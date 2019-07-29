 Найманці РФ облаштовують приховані вогневі позиції в "сірій зоні", - ГУР. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Максим Праута, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом з початку дії режиму всеохоплюючого, стійкого та безстрокового припинення вогню, російсько-окупаційні війська демонструють дотримання домовленостей щодо припинення вогню протягом світлої пори доби та під час роботи представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Водночас, противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами", - сказав спікер.
Він додав, що контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах російсько-окупаційних військ здійснюють співробітники ФСБ РФ під виглядом представників т.зв. "міністерств державної безпеки республік".
По «закону Савченко». Террорист, причастный к рушению малазийского «Боинга», вышел на свободу
Пн, 29/07/2019 - 14:55
На свободу вышел бывший "начальник службы тыла" "ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), причастный к перевозке "Бука", сбившего малазийский "Боинг" над Донбассом.
Об этом сообщает «Остров».
Именно Куприян является тем боевиком "ДНР", который, по данным Службы безопасности Украины, причастен к похищению в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".
а давайте мост отремонтируем - пусть стройматериалы прут... а то одного "Красного креста" не достаточно...
Зарвавшийся беспредельщик - сепаратист из Бердичева Житомирской области Артур Сороченко по прозвищу «Квадрат», который обрел «популярность» после того, как избил среди белого дня бойца АТО, записал видео, на котором он выступил с угрозами в адрес бойцов полка «Азов», которых пообещал жестко наказать.
«Сегодня приезжали там какие-то гуси туда, где я уже давно не живу, и якобы меня искали. Сейчас уже двух гусей, которые приезжали, есть адреса. За финансовое вознаграждение: где живут, куда ходят, где работают..."
По его словам, военных, которые его разыскивали, скоро начнут «стрелять по одному в парадных».