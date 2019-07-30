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Все про:ВР (5257) Богдан Андрій (92)

 До 1 вересня Верховна Рада не встигне почати роботу через судові процеси, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Глава Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що новообрана Верховна Рада може не почати роботу до 1 вересня через судові процеси навколо результатів парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у вівторок.

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"До 1 вересня Верховна Рада, мабуть, не встигне почати роботу. Це залежить не від нас, а від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас чекає", - сказав Богдан.

Він вказав, що команда президента активно розробляє законодавчі ініціативи, щоб виконувати передвиборчі обіцянки президента країни Володимира Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140300
 
 
 Топ коментарі
 
Господи!
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!

Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!
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Кстати.
Говорят уже 100 дней минуло.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
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Налоги не платят как раз фиктивные безработные. У которых вдруг находятся деньги на предвыборную рекламу. До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 862
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зачем выборы,если невозможно установить результат До 1 вересня Верховна Рада не встигне почати роботу через судові процеси, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4783
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Объясните мне КТО ЭТА ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА?!!!И почему она мне рассказывает что будет делать с моей страной?!!!
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Не поспішають, бо тоді народ зрозуміє кого обрали ,а саме серед обраних слуг народу багато авантюристи і пристосуванці і аж ніяк не патріоти чи професіонали .Зате яка шалена атака була про дострокові вибори ,пока не зрозуміли хто вони ,все так цинічно .
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Зате як зелене гівно пвалося на кенгурацію, бо "работать нада"!!!
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Ой, так рвались к власти, досрочные выборы провели...что теперь мешает?
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