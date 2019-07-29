 Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин. ВIДЕО



Про це в коментарі радіостанції "Эхо Москвы" заявила лікуюча лікарка політика Анастасія Васильєва, передає Цензор.НЕТ.

З її слів, поліцейські, які охороняють Навального, не дозволили лікарям провести ретельний огляд і призначити лікування.

Васильєва висловила думку, що персонал лікарні може перебувати під тиском правоохоронців і з особистих причин відмовитися від співпраці з представниками політика.

На своїй сторінці в Facebook медик написала, що побувала в лікарні у Навального, проте змогла "оглянути" його тільки через двері - палату політика охороняє поліція, доступ до нього заборонено.

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"Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, періорбітальної ділянки (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж. Множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - написала вона.

Васильєва переконана, що це - результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин.

Разом з тим, лікарі діагностували у російського опозиціонера Олексія Навального, який у неділю був госпіталізований із спецприймальника в 64-ту міську лікарню, алергічну реакцію, яка відома як "кропив'янка". Про це "Интерфаксу" повідомив лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов.

"Навальний надійшов в приймальне відділення лікарні близько 11 ранку в неділю. Він був оглянутий лікарем-терапевтом, який поставив йому попередній діагноз "генералізована алергічна реакція за типом ангіоневротичного набряку "кропив'янки", - розповів він.

За його словами, опозиціонера також оглянув і проконсультував головний імунолог-алерголог Москви, яка поставила Навальному діагноз "контактний дерматит в ділянці обличчя і ангіонабряк періорбітальної ділянки", що і призвело до набряків і висипань на обличчі опозиціонера. За словами лікаря, "на цей момент стан Навального задовільний, з позитивною динамікою".

"Показники абсолютно стабільні, він почувається набагато краще, ніж коли поступив", - додав терапевт.

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Як зазначив лікар, в понеділок Навального вже збираються виписати з лікарні.

Тим часом, в Москві відбулися затримання активістів у лікарні №64, куди 28 липня госпіталізували опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

У больницы №64, где сейчас лежит @navalny, начали собираться москвичи. Спустя некоторое время приехал ОМОН и начал жёстко задерживать собравшихся, в т.ч. журналистов. Людей избивали и ломали камеры.



Среди тех, кто попал в автозак, — юрист ФБК Александр Помазуев. Видео: @IfSoAnn pic.twitter.com/DDxI1XumqA — Команда Навального (@teamnavalny) July 28, 2019

Серед затриманих кореспондент "Дождя" Данило Сотников і журналіст видання "Сноб" Микита Павлюк-Павлюченко. Пізніше обох журналістів відпустили.

Повідомляється, що автозак "кружляє" біля лікарні, в нього підсаджують ще і ще нових затриманих.

Правозахисний видання "ОВД-Инфо" пише про 21 затриманого за ніч.







