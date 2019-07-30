 Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерство оборони України, зокрема юрдепартамент, вжило невідкладних заходів. 29 липня 2019 року підготовлено та направлено до суду мотивоване клопотання про скасування цього рішення суду", - сказав начальник відділу юридичного забезпечення матеріально-технічного постачання юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко на брифінгу про переваги нової системи продовольчого забезпечення Збройних сил у вівторок у Києві.

Зокрема, йдеться про наказ міністерства "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 04.03.2019.

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За його словами, це клопотання має бути розглянуто до кінця поточного тижня. "Якщо суд не задовольнить клопотання Міноборони, юрдепартамент підготує апеляційну скаргу в рамках процесуальних строків", - додав Гордієнко.

Своєю чергою заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз заявив, що каталогова система проявила себе найкращим чином і кількість скарг у тих частинах, де вона діє, незначна порівняно з іншими частинами.

Він зазначив, що на сьогодні понад 50% ЗСУ переведено на нову систему харчування відповідно до двох попередніх наказів і скасовувати їх не будуть. Що ж стосується 285 частин, в яких нова система вводилася останнім наказом, котрий оскаржено, то в них каталогова система припинена і харчування здійснюється за системою аутсорсингу.

Як повідомлялося, в Міноборони заявляють, що рішення Окружного адмінсуду ставить під загрозу розвиток системи харчування у ЗСУ за стандартами НАТО. В оборонному відомстві зазначають, що призупинення дії наказу тягне за собою низку наслідків, які матимуть серйозний вплив на мотивацію українських військових, зокрема тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

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