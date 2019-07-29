 У Дніпрі під час руху загорівся трамвай. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Информатор, займання сталося на вулиці Любарського, 135. Епіцентр вогню був під днищем одинарного вагона. До гасіння пожежі залучили пожежну машину і 5 рятувальників. Пожежу локалізували о 8:56 і ліквідували в 9:01. В інциденті ніхто не постраждав.

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