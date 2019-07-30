 Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.
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"Замість параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний покласти початок нової традиції вшанування всіх, ким пишається Україна", - сказав він.
Чоловиче достоинство
гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Очень хотель бы повторить в адрес Порошенко все, что сказал грузинский журналист Георгий Габуния в адрес Путина...
Да еще и добавить пару слов от себя...
Жаль, депутатка Богомолец не позволяет...
Но, думаю, слова - "Порошенко - лживая гадина" - под репрессии депутатки Богомолец не подпадают...
Так что, так и оставляем: - "Порошенко - лживая гадина"...
Почему вдруг такой наезд?
Все очень просто...
Следите за руками:
9 июля Владимир Зеленский заявил о том, что он отменяет проведение военного парада в Киеве...
Потому что дорого и ваще...
Вечером того же дня лживая гадина прискакала в одну из своих телевотчин - канал "Прямой" - где изобразила испуганного скунса...
А скунсы, как вы знаете, в момент опасности пускают из своих подхвостных желез зловонные струи бутилселеномеркаптана...
Причем, настолько токсичные, что противник при попадании жидкости в глаза, может и ослепнуть...
Причем, дальность скунсового "выстрела" может длостигать шести метров...
Так и гадина...
Прискакала в вотчину и с криками: - Щас я вам покажу божью росу, - начала рассеивать по эфиру свой информационный бутилселеномеркаптан...
Т.е. сперва гадина заявила, что кролики, это не только ценный мех...
Т.е., - "Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада"...
А потом, чуя нутром, что скоро у следователей, помимо остальных трепетных тем, могут возникнуть вопросы и по поводу расходования денег на парады, перешла к оправдашкам:
- "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива"...
Про "дорогие удовльствия" - это от души...
Это по-мальдивски...
Интересно, а очередной солдат из президентского батальона, упавший в обморок от перегрева на солнце на параде из-за барских прихотей, это из каких удовольствий?..
А дальше гадина, чисто по Фрейду, и вовсе проболталась насчет того, о чем ее никто пока спрашивал: -
"Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения"...
Видимо помнит, что его неоднократно обвиняли в том, что после парадов у воинов отбирали красивую форму, в которой они маршировали перед гадиной по Крещатику...
Так что насчет формы записываем отдельно...
Но вернемся к воздушному параду, который гадина типа отменила для "экономии авиационного топлива"...
Вот вам цитата из информационного сообщения официального государственного информационного агентства "Укринформ" о параде от 24.08.2018: "Над Крещатиком пролетели истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты"...
Что характерно, 27 видов самолетов и вертолетов, один из которых собственного производства завода ГП «Антонов «Ан-178».
Не говоря еще и о том, что пролеты были и на репетициях...
Да и соответствующего видео в ютубе просто за гланды...
Если это не авиация, или все это летело, заправленное исключительно пальмовым маслом из закромов "Рошена", тогда звиняйте...
Кстати, интересно, а на что это гадина вместе со своей фельдмаршальской обслугой так внимательно смотрела?
Для чего держать граждан Украины за беспамятных зомби, рассказывая о событиях, которые были меньше года назад, это вопрос к гадинскому холуятнику...
Кстати, в местах природного обитания, скунсов содержат и в домашних условиях...
Для чего им просто удаляют железы-стрелялки...
Эта же практика применяется и при содержании скунсов за решеткой в зоопарках...
Так что, гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Капустин Андрей
🤗
Відлячили ви військовим, ой віддячили
.
Бо це свято українців, яке ви прагнете знівелювати.
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
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Тобто у нього "достоїнство" крокує.
Нам клоуны не нужны. Вот тогда МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА!
срач розвели ..А тролі тільки цього і чекають і провокують..грошенята сипляться їм
енто все в ту же копилку опущенного укрнарода...
и через 100 лет будут помнить енту ревалюцыю с ее достоинством,
парадами дастоинства и
макаронами ахметова для недастойных данецких получателей 2-х пенсий за счет киевских дастойных, получающих одну.
ну если и енто проглотят атошники, то ....
стадобаранов оно и есть стадо.
ахахаха
Шествие чего???
Зебобы, Вы даже День Независимости переделываете в гей-парад зебилов……….
Богдан и ЗЕ намечают гец парад?))))
ЗЕбобы! Лидер требует вашей поддержки!)))
ахахаха
На трибуне Зеленский, Богдан, Разумков....
В микрофон Жека Кошевой вещает:- Перед трибуной идёт сводная колона депутатов от Слуги Народа! УРА, товарищи!
Пуская и маленькое, но таки да, достоинство. И если нет, то может быть он им тогда сыграет на рояле, достоинством.
Законодатели США предлагают в случае обнаружения вмешательства РФ в американский избирательный процесс автоматически вводить жесткие санкции в банковской, энергетической и оборонной отраслях.
Согласно положениям предложенного законопроекта, директор Нацразведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов должен установить наличие или отсутствие вмешательства в процесс со стороны РФ или другого государства. Если вмешательство будет подтверждено, в течение 10 дней обязательно будут введены санкции.
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
включайте ждуна
а тепер відгрібай за своє рускаве "шествіє достоінств"
Бо "апостоли" - ...слів нема (груш і яблук теж), саме матюччя