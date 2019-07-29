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 Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 липня в Голосіївському районі Києва озброєний чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік, котрий одразу дістав із пакета предмет, схожий на рушницю, та почав погрожувати персоналу торгівельного закладу. Однак на противоправні дії нападника швидко відреагував охоронець, який накинувся на зловмисника. Правопорушник встиг здійснити кілька пострілів, розбивши вітрини, та втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція 01

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Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція 02

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140224
 
 
 Топ коментарі
 
Якийсь бовдур а не грабітєль.Він що не дивився "Тринадцать друзей Оушена" "пароль-Ріба меч","Ва-банк" "Ограбление на Бейкер-стрит"...
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Гоп-стоп, ми заховались між гілля,
Гоп-стоп, і дочекались москаля:

Тепер розплачуватись пізно,
Бо в Карпатах грізно
Пролунало наше "Слава!"
Подивись направо, а ми тебе граблями зліва,
І все, кінець екскурсії в горах.
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до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества....оввва..а за сепаратизм і посягання на територіальну цілісність держави ----відпускають?
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Охоронець дурень якийсь, бойовиків надивився, мабуть премію хотів... посмертно
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мужик из списка зе партии в парламент
просто тут из дири его в киев привезли - несдержался бедняга ( на старое потянуло
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О, дещо пригадав. Десь у 2006 (?) побачив у Києві натовп дивних немолодих 'red necks' (у буквальному значенні), зодягнених в однакові новенькі світло-коричневі кустюми (виглядало як з чужого плеча) і в однакові новенькі пісочного кольору черевики "у дірочку". Виявилося, це делегати так званого "з'їзду партєйки ригионів". Вони чапали строєм від Палацу Україна до Олімпійського стадіону і всі їх розглядали як дивовижних тваринок.
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Нє, ну тут точно без Пороха не обійшлося! Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1367 І нє уговарювайтє!
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видел утром ещё это видео... мне всегда смешно от того что кто придумал у юристов и полиции называть очевидные вещи словом (похожее...?) вытянул похожее на ружье оружие и выстрелив разнёс пол витрины из похожего на ружьё предмета.... то человека зарезали у приступника из рук или рядом нашли окровавленный явный нож предмет убийства...пишут найден предмет похожий на нож..хахахаха и тоже самое когото застрелили и рядом лежит пистолет из которого застрелили. заявляют найден предмет убийства похожий на пистолет.... ну ржака.... всё похожее а не явное...)) меня могут юристы упрекнуть в непонимании...но согласитесь что это действительно ржака....* нужно говорить что найден пистолет. калибр и принадлежность устанавливается както так....
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Якийсь бовдур а не грабітєль.Він що не дивився "Тринадцать друзей Оушена" "пароль-Ріба меч","Ва-банк" "Ограбление на Бейкер-стрит"...
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Гоп-стоп, ми заховались між гілля,
Гоп-стоп, і дочекались москаля:

Тепер розплачуватись пізно,
Бо в Карпатах грізно
Пролунало наше "Слава!"
Подивись направо, а ми тебе граблями зліва,
І все, кінець екскурсії в горах.
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