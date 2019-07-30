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Все про:Держприкордонслужба (2181) затримання (2974) коноплі (56) наркотики (800) Нацполіція (7943)

 "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області. ВIДЕО

Прикордонники і поліцейські виявили і знищили плантацію конопель у Ямпільському районі Вінницької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Держприкордонслужбу, коноплі вирощував у теплиці один із місцевих жителів. Власник теплиці категорично наполягав на тому, що вперше бачить нарковмісні рослини. Поліція затримала чоловіка і знищила 100 кущів конопель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140297
 
 
 Топ коментарі
 
и шо пристебались...
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
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Та шо он вам Мичурин чтобы отличать коноплю от амброзии?
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ну і навіщо Садовий рекламував--купуй Українське? народ сприйняв буквально "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области - Цензор.НЕТ 8971
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Тю, та я в себе на городі кожен день щось перший раз бачу.
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и шо пристебались...
он что... агроном? как он может угадать что у него выросло? садил то помидоры))))
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да-да... "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 3039
я поражаюсь этому чувачку из рашеского мухосранска... это ж готовый артист... Вы послушайте как на придыхании и с какой мимикой он все это говорит... ему бы Шекспира со сцены...)))))
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Та шо он вам Мичурин чтобы отличать коноплю от амброзии?
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"Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9317"Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области - Цензор.НЕТ 4220

амброзия и конопля)))
и на мой взгляд... бурьян-бурьяном (обе)
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Двадцать лет назад купили заброшенный участок. Не я - мои родители.
Летом соседи нагло ржали , задавая вопрос:" В ментовку сами пойдете или вас сдавать нужно?"
А мы не понимали, в чем прикол
Прикол был в том, что высокие красивые кустики, которых на участке было немеряно ...были коноплей А откуда мы ( дети асфальта ) могли об этом знать?)
Да, - не в теплице. Да, рубили и жгли "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 7018
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Ну, сожгли и сожгли...
хотя теперь...спустя годы..иногда думаю, что-то в этой жизни прошло мимо "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 9393
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Скорей всего это была обыкновенная дичка))) Там нет наркотических веществ))) Еще при союзе, я с родителями ездил в Глуховский район к бабушке(5 км от нынешнего пограничного пункта Бачевск)... Так тогда там целые поля были засеяны коноплей... Работали пенькозаводы) В 90-х полей уже не было( и я знал уже что такое конопля), но во дворах и пустырях росла она как обычный сорняк, трехметровый) И даже по заказу друзей немного был привез с собой))) Больше меня не просили ее привезти, сказали пустышка))) Как там сейчас, не знаю, давно там не был... Но сейчас вспоминаю, и понимаю какие это были возможности))) Можно было садить то что нужно)))
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ну і навіщо Садовий рекламував--купуй Українське? народ сприйняв буквально "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области - Цензор.НЕТ 8971
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пісня--конопельки насіяла мати у моїм світанковім саду...
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пісня є "Посіяла баба конопель" ))))))

пісня...так собі...кумедна...)))) ніби вже під дією отих речовин))))
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унічтожілі сто кустофф!!! шо ж ви надєлалі!!! іроди!!!
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это все Добкин и Зеленский!!! .. я тут не причем!
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В НьюЙорке разрешили марихуанку, но не более 60 грм
на кармане и закрыли дела с ней повязанные about
200000!
😳
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раніше тисячі товарів виробляли з коноплі, а тепер все з хімії, навіть шоколад.
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А поліція вже на 146% впевнена, що то не технічні коноплі, в яких наркотичної "діючої речовини" нуль цілих нуль десятих? Чи їм аби листячко схоже на картинку було? "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 3196
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Конопляна макуха є цінним концентрованим білковим кормом для тварин. Кілограм макухи за вмістом перетравного протеїну відповідає 2,9 кг вівса або 3 кг ячменю, 3,1 кг кукурудзи, 15,3 кг картоплі.[3] може комусь потрібна протеїнова дієта
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Треба вивести такий сорт конопель, щоб ріс одним стеблом, як виноград, за один не посодють
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чому зразу мразі, люди працюють по команді "фас" і не більше своїх повноважень, яйця треба жати тим мразям, які думають що вони це весь народ
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я не прав конечно, но обидно, когда люди вооружённые и откормленные
, одетые с иголочки в модную форму используют оружие против граждан страны,
народу которой они присягали
на кой ляд призывнику соглашаться принимать присягу, чтобы была
возможность тыкать калашом в лицо безоружным согражданам ?
и оправдывать это приказом и необходимостью покушать ?
я понимаю, что не все глупы, чтобы идти работать дворником ,
но когда армия используется против неугодных граждан,
это финал, увы, наверное лучше не обращать внимание,
а заниматься поиском своего места под солнцем,
пожалуй стоит удалить коментарий
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ти знаєш повноваження корду і коли він має право тикати ствол? чи може ти напишеш, що вони гірше за беркут, які в нас залітали в любий бар чи генделик після 23, вкладували відвідувачів рилом в підлогу...багато людей так тоді попродували стіни тих закладів бо хтось давав на лапу і так прибирались конкуренти, це факт і зараз ті люди ротик держать закритий, знаєш чому? а ти пишеш, що хтось склав присягу зашищати народ від кримінілу і нацгвардія це не армія
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Такое часто бывает, заказал семена кукурузы, а выростает конопля.
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За то водку рекламируют по всем телеканалам. И никому дела до этого нет. А ведь водка и есть настоящий убийца. "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я вперше бачу це все", - правоохоронці затримали власника плантації конопель у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 3344
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А что делают мусора на частной территории в теплице? Вальнуть бы пи***ров мусорских с ружья и там же закопать на удобрение. Дайте уже людям заняться сельским хозяйством ищите преступников в другом месте.
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Судя по растениям ето обычный дикий бурьян который растет везде возле дорог и пустырей. Вы паскуды мусорские ни разу настоящую товарную коноплю не видели
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Зеленский, да легализуй ты уже коноплю чтобы мусора убийства раскрывали а шастали по чужим огородам в качестве наживы и записи на свой счет очередного раскрытия преступления как выращивание бурьянов. Давайте уже за тюбик клея людей сажайте и обыски проводите, в каждом гараже можно найти клей и бензин для нюхания.
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У нас не тільки церква ортодоксальна,закони та вся держава така.Ось цигарки містять нікотин який також можна віднести до наркотичних речовин тому що виникає залежність подібна героїну та кокаїну, чому їх не заборонять,виходить одне забороняють на другому заробляють.
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