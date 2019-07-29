 Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік, котрий одразу дістав із пакета предмет, схожий на рушницю, та почав погрожувати персоналу торгівельного закладу. Однак на противоправні дії нападника швидко відреагував охоронець, який накинувся на зловмисника. Правопорушник встиг здійснити кілька пострілів, розбивши вітрини, та втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

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За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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