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Все про:Азовське море (1160) собаки (39) Полозов (284)

 Навіть перебування на ланцюгу у російських прикордонників не озлобило її, - Полозов розповів про звільнену собаку українських моряків. ВIДЕО

Захисники українських військовополонених моряків звільнили з російського полону в окупованому Криму собаку Джессі, яка перебувала на захопленому ФСБ РФ українському буксирі "Яни Капу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час захоплення ФСБ Росії українських кораблів і моряків біля берегів Криму в листопаді 2018 року на буксирі "Яни Капу" був один невідомий член екіпажу - собака Джессі. На момент арешту тварині було 3 місяці. Пізніше її забрали російські прикордонники в Керчі.

Вісім місяців собака пробула в місті, чотири з яких адвокати українських моряків намагалися знайти способи її визволити. Зараз Джессі за межами півострова - в Херсонській області - чекає своїх господарів. Її прихистила родина іншого українського моряка Сергія Чуліби.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140244
 
   
 Топ коментарі
 
ви второй.. не галасуйте.
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Это крупная победа команды Зеленского!
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Первый порохобот отметился, где второй дебил ? Ауу
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Первый порохобот отметился, где второй дебил ? Ауу
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Чого ж ви такий нескромний? 😁 Ви робите все, щоб на вас звернули увагу - навіть ставите собі не зовсім поважний діагноз. 😊
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Шановний. Не треба бути таким дрімучим. У нас в Україні є Президент і є през.Перший Порошенко , другий зєля. Ферштеєєн?
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Ти зебік? А років тобі скільки?
Щоб ти знав, шановний, презів в нас вже 6 (шість), а чи з'явився Президент - можна буде говорити лише через років і зо два. Якщо ще буде сенс, звісно.
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почему Зе, а не адвокатам? Это они же работали и деньги за это получали, а сейчас психологами собаки устроились....
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А англичане убили кота скрипалей...
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Как страшно жить.
Пройдитесь по собаче-кошачьим приютам, узнайте, когда они котов даром раздают, и наберите столько котов, сколько хотите.
Коты из приютов не особенно пользуются спросом, очнь много их потому что, но ведь Вы же возьмете парочку? или троечку?
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Виміняли Кучма з Медведчуком собаку на 5х терористів і чекушку. Тепер в книжки історії запишуть і героя України дадуть.
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То це собаку на відведення військ поміняли?- Тьху! А мені сусід тільки що сказав що Зеленський домовився і одного з членів екіпажу звільнили. Троллив, гнида.
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Это крупная победа команды Зеленского!
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Просим помолиться за украинских моряков, взятых в плен россиянами в международных водах Черного моря и которые восемь месяцев содержатся князем Темнейшим в подвалах Лефортовской тюрьмы. А также за их детей, которые не видят своих отцов.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.

https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
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Лапочка. Прекрасні істоти. ******* щиро. В кишені дулю не тримають
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*******, якщо *******, коти. А собаки просто служать вожаку своєї зграї. Якщо моя замолоду, поки чула, виконувала всі мої команди, без жодної затримки, то жінку тупо ігнорувала. Могла поїсти від неї хіба що.
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Не можу з вами погодитись, але й сперичатися не буду. У кожного свій досвід
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Скажите, фанаты фигляра из масляковской самодеятельности, но не имеющего диплома клоуна, вот это, освобождение собаки, можно записать в актив вашего президента или в его активе только игра х..м на рояле? Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков - Цензор.НЕТ 4081
Это победа Зе или нет?
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Звичайно перемога! Навіть отак- Перемога!

Пройде кілька років і на уроках дітлахам у школі розповідатимуть про вождя українських народів- Великого Володимира, грозу ворогів і вчителя та друга простого люду, захисника земель наших і Мессію!
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Які ж ви дурні, порохотяги. Невже вам подобається роль ідіотів?
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Фінскій, ідіот- це порівнювати Україну з порноакторкою, ВСУ з баранами, просити на колінах у ***** забрати тебе в РФ, просити вибачення у Кадирова... Можна продовжувати до бескінечності.
Здогадуєшся про кого я?
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Это такое особо тонкое издевательство со стороны касабов?Отчекрыжить ухо мертвечука и послать в Кремль до востребования в качестве ответки.
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Ну, як сказав би Зеленський на ;Рассмєші смєшново;- Зачьотная шутка!
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Это не совсем шутка. Надо им ответить аналогично.
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смотрел новость по ящику утром. оказывается эта сабацюра укусил фээсбэшника за ногу
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Трогательная история, но как же раша удержалась и не судила Джесси, а могли бы ...
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На цепи держали...((( Чихуахуа эти уроды на цепь не сажают?
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Собаку проверить - вдруг завербованная.
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Московитское зверье даже собак в плену держат. Скоро в лефортово
построят тюрьму для псов и курей, назначат судей и прокуроров и посадят
животных в магадан или соловки.
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Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить. Источник: https://censor.net.ua/v3140244

Це вже якось занадто имхо
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Не принижуй видатну перемогу Презедента. Нє, я б тебе звільнив, чесне слово.
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Московия- это токсично, московит - враг всему живому на Земле!. Осовременив афоризм Вольтера скажу так: " московиты никогда не испытывают угрызений совести от поступков, ставших
у них обычаем."
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ото нехай тебе поцапає за ніжні місця.
ти заробив !
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Мечта москаля о доброй украинской собаке сидящей у них на цепи.
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да, согласен, второй день подряд новость о собаке это эпик , особенно как она пережила плен и ее моральное состояние.....
Так и хочется сказать пиСдец ....
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А в той же час щодня обстріли, і о чудо!- Лише поранений. Щодня. Один. Поранений.
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да какая разница, тут собака психически здорова после плена, а ты тут со своим....
нужно писать только самые важные новости, а не хренью всякой отвлекать людей.
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Давайте возрадіємо цій видатній перемозі політики нашого Презедента!

Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха

У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нагила, хава нагила
Хава нагила вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха
Хава нэранэна, хава нэранэна
Хава нэранэна вэнисмэха

У-р'у, у-р'у а-хим
Уру ахим бэлэв самэях
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Чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки.
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Если реально кацапы держали ее на цепи - надо подать иск за жестокое обращение с животными. В Европе кацам за это мозги выполощут. Или, скорее, то, что там у них вырастает вместо мозгов.
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"Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее..."

А то ж! Не дура ведь - чувствует разницу!

А вот осталась бы на боевом буксире... как его там... Яне Капут???

Вот тогда бы уж точно - полный кирдык!!!

"Восемь месяцев собака пробыла в городе, четыре из которых адвокаты украинских моряков пытались найти способы ее вызволить..."

И сколько же нам стоили эти ЧЕТЫРЁХ месячные потуги адвокатов?

А ведь собачье счастье было так близко...
А теперь опять - полный Херсон!!!
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В Українській мові собака - завжди чоловічого роду. Навіть, якщо ****. Заголовок українськоі версії: "Навіть перебування на ланцюгу у російських прикордонників не озлобило її, - Полозов розповів про звільнену собаку українських моряків. "
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Сынок пропусти, сто вёрст пешком шла, собачку говорящую посмотреть
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ну по сравнению с кацапами даже собака не плохим человеком выглядит ..
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Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее

зато, наверняка, хоть кормили регулярно...да и какая ей разница на чьей цепи сидеть...
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