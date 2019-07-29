 "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент жорсткого розгону протестувальників опублікував користувач соцмережі Sapronov Yuri.

На записі видно, як кілька поліцейських б'є людей кийками, а потім затримує деяких. Удари кийками завдавалися всім без розбору. Деякі чинили опір поліцейським, а один із чоловіків навіть кинув сміттєву урну в сторону поліції. Більшість очевидців розгону з боку спостерігали за побиттям.

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