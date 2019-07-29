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Все про:Москва (598) протест (942) розгін (44) Росія (19123)

 "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО

Московська поліція, застосувавши кийки, розігнала групу учасників несанкціонованого мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент жорсткого розгону протестувальників опублікував користувач соцмережі Sapronov Yuri.

На записі видно, як кілька поліцейських б'є людей кийками, а потім затримує деяких. Удари кийками завдавалися всім без розбору. Деякі чинили опір поліцейським, а один із чоловіків навіть кинув сміттєву урну в сторону поліції. Більшість очевидців розгону з боку спостерігали за побиттям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140111
 
   
 Топ коментарі
 
То то я смотрю ты из Украины в Зимбаве переехал весь избитый
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Это был путч ГКЧП.
Народ стал на сторону Ельцина потому что не хотел "совок".
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У 1991 дехто (далеко не всі) побачили у Єльцині нового альфа-самця. Виник, як кажуть зоопсихологи, "імпринтинг" і натовп закричав "Борис наш царь, да здравствует Борис". А без царя кацапи існувати не можуть.
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Аваковські бєркутасти те ж саме верещали, коли 3 березня 2018 року калічили майданівців і добровольців під Радою. Правда, ще добавляли "с*кі бєндєравскіє" і "хатім в расєюшку".
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Вы держитесь но пи*дить будем ! До майдана им далеко , терпилы.
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В Моржовії не буває Майданів, там бувають бунти - голодні, соляні та інші. Вийдуть на майдан, упадуть на коліна і бунтують гади.
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ну хоть какаято польза от Украинского беркута
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беркут-беркут кричали, за который они вступались и у себя приютили?
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тоесть, на парашке за честные выборы тока хвашисты?
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Ну так фашисты ж, что с них взять. Не понимают "особого пути" страны-скрепоносца.
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https://petition.president.gov.ua/petition/52500
Терміново! Необхідно зібрати трохи менше 3 тис. підписів. Лишилося всього 5 днів.

"Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 9937
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порохобот не позорь Петра лишний раз
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Братцы, давайте скинемся, чесслово, а то что мы, совсем холопы непомнящие?
Я вот предлагаю наградить ПАП, орденом на шею, и готов даже пожертвовать трос с петлей, чтобы орден хорошо держался. И чтобы ПАП можно было поднимать на нем повыше, чтобы всему благодарному народу его было хорошо видно отовсюду!
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Бендеровцы и солдаты НАТО уже в Москве. Путенпамаги, срочно введи войска в Москву. Русскоязычных обижают.
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Селфи типа: "Я на фоне разгона протестной демонстрации"
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они добились того что мне их не жалко, более того я уверен среди них много крымнашистов
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Екс украинский манкуртский Беркут лупашить коренных мааасквичей)))
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И чем больше тем лутше!
Бутылок на всех не хватит...будут по старинке...сажать на дубинки!)))
Старинная московитянская забава...
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"Вы же понимаете, что на первых же честных выборах в России победят фашисты, которые нас всех повесят?" (с) пропагндонская подстилка рф.
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Конченые имперцы побили конченых имперцев, какая жаль 😄
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Поддерживаю.
Людям, которые 3,14zдят кацапов - уважуха и почёт.
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Пусть там русские перебьют друг друга. Там что власть, что оппозиция-одно кацапское говно.
Хорошо бы возник там гражданский замес. Кацапорылые от Украины наконец-то бы отстали.
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Тепилы не способны на замес!)))
Поселфится с дубинкой в жопе...или с берцем на своей морде...вот их удел

