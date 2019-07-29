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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Медведєв (1085) пожежа (1698) Росія (19123) чиновник, урядовець (491)

 "Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо". ВIДЕО

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс заявив, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть певною мірою шкідливо". Виступ губернатора відбувався під час зустрічі зі студентами Сибірського федерального університету на дискусійному клубі "Діалог на рівних".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь, російський чиновник порівняв пожежі з такими природними явищами, як заметіль або айсберг.

"Нікому ж не спадає на думку топити айсберг, щоб у нас було тепліше?" - сказав Усс, заявивши, що лісові пожежі - "це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо", а посилати людей гасити вогонь у нинішній ситуації - "наражати їх на безглузду небезпеку".

За його словами, в краї є лише невеликі осередки загоряння, а вся "драматизація" навколо ситуації пов'язана "з високим рівнем задимлення" в містах під час північного вітру.

"Бажаю вам гарного вітру, гарного настрою і дивіться на речі реалістично, запитуючи себе: "Хто гасив ці пожежі 100 років тому?" - сказав Усс.

Загальна площа пожеж у Росії перевищила 3 ​​млн га. Це можна порівняти з територією, наприклад, Бельгії.

Ліс горить у 10 регіонах: у Якутії, Бурятії, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, Іркутській, Тюменській областях, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Жителі міст скаржаться на дим і смог.

Більшість пожеж не гасять - згідно з наказом Мінприроди від 2015 року, регіональна влада може не гасити лісові пожежі, якщо вони не загрожують населеним пунктам, об'єктам економіки і якщо "прогнозовані витрати на гасіння перевищують прогнозовану шкоду".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140149
 
   
 Топ коментарі
 
А ми ще з лаптєногих сміялися..Подивіться на цей ЗепістЕц .к р а с о т є н ь...

"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 916
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Прикинь как она облобызает флейту...если на ней маркером написать...ЗЕ!))))))
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Перевожу, если поджечь всю кацапию то особо напрягаться по этому поводу ни кто не будет, хотя можно и бомбой, тоже самое...
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То хитрий план Пуйла (в Кутузова запозичив):
спалює китайцям підступи до Москви.
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А ми ще з лаптєногих сміялися..Подивіться на цей ЗепістЕц .к р а с о т є н ь...

"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 916
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Прикинь как она облобызает флейту...если на ней маркером написать...ЗЕ!))))))
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Да хоть у дохлого бегемота!)))
ЗЕфунтики не разборчивы в половых связях))))
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Медузы без мозга уже миллионы лет живут!)))
И эти не пропадут...
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Хм, а по мне больше на Петра Лексеича похож.
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ну, Петр Лексеич Вам и в клозете видится, неудивительно
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Ну фанаты они фанаты и есть
"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 4032
Как по мне - не сотвори себе кумира.
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Могу предположить, что на данной картинке верующии благодарят, в понятной и привычной для них форме Пороха за возвращение Томаса в Украину. Для верующих людей это событие эпохальное, и данная реакция вполне адекватна. А вот за что благодарят бюст Зеленского? Может Вы нам поясните?
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и мне смахивает на шлепера... Мож зешлепер? "Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 505 хтозна...
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так ето и есть лаптеногая криворожского разлива
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Scorpman Y Та я вже це сьогодні запостив сюди.Деякі вперті казали,що це фейк.Але ж є відео цього.Це дівчина з Вінниці.
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всегда подозревал что свинорусов ягель и гибы торкают по круче кокса
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Редкий долбень...
Правда это ложь!
Белое это чёрное!
Свобода это рабство...

