 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Держприкордонслужбу, коноплі вирощував у теплиці один із місцевих жителів. Власник теплиці категорично наполягав на тому, що вперше бачить нарковмісні рослини. Поліція затримала чоловіка і знищила 100 кущів конопель.
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+18
и шо пристебались...
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
+10
Та шо он вам Мичурин чтобы отличать коноплю от амброзии?
+7
ну і навіщо Садовий рекламував--купуй Українське? народ сприйняв буквально
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
я поражаюсь этому чувачку из рашеского мухосранска... это ж готовый артист... Вы послушайте как на придыхании и с какой мимикой он все это говорит... ему бы Шекспира со сцены...)))))
амброзия и конопля)))
и на мой взгляд... бурьян-бурьяном (обе)
Летом соседи нагло ржали , задавая вопрос:" В ментовку сами пойдете или вас сдавать нужно?"
А мы не понимали, в чем прикол
Прикол был в том, что высокие красивые кустики, которых на участке было немеряно ...были коноплей А откуда мы ( дети асфальта ) могли об этом знать?)
Да, - не в теплице. Да, рубили и жгли
хотя теперь...спустя годы..иногда думаю, что-то в этой жизни прошло мимо
пісня...так собі...кумедна...)))) ніби вже під дією отих речовин))))
на кармане и закрыли дела с ней повязанные about
200000!
😳
, одетые с иголочки в модную форму используют оружие против граждан страны,
народу которой они присягали
на кой ляд призывнику соглашаться принимать присягу, чтобы была
возможность тыкать калашом в лицо безоружным согражданам ?
и оправдывать это приказом и необходимостью покушать ?
я понимаю, что не все глупы, чтобы идти работать дворником ,
но когда армия используется против неугодных граждан,
это финал, увы, наверное лучше не обращать внимание,
а заниматься поиском своего места под солнцем,
пожалуй стоит удалить коментарий