Бояре просто х.е! Царю не сообщили о жестокости опричников
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И у всех глупый вопрос - ВЫ ЧТО ДЕЛАЕТЕ?! Объясняю,вас ****** и унижают. Так вам и надо. "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 3622
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что за дикие комментаторы тут?
Если вам нравится когда бьют на митингах - езжайте в Россию.
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Призывает активист из... Новой Зеландии! "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 6598
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В Новой Зеландии если бы хоть один политик попробовал со сцены призвать к насилию по отношению к другим - его бы сразу, на митинге бы и скрутили.
Жестокая уголовка
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Якщо прислухатись, то ще на відео була дана відповідь "дєтєй бьют", ну нехай утираются "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 4140
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Нормально, с рабами так и нужно, все равно ничем не ответят, разве что больше селфи сделают.
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Сколько же там дятлов на мобильники снимают. Нет что бы помочь. 95% тупо снимает там что-то.
вЯликий бунт...
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Серебрина еще добавить для убедительности.
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А пінопласт де ? В пляшку обов"язково кришиться пінопласт !!!! Він розчиняється і суміш перетворюється на напалм . Де пінопласт - я тебе питаю ?!!!!
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Прочитав,що фитиль плотно прикручивается у горла,возникла мысль,що остальные ингридиетны могут не понадобиться.Хватит одного шнурка
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у них пиво в кеглях... "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 4393.в стекляшке дорого
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Как думаете может зарегистрировать петицию, о награждении доблесных беркутовцов которые в Мацкве 3,14 здят вату.
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бьют плебс - таки да - значит любит их фюрер и сильно любит)))
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я вот не пойму - фашисты где - по моему, они на мацкве, как были, так и остались - факт
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"Фашисты, бл#дь!" Это они так представлялись?
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Мир наполнили толпы людей,
перенесших дыханье чумы.
Инвалиды высоких идей,
зараженные духом тюрьмы. *
Игорь Губерман
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Да похер. Спроси их чей крым - ответ российский .
Пусть ****** - они этого заслуживают . Они оправдывают и Донбас и крым . А раз так. Раз они не признают справедливости- то и для них ее нет
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у ближньому зіткненні треба різати лезвієм чи то може, по жилах, робити болячи омонівцю...))
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.
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
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Россия-нация фотографов и телеоператоров...Только на телефоны снимать умеют...Слабаки!
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Кароче москали рабы, Майдан отменяется. "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 2416
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Слово "копротивляються" заграло новими відтінками гімняної веселки
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Может на курсы Майдана их пригласите. Они так никогда не научатся бить ментов.
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Ну все, теперачки усі побиті побжать жалітися у європейські інстанції, адже саме так мотивували повернення расєї до ПАСЕ.
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Дивіться хохли , бо це і вас чекає . Справа лишень часу.
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Всё к тому идет... Со всеми этими монополиями во всех органах власти..........
А вот интересно: у еврея - Президента Украины - поднимется рука отдать приказ мочить непокорных украинцев? И смогу ли я -- еврей, ни разу не голосовавший за зе, -- спокойно высунуть на улицу свой нос? "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 2887
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бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как московит лупит московита
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самий апазіціонєрскій апазіціонєр заявіл шо Крим нє пірожок шоп йєво возвращать
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Кстати, ДА! Так что... будут получать, пока не поумнеют.
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3,5 тысячи человек которые даже не бьют ментов. Бабченко в ФБ весь исстрадался от их немощности.
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Чого? Ось копам жостко прилетіло:
"Толпа осмелела: один из участников плюнул силовикам под ноги, в другого полицейского полетел какой-то фрукт."
"Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели «Священную войну» и «День победы». Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли."
"- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким."
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Пока демонстрации будут не за прекращение войны с Украиной пи*дить не просто можно,а нужно
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Одні кацапи пиз#ять інших кийками нізащо,а другі кацапи стоять,та знімають все це на відео.Ну просто атлічно,пля! "Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума..." (с)
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Большинство наблюдало за разгоном и снимало на телефон, вот и вся сущность стада.
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в Украине есть мусорские мрази не хуже, тот же убдлюдочный корд
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George Costanza‏ @Dodeskaden2 6 ч.6 часов назад

Инсталляция «Стабильность» представляла собой конструкцию карточного домика, выполненную из 55 щитов ОМОН-а. На её вершине находился трон. Всё это великолепие рухнуло от порыва ветра. Автор работы - Тимофей Радя. Он смонтировал ее на окраине Екатеринбурга в декабре 2012 года.

"Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 9335
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Москвічі з поліцією битись не готові. Але існує такий попереджувальний засіб, як сітка. Вона вистрілює і блокує будь які дії поліції. Мусор стає обезрушений, як муха навозна, що залізла в павутину. Ну чому б не поржати? Це ж не кримінал! "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту - Цензор.НЕТ 7474
Ех....
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Якщо зробити таку фігню разом з групою знайомих, то хвилин 15 можна було б знімати відіо ржач, який би порвав всіх, хто б не дививсь. Цього мусора, як свіню пійману, так би інші мусора і унесли б кудись. А куди? В автозак? Щоб ще й заарештовані поржали з нього? Так би і несли його через всю Москву до якогось патрульного авто. Ще б і ті поржали з нього. Це був би хіт, що набрав би в день мільони переглядів. Особливо перекошену пику сплутаного мусора широким планом. І за таку супер хохму можна було б навіть і здатись потім поліції та виграти вибори на мера Москви.
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Наглядный пример, что ждало Украину в Таежном союзе. И они хотели, чтобы Украина итак жила. Но Украина не Россия и так жить не захотела и Россия пошла войной, чтобы Украину силой загнать в это дерьмо. Пусть теперь россияне, которые выбрали Путина, поддержали войну против Украины, убийство украинцев, пусть теперь так живут, они этого заслужили.
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Хунта в Києві, а ******* кацапів в Москві. Совпадєніє?
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Чьота захотелось поработать в амоне, пиз-шь касапов а тебе за это еще и бабки платят.
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бьют, значит любят..., ох любят господа своих холопов, прям до смерти...
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Ничего страшного! ПАСЕ, которое вернуло РФ, выразит озабоченность...
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Протесты в Москве: лидеры оппозиции проиграли в популярности бургерам

В субботней несанкционированной акции в Москве, по данным полиции, участвовали 3,5 тысячи человек. На музыкально-гастрономический«Бургер-фест», который в те же часы шел в Парке Горького, пришли более 400 тысяч человек.
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