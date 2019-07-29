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Все про:розвідка (1425) Донбас (12619) найманці РФ (833) Праута (19)

 Найманці РФ облаштовують приховані вогневі позиції в "сірій зоні", - ГУР. ВIДЕО

Російські окупаційні війська облаштовують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів із заглибленням у "сірій зоні".

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Максим Праута, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом з початку дії режиму всеохоплюючого, стійкого та безстрокового припинення вогню, російсько-окупаційні війська демонструють дотримання домовленостей щодо припинення вогню протягом світлої пори доби та під час роботи представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Водночас, противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами", - сказав спікер.

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Він додав, що контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах російсько-окупаційних військ здійснюють співробітники ФСБ РФ під виглядом представників т.зв. "міністерств державної безпеки республік".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140127
 
 
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зеля отводит и снимает фортификацию для своих партнеров из дыры, готовит сдачу всей территории луганской и донецкой областей
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Минстець плохо работает, так и не довёл им, что надо "просто прекратить стрелять"...
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А ЗСУ розбирають наявні. "Двіжємся к стойкому пєрємірію, товарів?"
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А нельзя было его в Гаагу сдать?

По «закону Савченко». Террорист, причастный к рушению малазийского «Боинга», вышел на свободу
Пн, 29/07/2019 - 14:55

На свободу вышел бывший "начальник службы тыла" "ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), причастный к перевозке "Бука", сбившего малазийский "Боинг" над Донбассом.
Об этом сообщает «Остров».
Именно Куприян является тем боевиком "ДНР", который, по данным Службы безопасности Украины, причастен к похищению в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".
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Ну, в принципе, правильно делают... Христосоваться что ли?
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О, давайте ещё сделаем "отведение войск", ага. Долбанный шаурмятник (((
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Серйозно? Зебіл казав, що все ****.сь. А ви, представники МО, вибачте за запитання, яким х.єм там занімаєтесь? Ви присягу кому давали - народу України, чи зеленому гавнокомандуючому?
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Це мабуть для того,що б остаточно перестати стріляти
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І що нам на це скаже , той хто керує всією обороною Держави ? . Це ж була його ініціатива відвести війська і розібрати фортифікаційні споруди .
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та не... не может быть...
а давайте мост отремонтируем - пусть стройматериалы прут... а то одного "Красного креста" не достаточно...
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Какая-то непонятная новость. Я бы понял - уничтожены огневые точки неизвестных вооруженных формирований в серой зоне...
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Найманці РФ облаштовують приховані вогневі позиції в "сірій зоні", - ГУР - Цензор.НЕТ 2384

Зарвавшийся беспредельщик - сепаратист из Бердичева Житомирской области Артур Сороченко по прозвищу «Квадрат», который обрел «популярность» после того, как избил среди белого дня бойца АТО, записал видео, на котором он выступил с угрозами в адрес бойцов полка «Азов», которых пообещал жестко наказать.

«Сегодня приезжали там какие-то гуси туда, где я уже давно не живу, и якобы меня искали. Сейчас уже двух гусей, которые приезжали, есть адреса. За финансовое вознаграждение: где живут, куда ходят, где работают..."
По его словам, военных, которые его разыскивали, скоро начнут «стрелять по одному в парадных».
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в Україні все можливо---відвоювати свою землю а потім добровільно віддати ворогові
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