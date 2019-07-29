 Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин. ВIДЕО

Про це в коментарі радіостанції "Эхо Москвы" заявила лікуюча лікарка політика Анастасія Васильєва, передає Цензор.НЕТ.
З її слів, поліцейські, які охороняють Навального, не дозволили лікарям провести ретельний огляд і призначити лікування.
Васильєва висловила думку, що персонал лікарні може перебувати під тиском правоохоронців і з особистих причин відмовитися від співпраці з представниками політика.
На своїй сторінці в Facebook медик написала, що побувала в лікарні у Навального, проте змогла "оглянути" його тільки через двері - палату політика охороняє поліція, доступ до нього заборонено.
"Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, періорбітальної ділянки (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж. Множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - написала вона.
Васильєва переконана, що це - результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин.
Разом з тим, лікарі діагностували у російського опозиціонера Олексія Навального, який у неділю був госпіталізований із спецприймальника в 64-ту міську лікарню, алергічну реакцію, яка відома як "кропив'янка". Про це "Интерфаксу" повідомив лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов.
"Навальний надійшов в приймальне відділення лікарні близько 11 ранку в неділю. Він був оглянутий лікарем-терапевтом, який поставив йому попередній діагноз "генералізована алергічна реакція за типом ангіоневротичного набряку "кропив'янки", - розповів він.
За його словами, опозиціонера також оглянув і проконсультував головний імунолог-алерголог Москви, яка поставила Навальному діагноз "контактний дерматит в ділянці обличчя і ангіонабряк періорбітальної ділянки", що і призвело до набряків і висипань на обличчі опозиціонера. За словами лікаря, "на цей момент стан Навального задовільний, з позитивною динамікою".
"Показники абсолютно стабільні, він почувається набагато краще, ніж коли поступив", - додав терапевт.
Як зазначив лікар, в понеділок Навального вже збираються виписати з лікарні.
Тим часом, в Москві відбулися затримання активістів у лікарні №64, куди 28 липня госпіталізували опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє телеканал "Дождь".
У больницы №64, где сейчас лежит @navalny, начали собираться москвичи. Спустя некоторое время приехал ОМОН и начал жёстко задерживать собравшихся, в т.ч. журналистов. Людей избивали и ломали камеры.— Команда Навального (@teamnavalny) July 28, 2019
Среди тех, кто попал в автозак, — юрист ФБК Александр Помазуев. Видео: @IfSoAnn pic.twitter.com/DDxI1XumqA
Серед затриманих кореспондент "Дождя" Данило Сотников і журналіст видання "Сноб" Микита Павлюк-Павлюченко. Пізніше обох журналістів відпустили.
Повідомляється, що автозак "кружляє" біля лікарні, в нього підсаджують ще і ще нових затриманих.
Правозахисний видання "ОВД-Инфо" пише про 21 затриманого за ніч.
Если его нет можешь не включать в свой список достижений.
Так и пиши - достижений нет.
А что опять не так?
Пойди на СФ пожалуйся что бы меня забанили ,сепарок.
И по поводу отделения ты отстал от жизни.
Они уже выступают за присоединение к Украине.
Потому что такая у них теперь линия партии.
Как и ты вместе с зеватой колеблешься вместе с линией.
Теперь вас уже не интересует зубожилый народ и вы кидаетесь на людей когда вам на это указывают.
Важно какой смысл вкладывается в слово.
Вот к примеру наши "сепаратисты" они заявляют что они хотят и всегда хотели быть в составе Украины,а сепарировал ( или отделял) их президент Порошенко.
И ты как истинный "сепар", т.е. обладающий гибкой психикой субьект точно так же колеблешься с линией партии.
Вот смотри.
У " сепаров" то же есть тупая "пороховата" которая не понимает что линия партии изменилась и теперь они хотят быть в составе Украины и они там их тоже щимят как вы тех кто не обоадает такой гибкой психикой как у вас и продолжает воевать с рашей.
Путин надежда Украины...
Не дай Бог он модернизирует Мордор....
Мы должны радоваться каждый раз, когда его бьют палкой по голове...
В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это?
Нет, я знаю, что люди разные. Кто-то может справляться со страхом, кто-то не всегда. Кому-то хватает духа и сил физически противостоять подавляющей ментовской машине, кому-то когда как. Это нормально. Но стоять рядом и смотреть… Не понимаю. Кто в состоянии - сопротивляется. Кто не в состоянии - отходит в сторону. Кричалки кричать. Полезную работу какую-то делать. Отводить избитых, помогать. Молиться, в конце концов.
Собственно, суть Майдана как раз в том, что каждый делает, что он готов и может делать. Майдан - это не несколько сотен спартанцев, показывающих пример стойкости и геройства. Майдан - это миллионы обычных людей, каждый из которых имеет мотивацию приносить посильную пользу. Пусть подавляющее число - домашние болельщики, пусть только миллион их них помогает информационно и финансово, пусть только 100 тысяч из них готовы выйти на улицу, пусть только 10 тысяч из них готовы на улице остаться, пусть только тысяча, одна тысяча готова оказывать сопротивление. Все вместе - пирамида, способная сокрушить любую твердыню власти.
Во главе угла - мотивация миллионов. А люди, вышедшие на улицу посмотреть, как пакуют соседа, снять видосик, поискать ракурс, поприсматриваться поближе, нервишки пощекотать, - это не протестующие.
Помните, был как-то в моде дурацкий вопрос, вставляемый к месту и нет: «Ну и что это было: инсталляция или перформанс?» Здесь этот вопрос к месту. И правильный ответ: это, ****, хеппенинг.
«Хеппенинг. Разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением самих зрителей в ход спектакля».
Оно.
«Партийные различия»
Коль нашли у вас в жилище
Крупный апельсин,
Не годящийся для пищи,
Нитроглицерин,
Бомбу с гибельной начинкой,
Формул длинный лист,
Или адскую машинку, -
Ясно: анархист.
"Сын Отечества" газету
Коль нашли у вас
Иль земельную анкету,
Небольшой запас
Прокламаций для матросов,
"Жупел", револьвер, -
Тут не может быть вопросов.
Ясно: вы эс-эр.
Если найдено "Начало",
Бебеля портрет,
Фолианты "Капитала",
Длинный винегрет
Всевозможных комментарий,
"Мысли о труде",
"Буржуа и пролетарий", -
Ясно: вы эс-де.
Роскошь… фарфор и портьеры…
Много серебра…
Снимки Ниццы и Ривьевры…
Бронзовые бра…
Русских классиков творенья…
Тёплый кабинет…
Тут не может быть сомненья, -
Ясно: вы кадет.