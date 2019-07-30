 До 1 вересня Верховна Рада не встигне почати роботу через судові процеси, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у вівторок.

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"До 1 вересня Верховна Рада, мабуть, не встигне почати роботу. Це залежить не від нас, а від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас чекає", - сказав Богдан.

Він вказав, що команда президента активно розробляє законодавчі ініціативи, щоб виконувати передвиборчі обіцянки президента країни Володимира Зеленського.

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