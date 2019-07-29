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 Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин. ВIДЕО

Російського опозиціонера Олексія Навального, який сьогодні був госпіталізований нібито з гострим алергічним нападом, відвідала його лікуюча лікарка Анастасія Васильєва. Вона переконана, що симптоми політика свідчать про те, що це результат дії невизначених хімічних речовин.


Про це в коментарі радіостанції "Эхо Москвы" заявила лікуюча лікарка політика Анастасія Васильєва, передає Цензор.НЕТ.

З її слів, поліцейські, які охороняють Навального, не дозволили лікарям провести ретельний огляд і призначити лікування.

Васильєва висловила думку, що персонал лікарні може перебувати під тиском правоохоронців і з особистих причин відмовитися від співпраці з представниками політика.

На своїй сторінці в Facebook медик написала, що побувала в лікарні у Навального, проте змогла "оглянути" його тільки через двері - палату політика охороняє поліція, доступ до нього заборонено.

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"Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, періорбітальної ділянки (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж. Множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - написала вона.

Васильєва переконана, що це - результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин.

Разом з тим, лікарі діагностували у російського опозиціонера Олексія Навального, який у неділю був госпіталізований із спецприймальника в 64-ту міську лікарню, алергічну реакцію, яка відома як "кропив'янка". Про це "Интерфаксу" повідомив лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов.

"Навальний надійшов в приймальне відділення лікарні близько 11 ранку в неділю. Він був оглянутий лікарем-терапевтом, який поставив йому попередній діагноз "генералізована алергічна реакція за типом ангіоневротичного набряку "кропив'янки", - розповів він.

За його словами, опозиціонера також оглянув і проконсультував головний імунолог-алерголог Москви, яка поставила Навальному діагноз "контактний дерматит в ділянці обличчя і ангіонабряк періорбітальної ділянки", що і призвело до набряків і висипань на обличчі опозиціонера. За словами лікаря, "на цей момент стан Навального задовільний, з позитивною динамікою".

"Показники абсолютно стабільні, він почувається набагато краще, ніж коли поступив", - додав терапевт.

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Як зазначив лікар, в понеділок Навального вже збираються виписати з лікарні.

Тим часом, в Москві відбулися затримання активістів у лікарні №64, куди 28 липня госпіталізували опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Серед затриманих кореспондент "Дождя" Данило Сотников і журналіст видання "Сноб" Микита Павлюк-Павлюченко. Пізніше обох журналістів відпустили.

Повідомляється, що автозак "кружляє" біля лікарні, в нього підсаджують ще і ще нових затриманих.

Правозахисний видання "ОВД-Инфо" пише про 21 затриманого за ніч.

Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 01
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 02
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 03
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140054
 
 
 Топ коментарі
 
Отравился крымским бутербродом.
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В шоке от московских "протестов". Не от ментов - менты, как менты, кстати. По сравнению с разгоном студентов у нас 30 ноября 2013, так, по-моему, действовали значительно аккуратнее. Не от лидеров - лидеры, как лидеры. Однозначного лидера нет, а те, что есть, призывают к спокойствию и соблюдению законов.
В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это?
Нет, я знаю, что люди разные. Кто-то может справляться со страхом, кто-то не всегда. Кому-то хватает духа и сил физически противостоять подавляющей ментовской машине, кому-то когда как. Это нормально. Но стоять рядом и смотреть… Не понимаю. Кто в состоянии - сопротивляется. Кто не в состоянии - отходит в сторону. Кричалки кричать. Полезную работу какую-то делать. Отводить избитых, помогать. Молиться, в конце концов.
Собственно, суть Майдана как раз в том, что каждый делает, что он готов и может делать. Майдан - это не несколько сотен спартанцев, показывающих пример стойкости и геройства. Майдан - это миллионы обычных людей, каждый из которых имеет мотивацию приносить посильную пользу. Пусть подавляющее число - домашние болельщики, пусть только миллион их них помогает информационно и финансово, пусть только 100 тысяч из них готовы выйти на улицу, пусть только 10 тысяч из них готовы на улице остаться, пусть только тысяча, одна тысяча готова оказывать сопротивление. Все вместе - пирамида, способная сокрушить любую твердыню власти.
Во главе угла - мотивация миллионов. А люди, вышедшие на улицу посмотреть, как пакуют соседа, снять видосик, поискать ракурс, поприсматриваться поближе, нервишки пощекотать, - это не протестующие.
Помните, был как-то в моде дурацкий вопрос, вставляемый к месту и нет: «Ну и что это было: инсталляция или перформанс?» Здесь этот вопрос к месту. И правильный ответ: это, сука, хеппенинг.
«Хеппенинг. Разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением самих зрителей в ход спектакля».
Оно.
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даже ткой зашоренный ура патриот России и украинофоб НАВАЛЬНЫЙ разздражает Путина иего банду..в России скоро за косой взгляд будут убивать..а тут понятно если скоро будут похороны Навального то ясно какой то не ясный демрматит ага..скорее хичические компоненты как у Скрипалей... замаскированные под дерматит... Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 5607
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Помниться как в Московской больничке У Новодворской ногу лечили,а потом она сразу там Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин - Цензор.НЕТ 562 умерла.
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Должен быть какой то результат полезный,сепарок.
Если его нет можешь не включать в свой список достижений.
Так и пиши - достижений нет.
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Почему ты, свиновата, называешь меня "сепарком"? Ты знаешь знаешь значение этого слова, или думаешь, что это просто оскорбление, типа "подонок"? ))))
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Я разговариваю с тобой в твоем стиле.
А что опять не так?
Пойди на СФ пожалуйся что бы меня забанили ,сепарок.
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При чем здесь стиль??? Назвал бы меня подонком, это можно было бы объяснить. Я назвал тебя ватником потому, что у тебя психология ватника (как и у всех сторонников Порошенко). Какое отношение ко мне имеет слово "сепарок"? " Сепарок" от слова "сепаратист" - человек, который выступает за отделение от чего-то или кого-то. Я ни от кого отделяться не собираюсь.
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У тебя психология такая.
И по поводу отделения ты отстал от жизни.
Они уже выступают за присоединение к Украине.
Потому что такая у них теперь линия партии.
Как и ты вместе с зеватой колеблешься вместе с линией.
Теперь вас уже не интересует зубожилый народ и вы кидаетесь на людей когда вам на это указывают.
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Кто "они"? ))) Тамильские сепаратисты, или ирландские сепаратисты? ))) Я не имею отношение ни к первым, ни к вторым, ни к донбасским сепаратистам, ни к каким другим сепаратистам. Еще раз тебе повторяю, глупая твоя башка, возьми словарь, и посмотри значение слова " сепаратист". Если сепаратист против отделения, значит, он не "сепаратист", а "юнионист".
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Ты возьми словарь и посмотри значение слова "ватник" будешь удивлен что это предмет одежды.
Важно какой смысл вкладывается в слово.
Вот к примеру наши "сепаратисты" они заявляют что они хотят и всегда хотели быть в составе Украины,а сепарировал ( или отделял) их президент Порошенко.
И ты как истинный "сепар", т.е. обладающий гибкой психикой субьект точно так же колеблешься с линией партии.
Вот смотри.
У " сепаров" то же есть тупая "пороховата" которая не понимает что линия партии изменилась и теперь они хотят быть в составе Украины и они там их тоже щимят как вы тех кто не обоадает такой гибкой психикой как у вас и продолжает воевать с рашей.
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Ну шо, слегка покормили "новичком". Намекнули: "Или валишь из срашки или дозу увеличим".
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всегда забываю узнать , а вот вспомнил, а скока гадя набрала на межоритарке, ну так жать интересно узнать ?
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А Петро їй героя дав, і має всі плюшки, оплачуємо плюшки - ми....
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Геть зовсім ваше тіло з розумом посварилось? Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин - Цензор.НЕТ 2070
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как то пох.... эта гнида говорила Крым наш! Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 3130
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я тоже за путина....
Путин надежда Украины...
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 886

