 Богдан: Ми подаємо до правоохоронних органів інформацію про можливі корупційні схеми в Києві. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
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"Це перелік фактів, які оприлюднили журналісти. Ми читаємо: будівництво Подільсько-Воскресенського моста вартістю 8 млрд гривень виграла фірма-прокладка, яка перераховувала гроші підряднику Кузні на Рибальському; тендер на Шулявський міст виграла фірма, що належить другу Кличка - скандальному забудовнику Максиму Микитасю; скляний міст був побудований і введений в експлуатацію, а при будівництві його бюджет був розкрадений паном Столаром, компанія якого його будувала - пустушка з капіталом в 7000 тис. грн. Всі ці факти, оприлюднені в інтернеті, ми сьогодні подаємо до правоохоронних органів для їхньої перевірки", - заявив Богдан.
А колись, хтось напише книгу: "Антикорупційна істерія як засіб захоплення влади і віджиму власності".
Рівно в 4 рази більше ніж намальований "антикорупціонерами" профіт від "злочинної діяльності свинарчуків".
Хто має очі. нехай бачить!
Все уже врубились и тебя не читают.
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
А пока вопрос от женской части нашего коллектива:
ты Зе шпили-вили или он тебя?
Переделали АП в охфис за 500 лямов, только для того, что бы оно (рыгионал, если кто забыл) и ему подобные избежали люстрации и узурпировали власть. Вот уже до Киева добрались.
Но зелебобики в восторге..уря вашу мать!
Хотя есть возможность отмазаться - взорвать его нафиг.....
Типа в прошлый раз "гранату" взорвали, а теперь водородную бомбу под мост проклятые подложили!!!!!
Бандытська влада открыла в Киеве 6 станций метро. Кличко - ни одной. Ни одной, Карл!!!! Все разворовали под чистую со своими дружками Мыкытасем и Столаром. Даже на одну станцию денег пожлобились выделить.
Бандытська влада достроила и открыла развязку на Демеевской площади и Дарницкий мост. А Кличко даже маленький Шулявский мостик не отремонтировал. Пять лет все разворовывали, а активность начали изображать только перед выборами. То же самое и с Подольско-Воскресенским мостом. Пять лет ничего не делали, а перед выборами начали приезжать на мост для фотосессий.
Я уже не говорю про приХватизацию территории заводов Арсенал и Киевского мотоциклетного завода. Когда-то эти заводы работали и выпускали продукцию. Теперь заводы уничтожены, а их территория захвачена дружками Кличко. Вместо заводов там будут офисные центры и ТРЦ. Если это не остановить, то скоро в Киеве заводов не останется совсем.