група осіб у футболках громадської організації "Традиція і порядок" зірвала пресконференцію кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 і розгромила пресцентр у будівлі інформаційного агентства "Укрінформ" у Києві у вівторок, в якому вона відбувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео Укринформ

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до будівлі "Укрінформу", де у вівторок відбувалася пресконференція кандидатів у депутати Сергія Кошукова (представник "Європейської солідарності") і Андрія Аксьонова (самовисуванець) в одномандатному окрузі №50 (міста Покровськ, Добропілля, Мирноград, Добропільський район Донецької області) увірвалися понад десятеро осіб у футболках із написом "Традиція і порядок". Вони розбили скло, зламали двері, кидали яйця в учасників пресконференції, обливали присутніх у пресцентрі водою, кричали "Геть сепаратиста Аксьонова!"

Активісти звинувачують Аксьонова, що він є громадянином РФ. Аксьонов, зі свого боку, стверджує, що він ніколи не мав російського паспорта.

Було викликано поліцію, правоохоронці прибули приблизно через 20 хвилин. Активісти вже в присутності поліції кинули яйця в Аксьонова, викрутили мікрофони. Поліцейські спостерігали за тим, що відбувається.

Після цього з криками "Аксьонова за ґрати!" й "Ганьба!" активісти безперешкодно залишили приміщення. На одного з них правоохоронці спробували скласти протокол, але у відповідь він почав ображати поліцейських і пішов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

На самому початку пресконференції Кошуков розповів, що на минулих позачергових парламентських виборах через дії дільничної комісії в нього було вкрадено близько 500 голосів. Після цього пресконференцію було перервано.

Як повідомчзлялося, протестна акція триває біля будівлі ОВК №50 з понеділка, 22 липня, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. "Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля будівлі ОВК розпочалася протестна акція. Учасники протесту встановили намети, а також почали наносити шини", - повідомляли тоді в Громадянській мережі "Опора".

23 липня до Покровська було направлено вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровську, де міститься виборча документація, було передано під охорону поліцейських, і правоохоронці забезпечуватимуть охорону до моменту відновлення роботи комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140366
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан и есть самый главный смотрящий сейчас в стране, ЗЕсущество даже поссать не может без присмотра этого бурята
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на дамбасі вибори треба заборонити..... в т.ч. і місцеві....всю владу їм призначати і бажано з Львівської і Франківської областей представників Свободи і Правого Сектору Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 6449
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Мусорня наблюда и бездействовала. Ясно что акцию одобрили с Охвиса преЗЕдента а верный СОбаков дал соответствующую команду - титушек не трогать....Всё точно так же когда сепарня города захватывала а мусорня ныкалась и сама им оружие отдавала.
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Богдан и есть самый главный смотрящий сейчас в стране, ЗЕсущество даже поссать не может без присмотра этого бурята
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Просто Богдан - грамотний адвокат. Чи ти хочеш, щоб Зеленський усіх смішив, чим і займався останніх надцять років?
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ЗЕкловун по ходу реально нанятый раскрученный атёр..Богданчик его пасёт в первую очередь шоб оно дурное не наляпало чего лишнего на камеры.
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на дамбасі вибори треба заборонити..... в т.ч. і місцеві....всю владу їм призначати і бажано з Львівської і Франківської областей представників Свободи і Правого Сектору Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 6449
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а Правий Сектор для чого? Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 3504 нехай тренуються хлопці
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Так при загальній тотальної реформи всієї судової системи всіх без винятку кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - коллаборціоністов негайно надовго запроторити за грати обгородивши їх продажних виродків Юд колючим дротом
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Цікаво, от SANDY наприклад, поїхав би головою сільради на Донбас?
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ні, тільки в зондер команду по винищенню вати Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа" - Цензор.НЕТ 1897
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Мусорня наблюда и бездействовала. Ясно что акцию одобрили с Охвиса преЗЕдента а верный СОбаков дал соответствующую команду - титушек не трогать....Всё точно так же когда сепарня города захватывала а мусорня ныкалась и сама им оружие отдавала.
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Олег, тебе так хвилює доля ватного п..ра з Покровська?
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лично меня волнует судьба ЗАКОНА.
Это - беззаконие. Оплаченное моими деньгами.

уважения такие "правоохранители" не вызывают.
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а в мене не викликають поваги ватні підари, які, голосуючи за всілякі мертвечуковські блоки, тягнуть Україну в руцкій мір.....Не заслуговують вони на ЗАКОН
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А что нац. жен Билецкий уже отправил на окружную? Переключился на других мальчиков?
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Тепер хіба сліпий не бачить, наскільки замовними були інфо-атаки на Порошенка. Все, що вважалось смертним гріхом для Петра Олексійовича - з легкістю пробачається новообраному.
Щоб оце Порошенко виклав фотки з пляжу... Та ще й під час візиту американської делегації... Чи щоб гуляв на Ніагарському водоспаді... Ууу... Його за ті нещасні Мальдіви ледь не розірвали! "В країні війна, а він відпочиває!!" А новообраному - нічого. ЗМІ мовчать (бо ж замовлення немає), відповідно й "народ" не обурюється... А чого обурюватись - команди ж не було... І російський бізнес вже не муляє, і друзі-партнери на посадах - норм...
Народу насправді чхати, чим займається президент. Поки йому не починають на цьому акцентувати. І на корупцію було чхати. Поки цю тему не почали розкручувати. Керована отара...
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нарид во всех странах - от 60 до 90% - овцы, стадо которое ведет пастух. Какой пастух - такие и овцы, туда и идут.
если с пастухом повезло - бараны пойдут в правильном направлении. Если нет - то увы. Стране такой ЖОПА.
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"Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" разгромили пресс-центр" - якісь заслані кізячки!
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Нанятые зебобики...аваковские птенцы...
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Этого нежилое поднялся на принтах футболок Прикинь, титушню переодевать по 10 раз в день
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Догадайся з трьох раз... Натякаю - рюк...
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