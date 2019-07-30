 Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.

Відео 112

"Замість параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний покласти початок нової традиції вшанування всіх, ким пишається Україна", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів