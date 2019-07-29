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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1095) пожежа (1698) трамвай (63)

 У Дніпрі під час руху загорівся трамвай. ВIДЕО

У Дніпрі під час руху загорівся трамвай маршруту №9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Информатор, займання сталося на вулиці Любарського, 135. Епіцентр вогню був під днищем одинарного вагона. До гасіння пожежі залучили пожежну машину і 5 рятувальників. Пожежу локалізували о 8:56 і ліквідували в 9:01. В інциденті ніхто не постраждав.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140091
 
 
 Топ коментарі
 
Хюстон,Хюстон--у нас проблеми У Дніпрі під час руху загорівся трамвай - Цензор.НЕТ 3653
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Токоприемник не опущен. У водителя хоть хватило ума, обесточить трамвай? Да и тушить электрику углекислотным огнетушителем не лучшая идея...
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просто это случилось при переходе на субсветовую скорость, пепелац надо дорабатывать
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Это техника , не новая . Не надо язвить .
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Жити по іншому від Пороха, навіть трамваї банда залишила після себе такі що не можуть доїхати до депо ((
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Але зелебеня вважає що вони нормальні і тому не купив Дніпру навідь одного нового трамвая!
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У Дніпрі під час руху загорівся трамвай - Цензор.НЕТ 9333

Мэр Днепра Борис Филатов выдал грамоты инспекторам, которые пытались эвакуировать авто городского головы с Екатеринославского бульвара....


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Токоприемник не опущен. У водителя хоть хватило ума, обесточить трамвай? Да и тушить электрику углекислотным огнетушителем не лучшая идея...
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А які варіанти? В транспорті інших зазвичай немає.
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Огнетушитель принес охранник... Да, обычно других нет. Но есть надежда, что водитель хотя бы вырубил питание, раз не успел опустить токоприемник.
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Кто-то сильно побаивается популярности Филатова.
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Что за агрегат пылает,совковый,польско-ордынский,наш или чехия?
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Водила, блин, где огнетушитель?. А аптечка?!!!!
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Це саме ті трамваї, які Зе хоче киянам впарити: "Паддєржітє атєчєствєннава праізвадітєля!"
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