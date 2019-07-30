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Все про:День незалежності (233) парад (151) Богдан Андрій (92)

 Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Цього року в Україні День Незалежності святкуватимуть у новому форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.

Відео 112

"Замість параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний покласти початок нової традиції вшанування всіх, ким пишається Україна", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140287
 
 
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За геїв Богдан ні чого не казав... Чи ви і так один одного зрозуміли?
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***** будут на плакатах нести.
Чоловиче достоинство
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Ну и куда же человеческое достоинство будет шествовать?
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Нууу... Туди... Всі знають куди, але ні хто туди за власним бажанням не ходить.
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зебилоидов, надо полагать, коль это предложение исходит от зепрездобола и всей его зекоМАНДЫ.
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Буряти будуть крокувати, по європейські.
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Угу. Ща кто-то спитрасянит аналогию с маршем равенства.
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Сразу видно что ты россиянин - только им везде мерещатся гей-парад ы, письки и жопы.
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А ще краще поставити шибеницю і повісити десяток колаборантів,починаючи з мертведчука.
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Когда военные решили провести парад самостоятельно, а тебе примазаться надо.
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ПРО ЛЖИВОГО ПОРОШЕНКО И ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СКУНСОВ ЗА РЕШЕТКОЙ
гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Очень хотель бы повторить в адрес Порошенко все, что сказал грузинский журналист Георгий Габуния в адрес Путина...

Да еще и добавить пару слов от себя...

Жаль, депутатка Богомолец не позволяет...

Но, думаю, слова - "Порошенко - лживая гадина" - под репрессии депутатки Богомолец не подпадают...

Так что, так и оставляем: - "Порошенко - лживая гадина"...

Почему вдруг такой наезд?

Все очень просто...

Следите за руками:

9 июля Владимир Зеленский заявил о том, что он отменяет проведение военного парада в Киеве...

Потому что дорого и ваще...

Вечером того же дня лживая гадина прискакала в одну из своих телевотчин - канал "Прямой" - где изобразила испуганного скунса...

А скунсы, как вы знаете, в момент опасности пускают из своих подхвостных желез зловонные струи бутилселеномеркаптана...

Причем, настолько токсичные, что противник при попадании жидкости в глаза, может и ослепнуть...

Причем, дальность скунсового "выстрела" может длостигать шести метров...

Так и гадина...

Прискакала в вотчину и с криками: - Щас я вам покажу божью росу, - начала рассеивать по эфиру свой информационный бутилселеномеркаптан...

Т.е. сперва гадина заявила, что кролики, это не только ценный мех...

Т.е., - "Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада"...

А потом, чуя нутром, что скоро у следователей, помимо остальных трепетных тем, могут возникнуть вопросы и по поводу расходования денег на парады, перешла к оправдашкам:

- "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива"...

Про "дорогие удовльствия" - это от души...

Это по-мальдивски...

Интересно, а очередной солдат из президентского батальона, упавший в обморок от перегрева на солнце на параде из-за барских прихотей, это из каких удовольствий?..

А дальше гадина, чисто по Фрейду, и вовсе проболталась насчет того, о чем ее никто пока спрашивал: -

"Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения"...

Видимо помнит, что его неоднократно обвиняли в том, что после парадов у воинов отбирали красивую форму, в которой они маршировали перед гадиной по Крещатику...

Так что насчет формы записываем отдельно...

Но вернемся к воздушному параду, который гадина типа отменила для "экономии авиационного топлива"...

Вот вам цитата из информационного сообщения официального государственного информационного агентства "Укринформ" о параде от 24.08.2018: "Над Крещатиком пролетели истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты"...

Что характерно, 27 видов самолетов и вертолетов, один из которых собственного производства завода ГП «Антонов «Ан-178».

Не говоря еще и о том, что пролеты были и на репетициях...

Да и соответствующего видео в ютубе просто за гланды...

Если это не авиация, или все это летело, заправленное исключительно пальмовым маслом из закромов "Рошена", тогда звиняйте...

Кстати, интересно, а на что это гадина вместе со своей фельдмаршальской обслугой так внимательно смотрела?

Для чего держать граждан Украины за беспамятных зомби, рассказывая о событиях, которые были меньше года назад, это вопрос к гадинскому холуятнику...

Кстати, в местах природного обитания, скунсов содержат и в домашних условиях...

Для чего им просто удаляют железы-стрелялки...

Эта же практика применяется и при содержании скунсов за решеткой в зоопарках...

Так что, гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Капустин Андрей
🤗
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"Хода гідності"? Це як, клоуни в костюмах пройдуть Хрещатиком?
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"95 квартал", "Лига смеха", "Слуга народа", нацжены и прочая титушня, Богдан с Портновым и судьями, зеленые технократы, научившиеся выговаривать слово "кейс" и "факин отрасль", сепары, полезные идиоты и прочие зебобики,
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дресс-код "красные труселя" и праздничная "шаурма"..
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Твоё богдан достоинство шло на гей параде , так бухаешь шо забыл?
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И с независимостью , и с достоинством...как то хреновато получается. Внешнее управление, во власти последних 5 лет коррупционеры, мародёры............ Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 410
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А до этого были классные "свои" пацаны?
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Звісно.. Оюди самі підуть, без вас.
Відлячили ви військовим, ой віддячили
.
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Люди*.
Бо це свято українців, яке ви прагнете знівелювати.
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без вас это кого? Не будет на трибуне истукана вроде Пети, с махающей рукой?
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Парад бурятов по аналогии с гейпарадом?
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Чому у Києві гей-парад проводити можна, а військовий -ні?
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Продовжуємо логічний ряд:...а ті,що відмінили,хто?
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Не воюющие США и Франция провели, а воюющей Украине это лишнее. Я ничего не перепутал, зебобики? Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 2499
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Шото у пороХОБОТА Хобот уныло отвисает..
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
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Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан
_____________________________________________________________________________
Тобто у нього "достоїнство" крокує. Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 9095
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Итоги выборов 2019: Свинарчуков сменили *********
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ЗЕ И ПОРОХО- ГРОМАДЯНЕ, ХАРЕ СРАТИСЯ, У НАС ЗАГАЛЬНИЙ ВОРОГ - ЖОПОБЛОК И ПУТЛЕР.
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Согласен. Пусть Зебоб уходит в отставку и писует в свой Кривой Рог.

