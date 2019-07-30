 Богдан: Ми подаємо до правоохоронних органів інформацію про можливі корупційні схеми в Києві. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"Це перелік фактів, які оприлюднили журналісти. Ми читаємо: будівництво Подільсько-Воскресенського моста вартістю 8 млрд гривень виграла фірма-прокладка, яка перераховувала гроші підряднику Кузні на Рибальському; тендер на Шулявський міст виграла фірма, що належить другу Кличка - скандальному забудовнику Максиму Микитасю; скляний міст був побудований і введений в експлуатацію, а при будівництві його бюджет був розкрадений паном Столаром, компанія якого його будувала - пустушка з капіталом в 7000 тис. грн. Всі ці факти, оприлюднені в інтернеті, ми сьогодні подаємо до правоохоронних органів для їхньої перевірки", - заявив Богдан.

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