 Навіть перебування на ланцюгу у російських прикордонників не озлобило її, - Полозов розповів про звільнену собаку українських моряків. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час захоплення ФСБ Росії українських кораблів і моряків біля берегів Криму в листопаді 2018 року на буксирі "Яни Капу" був один невідомий член екіпажу - собака Джессі. На момент арешту тварині було 3 місяці. Пізніше її забрали російські прикордонники в Керчі.

Вісім місяців собака пробула в місті, чотири з яких адвокати українських моряків намагалися знайти способи її визволити. Зараз Джессі за межами півострова - в Херсонській області - чекає своїх господарів. Її прихистила родина іншого українського моряка Сергія Чуліби.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.