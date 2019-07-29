 "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент жорсткого розгону протестувальників опублікував користувач соцмережі Sapronov Yuri.
На записі видно, як кілька поліцейських б'є людей кийками, а потім затримує деяких. Удари кийками завдавалися всім без розбору. Деякі чинили опір поліцейським, а один із чоловіків навіть кинув сміттєву урну в сторону поліції. Більшість очевидців розгону з боку спостерігали за побиттям.
Народ стал на сторону Ельцина потому что не хотел "совок".
Терміново! Необхідно зібрати трохи менше 3 тис. підписів. Лишилося всього 5 днів.
Я вот предлагаю наградить ПАП, орденом на шею, и готов даже пожертвовать трос с петлей, чтобы орден хорошо держался. И чтобы ПАП можно было поднимать на нем повыше, чтобы всему благодарному народу его было хорошо видно отовсюду!
Бутылок на всех не хватит...будут по старинке...сажать на дубинки!)))
Старинная московитянская забава...
Людям, которые 3,14zдят кацапов - уважуха и почёт.
Хорошо бы возник там гражданский замес. Кацапорылые от Украины наконец-то бы отстали.
Поселфится с дубинкой в жопе...или с берцем на своей морде...вот их удел
Бояре просто х.е! Царю не сообщили о жестокости опричников
Если вам нравится когда бьют на митингах - езжайте в Россию.
Жестокая уголовка
вЯликий бунт...
https://cdn.jpg.wtf/futurico/11/38/1564308987-11389bf02b9bd7c5342d406a03af59d5.mp4
перенесших дыханье чумы.
Инвалиды высоких идей,
зараженные духом тюрьмы. *
Игорь Губерман
Пусть ****** - они этого заслуживают . Они оправдывают и Донбас и крым . А раз так. Раз они не признают справедливости- то и для них ее нет
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
А вот интересно: у еврея - Президента Украины - поднимется рука отдать приказ мочить непокорных украинцев? И смогу ли я -- еврей, ни разу не голосовавший за зе, -- спокойно высунуть на улицу свой нос?
"Толпа осмелела: один из участников плюнул силовикам под ноги, в другого полицейского полетел какой-то фрукт."
"Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели «Священную войну» и «День победы». Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли."
"- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким."
Инсталляция «Стабильность» представляла собой конструкцию карточного домика, выполненную из 55 щитов ОМОН-а. На её вершине находился трон. Всё это великолепие рухнуло от порыва ветра. Автор работы - Тимофей Радя. Он смонтировал ее на окраине Екатеринбурга в декабре 2012 года.
Ех....
В субботней несанкционированной акции в Москве, по данным полиции, участвовали 3,5 тысячи человек. На музыкально-гастрономический«Бургер-фест», который в те же часы шел в Парке Горького, пришли более 400 тысяч человек.