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 Політика України
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 Богдан: Ми подаємо до правоохоронних органів інформацію про можливі корупційні схеми в Києві. ВIДЕО

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що подає заяву в правоохоронні органи щодо перевірки інформації про можливі корупційні схеми в Києві.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"Це перелік фактів, які оприлюднили журналісти. Ми читаємо: будівництво Подільсько-Воскресенського моста вартістю 8 млрд гривень виграла фірма-прокладка, яка перераховувала гроші підряднику Кузні на Рибальському; тендер на Шулявський міст виграла фірма, що належить другу Кличка - скандальному забудовнику Максиму Микитасю; скляний міст був побудований і введений в експлуатацію, а при будівництві його бюджет був розкрадений паном Столаром, компанія якого його будувала - пустушка з капіталом в 7000 тис. грн. Всі ці факти, оприлюднені в інтернеті, ми сьогодні подаємо до правоохоронних органів для їхньої перевірки", - заявив Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є кілька кандидатур на посаду глави КМДА, включно з Кличком, - глава ОП Богдан

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140289
 
 
 Топ коментарі
 
возможных коррупционных"? Тобто, доказів немає? Клоуни, досить займатися популізмом для своїх зебобіків. Займіться державними справами.
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кажется не все врубились: "янукович-2" - это зю.
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Лайков мало? Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 8636
Все уже врубились и тебя не читают. Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 4711
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Журналисты расследователи уже столько Инфы накопали и показали...Только бери оформляй и в суд.
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и нормальный суд пошлёт всё это кино туда, где на лугу пасутся ко...
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Это только потужно и нэчувано рехформированный.
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Що там з Свинарчуками? Вже поновили на посадах?
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Будь-який.
А колись, хтось напише книгу: "Антикорупційна істерія як засіб захоплення влади і віджиму власності".
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Зєєля зв своїм охвістям затримався в Канаді на день, щоб подивитися на Ніагару. Це невинне і зрозуміле Зє!Білам задоволення обійшлося українцям у 120 тис баксів.
Рівно в 4 рази більше ніж намальований "антикорупціонерами" профіт від "злочинної діяльності свинарчуків".
Хто має очі. нехай бачить!
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А каким боком это к Кличку и корупции в Киеве?
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янукович-2 идёт точно по следам первого... Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 6458 только место трижды легитимного в Ростове вроде как занято
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кажется не все врубились: "янукович-2" - это зю.
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Лайков мало? Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 8636
Все уже врубились и тебя не читают. Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 4711
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Был лайк от купца калашникова из вашей своры... Ну работа у вас така: собирать всё говно в округе и пытаться им Петра замазать. Ничего другого вы не умеете. Никто из вас даже не знает трудное место в таблице умножения. Я про "семью восемь". Ответ не в рифму. ПИчалька! Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 9493
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А если ещё амеры фирташа разговорят..
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возможных коррупционных"? Тобто, доказів немає? Клоуни, досить займатися популізмом для своїх зебобіків. Займіться державними справами.
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Это какими? На Мальдивы под чужим именем слетать или дать сцыкуну в оборонпроме зарабатывать? Ты уточняй, конкретизируй из опыта барыги.
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Поясню тебе, московской твари: у нас идет война, а клоун то шаурмой запихается при поездке на трагедию, то по фонтанчикам прыгает, то в Одессе отдыхает. Умарился, паренек. Но тебе, с твоим скудным мозгом, только методичку про Мальдивы дали, потому что большее ты не осилил...
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Ага, я понял. Значит красть в оборонпроме и энергетике, но при этом делать трагическую, скорбную рожу, пальцами показывать в зал - это самое то, что нужно на войне.
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Я понимаю, что ты дебил. Но где решение суда?
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В стране за тридцать лет украли все, что можно было украсть. И что нельзя, тоже украли. А ты ждешь решение суда? А что, на выборах по решению суда голосуют? Без него никак? Боже, откуда берутся идиоты?
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Так что, суд Линча? Все так порешаем? Все, что украли - это твой остаток мозга. Если он был при рождении. Ты не идиот, ты - идиотище.
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Та годі, Кличко просто не погодився на Зэ!Сматрящіх від етнічної мафії богообраного народу, це правда, а всі інше - брехня!
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А якщо то брехня, на Богдана теж подають в правоохоронні органи?
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Конечно конечно, Вавриш уже колышки забивает под строительство.
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Богдан, иди в суд, а там и посмотрим.