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 5994

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 1621
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Тоесть что путен, что навал это сорта гуано.
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навальный нам не нужен - Навальный очень опасное для Украины дерьмо....
Не дай Бог он модернизирует Мордор....
Мы должны радоваться каждый раз, когда его бьют палкой по голове...
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Рашка не модернизируется. Это типичная её черта ещё со времен Ивана Грозного. Их первопечатник вообще во Львов сбежал а то его свои убить хотели. А какое сопротивление у них было тому же Петру 1. Да и других модернизаторов почти всегда убивали или в ссылки отправляли. Что при империи что в СССР. Прихлопнут его свои как вирус в системе
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Навальный ещё большее ху@ло чем ху@ло)))
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Зачем нам та Московия? Москва горит! да путь горит,пусть их мать ,вся сгорит! Гори гори ясно ,чтобы не погасло,нужно чаще на Москву скидывать газету "Искра" и горело так ,чтобы внутри за кремлёвской стеной всё скворчало Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 6908
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Про реформу війська 23 комета, про Навального 40. На)(ер вам всрався цей рузге?
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могли и травануть. многих насмерть травили, Кара-Мурзу дважды, еле выжил.
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Його батько, журналіст Володимир Кара-Мурза старший, помер учора. 59 років... RIP
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В шоке от московских "протестов". Не от ментов - менты, как менты, кстати. По сравнению с разгоном студентов у нас 30 ноября 2013, так, по-моему, действовали значительно аккуратнее. Не от лидеров - лидеры, как лидеры. Однозначного лидера нет, а те, что есть, призывают к спокойствию и соблюдению законов.
В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это?
Нет, я знаю, что люди разные. Кто-то может справляться со страхом, кто-то не всегда. Кому-то хватает духа и сил физически противостоять подавляющей ментовской машине, кому-то когда как. Это нормально. Но стоять рядом и смотреть… Не понимаю. Кто в состоянии - сопротивляется. Кто не в состоянии - отходит в сторону. Кричалки кричать. Полезную работу какую-то делать. Отводить избитых, помогать. Молиться, в конце концов.
Собственно, суть Майдана как раз в том, что каждый делает, что он готов и может делать. Майдан - это не несколько сотен спартанцев, показывающих пример стойкости и геройства. Майдан - это миллионы обычных людей, каждый из которых имеет мотивацию приносить посильную пользу. Пусть подавляющее число - домашние болельщики, пусть только миллион их них помогает информационно и финансово, пусть только 100 тысяч из них готовы выйти на улицу, пусть только 10 тысяч из них готовы на улице остаться, пусть только тысяча, одна тысяча готова оказывать сопротивление. Все вместе - пирамида, способная сокрушить любую твердыню власти.
Во главе угла - мотивация миллионов. А люди, вышедшие на улицу посмотреть, как пакуют соседа, снять видосик, поискать ракурс, поприсматриваться поближе, нервишки пощекотать, - это не протестующие.
Помните, был как-то в моде дурацкий вопрос, вставляемый к месту и нет: «Ну и что это было: инсталляция или перформанс?» Здесь этот вопрос к месту. И правильный ответ: это, ****, хеппенинг.
«Хеппенинг. Разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением самих зрителей в ход спектакля».
Оно.
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В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это? они приехали с других колоний на Москву посмотреть и на баранов центрального стада,пастух только прячется за кремлёвской изгородью,а собачки смотрят чтобы отара баранов смирная была. Москва ещё хочет с юго востока Украины стадо баранов подогнать в своё стойло ,в Украине уже московские пастухи баранов в отары сгоняют Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин - Цензор.НЕТ 4715
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1906 год журнал «Зарево»
«Партийные различия»

Коль нашли у вас в жилище
Крупный апельсин,
Не годящийся для пищи,
Нитроглицерин,
Бомбу с гибельной начинкой,
Формул длинный лист,
Или адскую машинку, -
Ясно: анархист.

"Сын Отечества" газету
Коль нашли у вас
Иль земельную анкету,
Небольшой запас
Прокламаций для матросов,
"Жупел", револьвер, -
Тут не может быть вопросов.
Ясно: вы эс-эр.

Если найдено "Начало",
Бебеля портрет,
Фолианты "Капитала",
Длинный винегрет
Всевозможных комментарий,
"Мысли о труде",
"Буржуа и пролетарий", -
Ясно: вы эс-де.

Роскошь… фарфор и портьеры…
Много серебра…
Снимки Ниццы и Ривьевры…
Бронзовые бра…
Русских классиков творенья…
Тёплый кабинет…
Тут не может быть сомненья, -
Ясно: вы кадет.
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Навального обработали,как ющенко.Если умрёт ,сожгут по тихому в крематории.
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старые приемы гебни, ничего нового. Навальный снимает крутые ролики с сумасшедшими хищениями чиновников, вилы, яхты, вертолеты и многим перешел дорогу.
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Не факт что он бы не делал то же самое что и они, окажись он у руля.
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пофиг на навального, что ху*ло, что путин, теже яйца......
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Было бы неплохо, если бы начальный и ***** здохли в один день, и желательно с этим днём не затягивать
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Наверное бутерброд был не свежим, вот и отровился.
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Помните как цивилизованный мир поддерживал Болотную? А сейчас ноль реакции.
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