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Все про:Міноборони (2692) продукти (181) їжа (96)

 Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Міністерство оборони України оскаржило рішення Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) про призупинення дії наказу міністерства про перехід військових частин на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерство оборони України, зокрема юрдепартамент, вжило невідкладних заходів. 29 липня 2019 року підготовлено та направлено до суду мотивоване клопотання про скасування цього рішення суду", - сказав начальник відділу юридичного забезпечення матеріально-технічного постачання юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко на брифінгу про переваги нової системи продовольчого забезпечення Збройних сил у вівторок у Києві.

Зокрема, йдеться про наказ міністерства "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 04.03.2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400

За його словами, це клопотання має бути розглянуто до кінця поточного тижня. "Якщо суд не задовольнить клопотання Міноборони, юрдепартамент підготує апеляційну скаргу в рамках процесуальних строків", - додав Гордієнко.

Своєю чергою заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз заявив, що каталогова система проявила себе найкращим чином і кількість скарг у тих частинах, де вона діє, незначна порівняно з іншими частинами.

Він зазначив, що на сьогодні понад 50% ЗСУ переведено на нову систему харчування відповідно до двох попередніх наказів і скасовувати їх не будуть. Що ж стосується 285 частин, в яких нова система вводилася останнім наказом, котрий оскаржено, то в них каталогова система припинена і харчування здійснюється за системою аутсорсингу.

Як повідомлялося, в Міноборони заявляють, що рішення Окружного адмінсуду ставить під загрозу розвиток системи харчування у ЗСУ за стандартами НАТО. В оборонному відомстві зазначають, що призупинення дії наказу тягне за собою низку наслідків, які матимуть серйозний вплив на мотивацію українських військових, зокрема тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140337
 
   
 Топ коментарі
 
Сєпарська Зе-команда: Дубинский, Бужанский, Куницкий. Ці гніди проти ВСУ.
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сейчас поставщиков от зе поставят и будет ок,не все ж *мародерам* на армии наживатся,не для того сопля прези... стала
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Игорек-пидарок, иди служить и жрать баланду, которой пичкали раньше.
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сейчас поставщиков от зе поставят и будет ок,не все ж *мародерам* на армии наживатся,не для того сопля прези... стала
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Сєпарська Зе-команда: Дубинский, Бужанский, Куницкий. Ці гніди проти ВСУ.
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коментар відмічено як спам  
 
Опять много высеров рошеновских соевых троллей. В спам уродцев недоумков !!!
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Игорек-пидарок, иди служить и жрать баланду, которой пичкали раньше.
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Шо им не хватает? Нормальное трёхразовое питание - понедельник, среда, пятница. В остальные дни «військовослужбовець зобов'язаний стійко переносити всі тяготи (прапорщик вместо тягот - материальные ценности)...»
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а між тим епоха зубажіння скоропостижно закінчується:"Укртатнафта" Коломойского снова будет участвовать в тендерах Минобороны

"Укртатнафта" в первый раз за последние 3,5 года приняла участие в тендере Министерства обороны по закупке топлива. Кременчугский НПЗ подконтрольный Игорю Коломойскому претендует на поставку 29 857 тонн авиационного керосина, пишет enkorr.
В последний раз "Укртатнафта" и группа "Приват" участвовала в тендерах Минобороны еще в феврале 2016 года. Тогда во всех трех состоявшихся тендерах НПЗ проиграл "Трейд Коммодити", или аффилированным с ней компаниям, ставшей впоследствии основным поставщиком топлива для Вооруженных сил.
На тендер Минобороны подали заявки девять компаний. Это максимальное количество участников с 2016 года, отмечает издание.https://zn.ua/ECONOMICS/ukrtatnafta-kolomoyskogo-snova-budet-uchastvovat-v-tenderah-minoborony-325325_.html
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да что там каталоги, давайте сразу по интернету.
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"...матимуть серйозний вплив на мотивацію українських військових". З цих слів виходить, що єдина мотивація наших військових - смачно поїсти?
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