А пока вопрос от женской части нашего коллектива:
ты Зе шпили-вили или он тебя?
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Этого Богдана, который Андрей люстрировать должны, а оно подает.
Переделали АП в охфис за 500 лямов, только для того, что бы оно (рыгионал, если кто забыл) и ему подобные избежали люстрации и узурпировали власть. Вот уже до Киева добрались.
Но зелебобики в восторге..уря вашу мать!
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По поводоу Богдана? Или 500 млн? так это озвученая инфа вашим же у Зеленского.
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Очень какое-то избирательное у него отношение к проявлениям коррупции - замечает только имеющие отношение к Кличко. А по судьям, например, реакции нет.
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Всем бог дал , только богдану не досталось. Может этого богдана на алкозависимость проверить...? Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве - Цензор.НЕТ 38
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Ну то что стукнутый стеклянный мост из гов-на слепил - это и доказывать не надо...... Факты на лицо!!!!!
Хотя есть возможность отмазаться - взорвать его нафиг.....
Типа в прошлый раз "гранату" взорвали, а теперь водородную бомбу под мост проклятые подложили!!!!!
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Хорошее начало....Пендаль Педалику чтоб этот гений мысли катился до самых нар!!
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Взрывом соево-ватных пердаков удовлетворен!!!!
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подай на Корбана своего корефана который протасов застроить хочет, люстрат бурятский
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100% непрекрытый шантаж . Берут на слабо , но Кличко таких взглядом испепелял .
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взыскать с мерзавца кличка полную стоимость моста в бюджет
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Кличко нельзя просто отправлять в отставку. Его надо садить. Пусть там под шконкой кукарекает. Даже Леня Космос так Киев не грабил как Кличко.

Бандытська влада открыла в Киеве 6 станций метро. Кличко - ни одной. Ни одной, Карл!!!! Все разворовали под чистую со своими дружками Мыкытасем и Столаром. Даже на одну станцию денег пожлобились выделить.

Бандытська влада достроила и открыла развязку на Демеевской площади и Дарницкий мост. А Кличко даже маленький Шулявский мостик не отремонтировал. Пять лет все разворовывали, а активность начали изображать только перед выборами. То же самое и с Подольско-Воскресенским мостом. Пять лет ничего не делали, а перед выборами начали приезжать на мост для фотосессий.

Я уже не говорю про приХватизацию территории заводов Арсенал и Киевского мотоциклетного завода. Когда-то эти заводы работали и выпускали продукцию. Теперь заводы уничтожены, а их территория захвачена дружками Кличко. Вместо заводов там будут офисные центры и ТРЦ. Если это не остановить, то скоро в Киеве заводов не останется совсем.
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Компания "пустышка" - 7000 тыс грн.- это назыветься манипуляция, еще и не умелая, пустышка это когда 7 тыс грн. Удачи товарищ Богдан, надеюсь что процесс по разоблачению будет не только тех кто не договорился с Зе, а будет касаться всех. Интересно наблюдать как главный схемодел Украины "бореться с корупцией"))
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Я, вообще-то, не понимаю... Избранный писькоигрун как чего-то в рот набрал. У непонятно кого, заведующего канцелярией/завхоза пасть не закрывается. Кто реально руководит страной (если не считать коломойского)????
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Где это с*аный голобородько? Какого это хрен знает кто вещает не затыкаясь? Вы точно именно его выбирали ,зебилы?
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