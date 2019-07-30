 До 1 вересня Верховна Рада не встигне почати роботу через судові процеси, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у вівторок.
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"До 1 вересня Верховна Рада, мабуть, не встигне почати роботу. Це залежить не від нас, а від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас чекає", - сказав Богдан.
Він вказав, що команда президента активно розробляє законодавчі ініціативи, щоб виконувати передвиборчі обіцянки президента країни Володимира Зеленського.
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!
Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!