Нужные книжки читают рабовладельцы рефрижерии...
Стадо режут...а оно от счастья стучит копытами о рога
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хорошего вам ветра, настроения, дышите реже, а я полетел на море...
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Блинами с лопаты нужно тушить пожары!))))
За летящими блинами... в пожар побегут узкие!!!)))
И наступит мир на планете Земля...
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пожары... - то китайцы расчищают для себя площадки (на исторических землях).
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2 миллиона гектаров (!) леса горит. Попутного ветра
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а кроме шуток , на такой площади у них шо, нет никаких селений, шобы в целях безопасности тушить пожар... Или бабы исче нарожают...
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..Украинцы сердечно одобряют такую инициативу кацапов !!! браво
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знамо, одобряют, бо в этом случае лаптеунты переплюнули свою предыдущую скрепу - на авось.
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Тушить не надо- сам потухнет!
А ведь дело говорит! "Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 3257
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Ну что с долбодыра взять? Он ведь доктор юридических наук (что само по себе диагноз) и профессор в придачу...
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мож прффессор? Кста, не мешало бы сопоставить хотя бы время сессий с получением диплома со временем гастролей.
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И верят же ему все , и повторять его слова будут. Из них только хорошие патриоты своей страны выходят.
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а что с Россией, Владимир Владимирович?!
Она горит! (на выдохе и с подловатой с ухмылочкой(
"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 8618
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Ну да, бо у них план гоэрло не до конца воплощен... То они так таукитайцам пыль в глаза пускают(по ночам)...
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Ему , разумеется , очень даже полезно и если с сухим летом Бог неподсобить , то помощники постараются .

Ведь под пожар можно много чаво списать !
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Как остановить эту чертовую Армату да очень просто пристрелить лошадей
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Було б просто чудово,якби вся кацапія згоріла нах...
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Скажи ка дядя ведь не даром
Сибирь спаленная пожаром
Китаю отдана!))))
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У нас випилка страшна почалася. По сусідству 9 лісорубів поселилося, західняки.
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А предвыборные обещалки воплощаются в жизнь - прекратить в Карпатах рубить(левак)...
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Зовите срочно грозу лесорубов!!!
ЗЕ прилетит на вертолете...ЗЛО будет наказано...)))
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Когда то был я странной
Игрушкой безымянной
К которой в магазине никто не подходил
Теперь я вместе с Генной - он необыкновенный
Он самый, лучший в мире крокодил.
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"Води нет, но ви дєржітєсь! Харошего вам настраєнія, дєржітєсь там!"
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Как это нет! А опять потоп в Иркутской области? Странная ситуация. Тайга горит, наводнение - и все одновременно. "Тушить не целесообразно топить"
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Губернатор прав, разгоревшийся пожар потушить невозможно. Но проблема в том, можно не дать ему разгореться, а этого никто не делает потому что уничтожили мониторинг. А часто поджигают сами пожарные чтобы получить премию за тушение которое они не делают, но типа пытаются.
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Жаль флору и фауну, не повезло им с местом обитания.
К мокшам нет ни малейшего сострадания.
Чем больше их там сгорит, тем меньше работы для ВСУ.
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Действительно, зачем тушить пожары, когда Китайцы вырубят весь лес.
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А чего же они на нас стрелки переводят, мол, ни сам ни гам, ни другому не дам, а тока понадкусываю... "Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо" - Цензор.НЕТ 3747
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Нахапались землі, а толку дати не можуть.
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_Легкие планеты горят потому что оказались на территории, полной дегенератов рашистов. На рашистов плевать, мразей не жаль. А лёгкие планеты да.
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Роль тайги в вопросах "легких планеты" переоценена. Кукурузные поля в США дают больше кислорода в атмосферу чем леса бассейна Амазонки.
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Краще б торф'яники біля Москви палали. Все таки Сибірські ліси шкода
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Губернатору не шкода...а тебе шкода?
Ты мил человек часом не москаль?)))
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Проколовся я на рівному місці. "Ізбушка" вже виїхала. ))
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Та помню в 1969-70 г.г. задымленность в Москве летом бывала приличной! И никто не паниковал, все были спокойны, как удавы.
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Кацапы, не мусорите, оставьте землю чистой для будущих поколений.....китайцев.
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Сегодня в верховье Лены закрыли судоходство. Из-за дыма.
Как местные объясняют - на весь лес лапу наложили московские, поэтому тушить не хотят.
Под шумок все браконьерничают.
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просто 140 млн. орков паразитируют на 1/7 части суши ...
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Гори,гори ясно, что бы не погасло, аж до самой Мацквы
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