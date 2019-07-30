 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Держприкордонслужбу, коноплі вирощував у теплиці один із місцевих жителів. Власник теплиці категорично наполягав на тому, що вперше бачить нарковмісні рослини. Поліція затримала чоловіка і знищила 100 кущів конопель.

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