Нам клоуны не нужны. Вот тогда МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА!
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розумний голос ! повністю підтримую! Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 3204
срач розвели ..А тролі тільки цього і чекають і провокують..грошенята сипляться їм
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Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан

енто все в ту же копилку опущенного укрнарода...
и через 100 лет будут помнить енту ревалюцыю с ее достоинством,
парадами дастоинства и
макаронами ахметова для недастойных данецких получателей 2-х пенсий за счет киевских дастойных, получающих одну.

ну если и енто проглотят атошники, то ....
стадобаранов оно и есть стадо.

ахахаха
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у зели достоинство только для игры на рояле
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Шествие кого???

Шествие чего???

Зебобы, Вы даже День Независимости переделываете в гей-парад зебилов……….
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))))шествие достоинства?))))))
Богдан и ЗЕ намечают гец парад?))))
ЗЕбобы! Лидер требует вашей поддержки!)))
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Других вариантов у них просто нет, только представьте унижение военных на весь мир, когда те будут вынуждены отдавать честь шуту на троне и его разноцветной камарилье.
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Будет как в Штатах на День Независимости.

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.....и да, расиские танки на крещатике готовятся проводить именно парад...

ахахаха
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Как резко у порохоботов слово "достоинство" поменяло смысл.
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Новое шествие будет точно в лучших советских традициях - по образу 1-Мая и 7-Ноября!
На трибуне Зеленский, Богдан, Разумков....
В микрофон Жека Кошевой вещает:- Перед трибуной идёт сводная колона депутатов от Слуги Народа! УРА, товарищи!Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 849
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Я конечно таки извиняюс но имею спросить, так называемый президент во время шествия продемонстрирует своему ЛОХторату своё достоинство? Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8419
Пуская и маленькое, но таки да, достоинство. И если нет, то может быть он им тогда сыграет на рояле, достоинством.
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Нас плавно подводят к тому , что в стране нет войны , а есть "небольшой" конфликт на востоке . Вата на всех каналах , "сваты" и другое ватное дерьмо уже в законе , мост в Станице Луганской строим , вода необходима "нашим" гражданам в Крыму . Главнокомандующий веселится на "Лиге Смеха" в Одессе .
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Нас плавно подводят к тому, что не нужно спекулировать войной и воровать ей прикрываясь.
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А прямо сказати, що красти не можна, релігія не дозволяє?
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видя религиозного Петю, сказать такое язык не поворачивается.
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Тебе надо это сказать пацанам на передовой . Когда надумаешь , скажешь . Я не люблю кровавых сцен , но тут я с удовольствием поприсутствую .
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Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен инициируют ужесточение санкций против России в законопроекте об обороне на 2020 год, сообщает Bloomberg (перевод - liga.net).
Законодатели США предлагают в случае обнаружения вмешательства РФ в американский избирательный процесс автоматически вводить жесткие санкции в банковской, энергетической и оборонной отраслях.
Согласно положениям предложенного законопроекта, директор Нацразведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов должен установить наличие или отсутствие вмешательства в процесс со стороны РФ или другого государства. Если вмешательство будет подтверждено, в течение 10 дней обязательно будут введены санкции.
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73% идиотов!
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать.."
включайте ждуна
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мля ,казали ж тобі ,спілкуйся мовою...тоді був би "марш гідності".
а тепер відгрібай за своє рускаве "шествіє достоінств"
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Это ЗЕ теперь свое достоинство не на рояле, а на шествии применять будет? Оригинально! Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 5985
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В Украине парады отменили при президентстве овоща яныка. Началось это с отмены военного парада на 20-ю годовщину Независимости..... Возобновил традицию парадов президент Украины Петр Порошенко. Первый парад состоялся в 2014 году. После этого парады проходили ежегодно. В 2018 году возобновила присутствие на параде авиация. В параде приняли участие военные капелланы. Также впервые в параде приняла участие отдельная "коробочка" из девушек. На параде присваивались звания Героя Украины и почетные наименования подразделениям, которые отличились в боевых действиях на Донбассе. Однако новая власть решила, что ориентироваться в государственной политике стоит на овоща, и решила также отменить парад ко Дню Независимости.
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как парад может принимать урка или бздливая стриптизерша? поэтому и отменили
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Будь ласка, скажіть, що це фейк...
Бо "апостоли" - ...слів нема (груш і яблук теж), саме матюччя

Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 838
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Понятное дело, при главнокомандующем Зеленском, это был бы не парад, а водевиль.
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Ну, выгода здесь есть. Военный парад - удовольствие дорогое. А значит украдены и распилены бюджетные средства не будут. Демонстрация, в большинстве своём, техники оставшейся со времён СССР - сомнительна. А новые технологичные разработки не обязательно демонстрировать.
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