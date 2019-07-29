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Все про:розвідка (1425) СБУ (4562) полонені (409) найманці РФ (833)

 Ексспівробітник "військової прокуратури" "ДНР" Лук'яненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ. ВIДЕО

Подвійний агент Сергій Лук'яненко днями втік з тимчасово окупованого Донецька до Костянтинівки.

Сергій Лук'яненко, який раніше працював у так званій військовій прокуратурі терористичної організації "ДНР", здався СБУ і дав важливі свідчення про українських заручників і присутність російських військових у тимчасово окупованому Донбасі. Про це йдеться в матеріалі програми Факти тижня телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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Лук'яненко погодився співпрацювати з СБУ і на кілька місяців до втечі став подвійним агентом. Він працював конвоїром, був не раз на допитах полонених.

Ексспівробітник військової прокуратури ДНР Лукяненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ 01

Сергій Лук'яненко

Днями за допомогою українських спецслужб він втік з Донецька, зараз живе в Костянтинівці.

Лук'яненко зазначив, що "управління внутрішньої безпеки", де раніше він працював, очолював росіянин, який в 2014 році керував захопленням будівлі прокуратури Донецька. "Кадровий російський офіцер Щедрін Дмитро Васильович", - розповів він.

Ексспівробітник військової прокуратури ДНР Лукяненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ 02

Фото: скриншот відео

"Дав (Лук'яненко. - Ред.) дуже важливі свідчення. Ми встановили людей, яких терористи не визнавали, що вони у них", - наголосила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Лук'яненко, зокрема, був присутній на допитах кіборга Богдана Пантюшенка, позивний Броня, який воював за донецький аеропорт.

"Є близько десяти українських військовослужбовців, вони вважаються з боку України безвісти зниклими, але хлопці не зниклі, вони на гауптвахті 08816", - уточнив Лук'яненко.

За його словами, він "розчарувався в ідеалах русского мира".

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"Люди там давно втратили надію, вони там не живуть, а виживають", - підкреслив він.

Кримінальне провадження проти Лук'яненко згідно з рішенням суду закрито, проте якби він добровільно не здався за програмою СБУ "На тебе чекають вдома", то йому загрожувало б від 8 до 15 років в'язниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140068
 
   
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был не раз на допросах пленных

Был или допрашивал?
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Сейчас лугандонцы скинут на него инфу, какой он "почти невинный"... Как с Голубаном было...
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Ще один епізод, який доказує присутність ушлепків 150 сантиметрового кремлівського окурка на Донбасі. Для Гааги дуже корисний матеріал. Головне зараз Україну зберегти та недати ватній нечесті, яка уже дорвалася до влади вести переговори з русньою по їх правилах. Якщо не блокувати мертвечуцьку-портновську мразоту і їм подібних, може бути біда.
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Не понимаю зачем оглашать такую информацию....
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Гібридністю просякнуте в Україні все. Гібридна мова, гібридна нація, гібридна свідомість, гібридні державні інститути.
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Службам нужна инфа для собственных забот и для суда. Чтобы её получить, носителей нужно убедить в их будущей безопасности. Считайте это рекламой "Тебя ждут дома".
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сколько матерей встрепенуться...надеясь на...чудо...
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