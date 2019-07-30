 Навіть перебування на ланцюгу у російських прикордонників не озлобило її, - Полозов розповів про звільнену собаку українських моряків. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Під час захоплення ФСБ Росії українських кораблів і моряків біля берегів Криму в листопаді 2018 року на буксирі "Яни Капу" був один невідомий член екіпажу - собака Джессі. На момент арешту тварині було 3 місяці. Пізніше її забрали російські прикордонники в Керчі.
Вісім місяців собака пробула в місті, чотири з яких адвокати українських моряків намагалися знайти способи її визволити. Зараз Джессі за межами півострова - в Херсонській області - чекає своїх господарів. Її прихистила родина іншого українського моряка Сергія Чуліби.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.
До речі, якому презу?
Щоб ти знав, шановний, презів в нас вже 6 (шість), а чи з'явився Президент - можна буде говорити лише через років і зо два. Якщо ще буде сенс, звісно.
Пройдитесь по собаче-кошачьим приютам, узнайте, когда они котов даром раздают, и наберите столько котов, сколько хотите.
Коты из приютов не особенно пользуются спросом, очнь много их потому что, но ведь Вы же возьмете парочку? или троечку?
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
Это победа Зе или нет?
Пройде кілька років і на уроках дітлахам у школі розповідатимуть про вождя українських народів- Великого Володимира, грозу ворогів і вчителя та друга простого люду, захисника земель наших і Мессію!
Здогадуєшся про кого я?
построят тюрьму для псов и курей, назначат судей и прокуроров и посадят
животных в магадан или соловки.
Це вже якось занадто имхо
у них обычаем."
ти заробив !
Так и хочется сказать пиСдец ....
нужно писать только самые важные новости, а не хренью всякой отвлекать людей.
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
А то ж! Не дура ведь - чувствует разницу!
А вот осталась бы на боевом буксире... как его там... Яне Капут???
Вот тогда бы уж точно - полный кирдык!!!
"Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить..."
И сколько же нам стоили эти ЧЕТЫРЁХ месячные потуги адвокатов?
А ведь собачье счастье было так близко...
А теперь опять - полный Херсон!!!
зато, наверняка, хоть кормили регулярно...да и какая ей разница на чьей цепи сидеть...