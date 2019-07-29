 "Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь, російський чиновник порівняв пожежі з такими природними явищами, як заметіль або айсберг.
"Нікому ж не спадає на думку топити айсберг, щоб у нас було тепліше?" - сказав Усс, заявивши, що лісові пожежі - "це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо", а посилати людей гасити вогонь у нинішній ситуації - "наражати їх на безглузду небезпеку".
За його словами, в краї є лише невеликі осередки загоряння, а вся "драматизація" навколо ситуації пов'язана "з високим рівнем задимлення" в містах під час північного вітру.
"Бажаю вам гарного вітру, гарного настрою і дивіться на речі реалістично, запитуючи себе: "Хто гасив ці пожежі 100 років тому?" - сказав Усс.
Загальна площа пожеж у Росії перевищила 3 млн га. Це можна порівняти з територією, наприклад, Бельгії.
Ліс горить у 10 регіонах: у Якутії, Бурятії, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, Іркутській, Тюменській областях, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Жителі міст скаржаться на дим і смог.
Більшість пожеж не гасять - згідно з наказом Мінприроди від 2015 року, регіональна влада може не гасити лісові пожежі, якщо вони не загрожують населеним пунктам, об'єктам економіки і якщо "прогнозовані витрати на гасіння перевищують прогнозовану шкоду".
спалює китайцям підступи до Москви.
ЗЕфунтики не разборчивы в половых связях))))
И эти не пропадут...
Как по мне - не сотвори себе кумира.
Правда это ложь!
Белое это чёрное!
Свобода это рабство...
Нужные книжки читают рабовладельцы рефрижерии...
Стадо режут...а оно от счастья стучит копытами о рога
Вынырнул из моря кит!))))
За летящими блинами... в пожар побегут узкие!!!)))
И наступит мир на планете Земля...
А ведь дело говорит!
Она горит! (на выдохе и с подловатой с ухмылочкой(
Ведь под пожар можно много чаво списать !
Сибирь спаленная пожаром
Китаю отдана!))))
ЗЕ прилетит на вертолете...ЗЛО будет наказано...)))
Игрушкой безымянной
К которой в магазине никто не подходил
Теперь я вместе с Генной - он необыкновенный
Он самый, лучший в мире крокодил.
К мокшам нет ни малейшего сострадания.
Чем больше их там сгорит, тем меньше работы для ВСУ.
Ты мил человек часом не москаль?)))
Как местные объясняют - на весь лес лапу наложили московские, поэтому тушить не хотят.
Под шумок все браконьерничают.