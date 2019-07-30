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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (207) пропаганда (1224) Росія (19123) Донбас (12619) Кириленко Павло (6)

 "Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати "громадянську війну". ВIДЕО

Військовий прокурор Павло Кириленко змінив на посту керівника Донецької області співробітника СБУ Олександра Куця. Журналісти та активісти відразу звернули увагу на те, що брат Павла Кириленка, Євген, внесений в базу даних сайту "Миротворець" як член угруповання "ДНР". На цьому факті вирішили зіграти і російські медіа, щоб вкотре заявити про "громадянську війну" на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Громадянська війна, рідні брати по різні боки фронту, драма сім'ї Кириленків". Такий анонс передує одному із сюжетів у підсумковій програмі на телеканалі "Росія 1". Герої цього сюжету - брати Павло та Євген Кириленки. Павло керує військово-цивільною адміністрацією Донецької області, а Євгена назвали "офіцером спецслужб ДНР". І цей "офіцер" навіть готовий говорити з братом про мир. Ось тільки на яких умовах, незрозуміло.

Президент Володимир Зеленський, коли представляв нового керівника області, так прокоментував цю інформацію: "Величезна кількість інформації з приводу того, що брат Паші працює там десь в "ДНР"... Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми . Ми мусимо це пам'ятати. У Паші там сім'я, там батьки його, і там брат ... У Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати: з братом людина не розмовляє через, так би мовити, політичні розбіжності".

Читайте також: Під час обстрілу автомобіля ЗСУ під Гранітним неподалік був глава Донецької ОблВЦА Кириленко

І ось через три тижні після цього про родинні стосунки керівника Донеччини вирішив розповісти телеканал "Росія 1". Спочатку показали міст у Станиці Луганській: мовляв, тут чи не вперше представники Києва і "ЛНР" "потиснули один одному руки". Потім жінка, яку представили як Надію, мати братів Кириленків, каже: "Мої діти один в одного стріляти не будуть. І взагалі, ми один народ, ну як нас можна розірвати".

Євгена Кириленка назвали "офіцером спецслужб ДНР". Про взаємовідносини з братом він розповів так: "Ми вже зрозуміли, що у нас доволі-таки різні політичні погляди. Я б навіть сказав - діаметрально протилежні. Ну і після цього ми якось у телефонному режимі висловили один одному, може, не сильно м'яко, свої точки зору, після чого просто припинили спілкуватися. я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців".

Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців: російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати громадянську війну 01

Глава Донецької ОблВЦА Павло Кириленко цього дня, як повідомили в адміністрації, перебуває у відрядженні - прокоментувати не зміг.

Тетяна Заровна, журналістка і переселенка, розповіла, що такий сюжет на російському телебаченні був очікуваним: "Люди, які нас обстрілюють, пропонують нам мир на їхніх умовах, на умовах капітуляції. І паралельно розповідають всьому світу, що в Україні немає ніякої агресії - є громадянська війна. Коли помітили наші колеги чоловіка Скабєєвої (Євген Попов - Ред.) недалеко від лінії розмежування, так і подумали: буде якийсь пропагандистський сюжет".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140248
 
   
 Топ коментарі
 
как то в последнее время слишком много "мышебратьев" с гаслами про "одинарот". вам не кажется господа?
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Бережіть очі! Зеленка набагато токсичніша за шоколад! До речі, а хто призначив Пашу Кириленка? Невже Порошенко? "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" - Цензор.НЕТ 7372
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Теперь слово за командой Зе.
Они обещали грамотную информационную войну.
Пока никакой войны информационной от них с рашей не было,только с украинцами.
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а кацапы хоть знают о таком факте?или там надо большими буквами еще приметку будет написать?
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Ні... це нам потрібно як щось на зразок талісмана чи оберега. Кацапи будуть знати те що їм треба знати, от і все.
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Наприкінці сюжету:
- Єслі би ви єго увідєлі, што би ви єму сказалі? - пропагандон Попов.
- Прєкращай вайну, - відповіла мати.
Ось заради цього все це і знімали. Мовляв, від кацапів і ***** це ніяк не залежить, а лише від "укропів".
Як казав Бєня, "У нас на Донбасє гражданская вайна!"

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Попереджали ж, що сєпарських родичів не можна призначати, як це робила парашна свиня.
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От як треба вести інформаційну війну "Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати "громадянську війну" - Цензор.НЕТ 8197 Блазень клятий
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ось чому не можна призначати на посади осіб, які мають близьких родичів по той бік фронту.
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Зелёный человечек,старается ради блага народа.разве можно просить у россии дать газа и обвинять ее в агрессии??
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Разве можно обстреливать Авдеевку и просить транзит газа в Европу?
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Так вы и не давайте,если уверенны в том что россия агрессор.
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Как думаете, зебилы, может ли враг влиять на высокопоставленного украинского чиновника если его родственники находятся на оккупированной територии?
Для приманки- барыга, мародёр...
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Єто полный писец !! Мы никогда не были- и не когда не будем братьями !!!! Ватники конченные !!!!
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Глава Донадминистрации должен уйти в отставку.Нет,значит должен уйти президент, раз делает такие назначения.
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Коли через дурість "бедного паши" загинув наш Воїн, презЕ не зважився прибрати свого призначеньця з роботи. Тепер "подарунок" від пашиних родичів-сепарів. ПрезЕ й на це ніяк не відреагує?
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Интересно, как он будет интервью на кацап тв давать если в него попасть из подствольника?Иуда драный в рот.
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Ничего не понимает Зеленский. На Донбассе украинцев НЕТ! То что там проживает, следует называть москальско-совковыми мутантами, врагами Украины с засушенными и перекошеными мозгами, которых, для безопасности Украины, следует или сплавить в орду
или хотя бы изолировать в очень жесткую резервацию. Донецкий дебилизм лечению не подлежит.
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